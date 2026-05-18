หวยลาว
ตรวจหวยลาว 18 พ.ค. 69 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันจันทร์ วิเคราะห์เลขนามสัตว์
ตรวจหวยลาวงวดวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เช็กผลหวยลาวพัฒนาเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยลาวออกวันจันทร์ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์
เช็กผลหวยลาวงวดประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 (18 5 69) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทีมงาน The Thaiger รายงานสดผลรางวัลเลข 6 ตัว และเลขนามสัตว์ พร้อมวิเคราะห์สถิติหวยลาวย้อนหลังเทียบวันจันทร์จำนวน 9 งวด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชค
คอหวยลาวสามารถรับชมการประกาศผลรางวัลหวยลาวพัฒนาจาก สปป.ลาว ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ Laolottery Live
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 18 พฤษภาคม 2569
ผลหวยลาวพัฒนา งวดวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 563369
- เลข 5 ตัว : 63369
- เลข 4 ตัว : 3369
- เลข 3 ตัว : 369
- เลข 2 ตัว : 69
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์
ก่อนการประกาศรางวัลหวยลาวช่วงค่ำคืนนี้ พาไปวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ดหวยลาวตามตำราสัตว์ สำหรับงวดประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 ดังนี้
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (13), เสือ (06) และ ม้า (12)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : ปลา (01), แมว (14) และ หนู (15)
ส่องสถิติหวยลาวออกวันจันทร์
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|11 พฤษภาคม 2569
|457509
|57509
|7509
|509
|09
|4 พฤษภาคม 2569
|749193
|49193
|9193
|193
|93
|27 เมษายน 2569
|690927
|90927
|0927
|927
|27
|20 เมษายน 2569
|830599
|8ช30599
|0599
|599
|99
|13 เมษายน 2569
|727568
|727568
|727568
|727568
|727568
|6 เมษายน 2569
|164488
|64488
|4488
|488
|88
|30 มีนาคม 2569
|071585
|71585
|1585
|585
|85
|23 มีนาคม 2569
|773101
|73101
|3101
|101
|01
|16 มีนาคม 2569
|996315
|96315
|6315
|315
|15
