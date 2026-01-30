ข่าวการเมือง
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่
เกาะติดสนามเลือกตั้ง 2569 โค้งสุดท้ายก่อนวันตัดสินอนาคตประเทศ เปิดลายแทงรายชื่อผู้สมัคร สส. ทั่วประเทศ 77 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ใครลงเขตไหน เบอร์อะไร เช็กด่วนที่นี่
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 ที่กำลังจะมาถึง บรรยากาศทางการเมืองคึกคักถึงขีดสุด โดย กกต. กำหนดวันสำคัญไว้ดังนี้ วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันเลือกตั้งจริง วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา ไม่กาผิดเบอร์ ไม่กาผิดคน เราได้รวบรวมพื้นที่เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด มาให้ท่านตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในพื้นที่ของท่าน ดังนี้
กาฬสินธุ์
