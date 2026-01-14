รายชื่อผู้สมัคร สส. นครราชสีมา ทั้งหมด 16 เขต มัดรวม 144 คน : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครราชสีมา รวม 16 เขตเลือกตั้ง มีผู้สนใจลงสนามชิงชัย 144 คน เตรียมพร้อมเดินหน้าเข้าคูหาเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้ระบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือก สส. รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ สส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัด นครราชสีมา ถือเป็นพื้นที่ช่วงชิงเก้าอี้ที่สำคัญ โดยมีเขตเลือกตั้งมากถึง 16 เขต และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 144 คน ประชาชนชาวโคราชสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในแต่ละเขตได้ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.โพธิ์กลาง และ ต.หนองไผ่ล้อม)
-
เบอร์ 1 นายพิชิต เคหะสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 2 นายบัญญัติ ทุมมี พรรคโอกาสใหม่
-
เบอร์ 3 นายธนทรัพย์ อำพันธ์ทอง พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 4 นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 5 นายสกุลชัย สุภิมารส พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 6 น.ส.วาสนา สระทองหลาง พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 7 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 8 นายสาคร ลักษณะสุข พรรครวมใจไทย
-
เบอร์ 9 นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 10 นายอนันท์ อาบสุวรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 11 นายประเสริฐ บุญชัยสุข พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 12 นายกรกฤชอรรถ ภูกิตติวรโชติ พรรคปวงชนไทย
-
เบอร์ 13 นายเสรี ใจอุ่น พรรครักษ์ธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ต.โคกสูง ต.บ้านโพธิ์ ต.ตลาด ต.หนองไข่น้ำ ต.บ้านเกาะ ต.พะเนา ต.มะเริง ต.หนองบัวศาลา ต.หนองระเวียง ต.หัวทะเล และ ต.จอหอ)
-
เบอร์ 1 นายทักษิณ เขื่อนโคกสูง พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 2 น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นายกฤษ อัครวงษ์สกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 4 นายวุฒิศักดิ์ พิมพ์พิสาร พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 5 นายรุ่งโรจน์ วรชมพู พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 6 นายปัญญา สงทะเล พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 7 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคประชาชน
-
เบอร์ 8 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 9 นายอุดม พรมยกบัตร์ พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 10 นายปริวรรต ศรีอัศวิน พรรครักชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ต.โคกกรวด ต.ปรุใหญ่ ต.หนองจะบก ต.สุรนารี ต.หมื่นไวย ต.บ้านใหม่ ต.ไชยมงคล ต.หนองกระทุ่ม ต.พลกรัง ต.พุดซา และ ต.สีมุม)
-
เบอร์ 1 นายประยงค์ ดอกสันเทียะ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 2 นายธนภัทร ชองรัมย์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นายสมบัติ กาญจนวัฒนา พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 นางฉมามาศ อินทรักษา พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 5 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายกิตติศักดิ์ จรัญคมสันคุณา พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 7 นายศักดา ศรีพรหม พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 8 นางณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 9 นายชินวัตร ปัญญาปิติโสภณ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สูงเนิน, อ.ขามทะเลสอ, อ.โนนไทย (ยกเว้น ต.ด่านจาก ต.กำปัง และ ต.สำโรง)
-
เบอร์ 1 นายอมร แก้วสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 2 นายไผทเทพ ถาวรชาติ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 นายภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 4 น.ส.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 5 นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 6 นายอุทัย มิ่งขวัญ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 7 นายเชิงชาย รัตน์พลแสนย์ พรรคปวงชนไทย
-
เบอร์ 8 นายเดชรักษา ทัพทวี พรรคไทยพร้อม
-
เบอร์ 9 นายจีระศักดิ์ โอนสันเทียะ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 10 นายโสภา พลดงนอก พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.โนนสูง, อ.เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น ต.พระพุทธ ต.หนองยาง และ ต.หนองงูเหลือม), อ.พิมาย (เฉพาะ ต.สัมฤทธิ์ ต.ชีวาน ต.กระเบื้องใหญ่ และ ต.ท่าหลวง)
-
เบอร์ 1 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 2 นายสุกิจ อ่อนขาว พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 ร้อยตรี พงศภัค ภูริสิทธิพล พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 4 นายกฤศวัฒน์ เลิศวิริยาภรณ์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 5 นายธนวัฒน์ ผาสุขมูล พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 6 ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แดนพิมาย พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 7 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 8 น.ส.ชวัลลักษณ์ ทองสันเทียะ พรรคไทยภักดี
-
เบอร์ 9 น.ส.พิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.บัวใหญ่, อ.แก้งสนามนาง, อ.สีดา, อ.บัวลาย
-
เบอร์ 1 นางพัชราวรรณ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 2 นายสุรวิช โคตร์คันทา พรรคไทยพร้อม
-
เบอร์ 3 นายสิทธิชัย เจริญใจ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 4 นายโกศล ปัทมะ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 5 นายสกลโชค เจริญโยธากุล พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 6 นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 7 นางอรทัย พลวิเศษ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 8 นางธัญญาภรณ์ กุลนอก พรรคประชาชน
-
เบอร์ 9 น.ส.ธัญญา เกษาวงศ์ พรรคปวงชนไทย
-
เบอร์ 10 นายณัฏฐ์ โอ้จินดา พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 11 นายประกาศ ขุนศรี พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 12 นายสมมาศ นัยวิกุล พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.ประทาย, อ.โนนแดง, อ.ลำทะเมนชัย, อ.เมืองยาง
-
เบอร์ 1 นายธำรงศักดิ์ ไสยราม พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 2 น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายอุดม เพ็ชรอ่อน พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 4 นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 5 นางนพวรรณ รอดพูล พรรคไทยธรรม
-
เบอร์ 6 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 7 นายนวกิจ พลวิเศษ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 8 นางเบญญาภา ทองคำ พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 9 นายสุหลี ศรีแสง พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.พิมาย (ยกเว้น ต.ที่อยู่ในเขต 5), อ.ชุมพวง (ยกเว้น ต.โนนตูม และ ต.ตลาดไทร)
-
เบอร์ 1 นายนิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 2 นายสุระ เฉาะกระโทก พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 3 นายศราวุธ พิมละมาศ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 4 นายพีรกานต์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 5 นายศาสตรา นากระโทก พรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.ห้วยแถลง, อ.จักราช, อ.ชุมพวง (เฉพาะ ต.โนนตูม และ ต.ตลาดไทร)
-
เบอร์ 1 นายอำนวย การค้า พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 2 นายจอห์น ศรีสุขา พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 5 นายเศวตโชติ ตันติกุล พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 น.ส.ธนวรรณ เกษเมธีการุณ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 7 นายกล้ารบ สิงหกมลศึก พรรคไทยภักดี
-
เบอร์ 8 นางอรุณวรรณ ชาญสัมพันธ์ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 9 นายจอน องกระโทก พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.โชคชัย, อ.ครบุรี (ยกเว้น ต.มาบตะโกเอน ต.ตะแบกบาน ต.ลำเพียก ต.โคกกระชาย และ ต.สระว่านพระยา), อ.เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะ ต.หนองงูเหลือม ต.พระพุทธ และ ต.หนองยาง)
-
เบอร์ 1 นายสมชาติ เดชดอน พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นายธนยศ โปร่งกระโทก พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 4 น.ส.ดวงทิพย์ ปานรักษา พรรคประชาชน
-
เบอร์ 5 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ พรรคโอกาสใหม่
-
เบอร์ 6 นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 7 นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 8 นายณัฐพล ชวนกระโทก พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 11 อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง, อ.ครบุรี (เฉพาะ ต.มาบตะโกเอน ต.ตะแบกบาน ต.ลำเพียก ต.โคกกระชาย และ ต.สระว่านพระยา)
