หวยลาว

ตรวจหวยลาว 18 พ.ค. 69 เลข 6 ตัวออกอะไร ย้อนสถิติวันจันทร์ วิเคราะห์เลขนามสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 20:27 น.
หวยลาว 18 พฤษภาคม 2569

ตรวจหวยลาวงวดวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เช็กผลหวยลาวพัฒนาเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยลาวออกวันจันทร์ พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เช็กผลหวยลาวงวดประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 (18 5 69) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทีมงาน The Thaiger รายงานสดผลรางวัลเลข 6 ตัว และเลขนามสัตว์ พร้อมวิเคราะห์สถิติหวยลาวย้อนหลังเทียบวันจันทร์จำนวน 9 งวด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชค

คอหวยลาวสามารถรับชมการประกาศผลรางวัลหวยลาวพัฒนาจาก สปป.ลาว ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของ Laolottery Live

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 18 พฤษภาคม 2569

ผลหวยลาวพัฒนา งวดวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 563369
  • เลข 5 ตัว : 63369
  • เลข 4 ตัว : 3369
  • เลข 3 ตัว : 369
  • เลข 2 ตัว : 69

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์

ก่อนการประกาศรางวัลหวยลาวช่วงค่ำคืนนี้ พาไปวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ดหวยลาวตามตำราสัตว์ สำหรับงวดประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 ดังนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ช้าง (13), เสือ (06) และ ม้า (12)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : ปลา (01), แมว (14) และ หนู (15)

ส่องสถิติหวยลาวออกวันจันทร์

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
11 พฤษภาคม 2569 457509 57509 7509 509 09
4 พฤษภาคม 2569 749193 49193 9193 193 93
27 เมษายน 2569 690927 90927 0927 927 27
20 เมษายน 2569 830599 8ช30599 0599 599 99
13 เมษายน 2569 727568 727568 727568 727568 727568
6 เมษายน 2569 164488 64488 4488 488 88
30 มีนาคม 2569 071585 71585 1585 585 85
23 มีนาคม 2569 773101 73101 3101 101 01
16 มีนาคม 2569 996315 96315 6315 315 15

