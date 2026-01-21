ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 11:48 น.
รายชื่อผู้สมัคร สส. บึงกาฬ แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. บึงกาฬ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.บึงกาฬ อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดบึงกาฬ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอศรีวิไล

  • หมายเลข 1 นายสมชาย โสดากุล พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นายวิพนธ์ จิตรจักร์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ บุพศิริ พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นายณัฐพงศ์ เข็มศิริ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นายสยาม เพ็งทอง พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายบุญฮง ภูแช่มโชติ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 8 นายรชนิศ นามวงค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเซกา , อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

  • หมายเลข 1 นายพรชัย ลมงาม พรรคประชาไทย
  • หมายเลข 2 นางสาวมลฤดี จันทร์แดง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นายสุริยา แป้นสุขา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายปังทอง สีม่วง พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5 นายราชภูมิ ภูยี่หวา พรรคประชาชน
  • หมายเลข 6 นางอรอุมา บุญศิริ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นายวินัย ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นายเทพปัญชา ทุมโยมา พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 9 นางจิรารักษ์ ห้องจำปา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 10 นายสุนทร ปัญญาสิทธิ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 11 นายวัฒนชัย ติธรรม พรรครวมพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอโซ่พิสัย , อำเภอพรเจริญ และอำเภอปากคาด

  • หมายเลข 1 นายวิโรจน์ สาระวงศ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายพิทักษ์ สุระพร พรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 3 นายนพดล สินธิสุทธิ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นางสาวเพ็ญพิชชา ติยะบุตร พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5 นายนิพนธ์ คนขยัน พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 นายณัฐพงษ์ ป้องปิ่น พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายสมดี ผาอาจ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 8 ร้อยตำรวจเอกสุดใจ ผดาเวช พรรครวมไทยสร้างชาติ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)