-
เบอร์ 1 นางอุบลวรรณ์ วิศวนาวิน พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 2 นายชินพันธ์ แสงภักดิ์โยธิน พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 3 นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 5 นายณฐพงศ์ สอบกิ่ง พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายวุฒิชัย งามวงศ์ พรรคทางเลือกใหม่
-
เบอร์ 7 นายศุภชัย ไพบูลย์วงค์ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 8 นายบุญตรี เม็นไธสง พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 9 นางนิธิกาน พงทองถวิล พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.ปักธงชัย, อ.วังน้ำเขียว
-
เบอร์ 1 นายพิบูลย์รัฐ ศรีจันทร์อ่อน พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 2 นายชรินทร์ ทำดี พรรคประชาชน
-
เบอร์ 3 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 น.ส.กาญจนา เปรมภิรักษา พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 5 นายสมปอง เกตุดอน พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 6 นายภาณุ ยนต์สุข พรรคโอกาสใหม่
-
เบอร์ 7 นายจิรภัทร พันธ์เกษม พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 8 นายบัณทัต ฤทธิบุตร พรรครักชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 13 อ.สีคิ้ว, อ.ปากช่อง (เฉพาะ ต.วังไทร ต.คลองม่วง ต.วังกะทะ และ ต.โป่งตาลอง)
-
เบอร์ 1 นายอัคคชา พรหมสูตร พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 2 นายไววิก สวรรณา พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 นายฉลอง แสงราษฎร์เมฆินทร์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 4 นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 5 นายพชร จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 6 น.ส.นาลันทา บุญชิต พรรคประชาชน
-
เบอร์ 7 นายมนต์ชัย พงษ์เจริญ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 8 นายวิชัย ขอหมั่นกลาง พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 14 อ.ปากช่อง (ยกเว้น ต.ที่อยู่ในเขต 13)
-
เบอร์ 1 นายหนึ่ง ขัติยะนนท์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 2 นายสุวรรณ เกษมทะเล พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 นายศรัณยพงศ์ อนิวัตกูลชัย พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 นายวัชรากร เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 5 นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 6 นายสิริพรชัย ฐิติเจริญวงศ์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 15 อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์, อ.พระทองคำ (เฉพาะ ต.ทัพรั้ง และ ต.มาบกราด)
-
เบอร์ 1 นายมารุต ชุ่มขุนทด พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายเจษฎา พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นายพจน์ เจริญสันเทียะ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 4 นายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 5 นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 6 นายชัยวัฒน์ บุญเอก พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 7 นายประมวล หาดรักษกุล พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 8 จ่าสิบตำรวจ เฉลิม เทียนขุนทด พรรคทางเลือกใหม่
-
เบอร์ 9 นายชมภู โสมกูล พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 16 อ.คง, อ.ขามสะแกแสง, อ.บ้านเหลื่อม, อ.พระทองคำ (ยกเว้น ต.ทัพรั้ง และ ต.มาบกราด), อ.โนนไทย (เฉพาะ ต.ด่านจาก ต.กำปัง และ ต.สำโรง)
-
เบอร์ 1 นายวีรวิทย์ เชื้อจันอัด พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายพรเทพ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 นายภานุมาศ แก้วนอก พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 5 นายมาร์ค ปาทาน พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายเอนก ปักนอก พรรคไทยธรรม
-
เบอร์ 7 น.ส.ณันชนันท์ หลอกลาง พรรคไทยภักดี
-
เบอร์ 8 นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 9 นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 10 เรือโท ขุนณรงค์ นวลแก้ว พรรคเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนด วันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตัวแทนของท่านเข้าสู่สภา และที่สำคัญอย่าลืมว่าในอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีการจัด การออกเสียงประชามติ พ่วงไปพร้อมกับการเลือกตั้ง สส. ด้วย ดังนั้นโปรดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา เพื่อรักษาสิทธิของท่านตามระบอบประชาธิปไตย
