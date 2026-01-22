รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
เปิดลิสต์ รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต จำนวน 33 คน เช็กเบอร์-พรรคผู้สมัครได้ที่นี่ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2569
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม ต.บางน้ำจืด ต.คอกกระบือ ต.โกรกกราก ต.ท่าฉลอม ต.มหาชัย และ ต.ท่าจีน)
- เบอร์ 1 น.ส.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 2 นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 นายธนชิต ทัศนีย์ไตรเทพ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 นายสมนึก เตชมหามงคล พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 5 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ พรรคไทยสร้างไทย
- เบอร์ 7 นายอุดม กันม่วง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 8 นายโกศล ตาลทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 9 น.ส.อรธิยา สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ต.นาดี ต.ท่าทราย ต.บ้านเกาะ ต.บางกระเจ้า ต.บางหญ้าแพรก ต.ชัยมงคล ต.บ้านบ่อ ต.บางโทรัด ต.กาหลง และ ต.นาโคก)
- เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 น.ส.ริญญภัสร์ สิริตุลยพงศ์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ปักเข็ม พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 4 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 นายกันต์กวี ทับสุวรรณ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 นายทองคำ หลงเปลี่ยว พรรคไทยสร้างไทย
- เบอร์ 7 น.ส.กัญญาพัชร ณัฐสุรางค์ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 8 นายสนธิญา สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กระทุ่มแบน (เฉพาะ ต.อ้อมน้อย ต.สวนหลวง ต.ตลาดกระทุ่มแบน ต.แคราย และ ต.คลองมะเดื่อ)
- เบอร์ 1 นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 นายธนวัฒน์ ทองโต พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 นายบุญมี นิลถนอม พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 5 นายวีร์ธนากฤต โพธิ์สุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 6 น.ส.แพญาริณธ์ เจียอัครเตชานน พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.กระทุ่มแบน (เฉพาะ ต.ท่าไม้ ต.ท่าเสา ต.ดอนไก่ดี ต.บางยาง และ ต.หนองนกไข่), อ.บ้านแพ้ว
- เบอร์ 1 นายปัญญา ชวนบุญ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 นายเอนก กุลกรรณ์ พรรคไทยสร้างไทย
- เบอร์ 3 นายณัฐภัทร์ จุลสวัสดิ์ พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 4 นายประยงค์ นอบน้อม พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 ว่าที่เรือเอก สุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 6 นายอานนท์ งามดอกไม้ พรรคประชาชน
- เบอร์ 7 น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 8 นายอภินันท์ หวันประวัติ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 9 นายศรายุทธ ศรีนิเวศน์ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 10 นายวัลลภ แป้นทอง พรรคไทยทรัพย์ทวี
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร
