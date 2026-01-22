ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 14:30 น.
59
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เปิดลิสต์ รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต จำนวน 33 คน เช็กเบอร์-พรรคผู้สมัครได้ที่นี่ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2569

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม ต.บางน้ำจืด ต.คอกกระบือ ต.โกรกกราก ต.ท่าฉลอม ต.มหาชัย และ ต.ท่าจีน)

  • เบอร์ 1 น.ส.ณมาณิตา กลับบ้านเกาะ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 2 นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 นายธนชิต ทัศนีย์ไตรเทพ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 นายสมนึก เตชมหามงคล พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 5 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ พรรคไทยสร้างไทย
  • เบอร์ 7 นายอุดม กันม่วง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 8 นายโกศล ตาลทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 9 น.ส.อรธิยา สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ต.นาดี ต.ท่าทราย ต.บ้านเกาะ ต.บางกระเจ้า ต.บางหญ้าแพรก ต.ชัยมงคล ต.บ้านบ่อ ต.บางโทรัด ต.กาหลง และ ต.นาโคก)

  • เบอร์ 1 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 น.ส.ริญญภัสร์ สิริตุลยพงศ์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 3 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ปักเข็ม พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 4 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 นายกันต์กวี ทับสุวรรณ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 นายทองคำ หลงเปลี่ยว พรรคไทยสร้างไทย
  • เบอร์ 7 น.ส.กัญญาพัชร ณัฐสุรางค์ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 8 นายสนธิญา สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กระทุ่มแบน (เฉพาะ ต.อ้อมน้อย ต.สวนหลวง ต.ตลาดกระทุ่มแบน ต.แคราย และ ต.คลองมะเดื่อ)

  • เบอร์ 1 นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 นายธนวัฒน์ ทองโต พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 นายบุญมี นิลถนอม พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 5 นายวีร์ธนากฤต โพธิ์สุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 6 น.ส.แพญาริณธ์ เจียอัครเตชานน พรรคประชาธิปัตย์

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.กระทุ่มแบน (เฉพาะ ต.ท่าไม้ ต.ท่าเสา ต.ดอนไก่ดี ต.บางยาง และ ต.หนองนกไข่), อ.บ้านแพ้ว

  • เบอร์ 1 นายปัญญา ชวนบุญ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 นายเอนก กุลกรรณ์ พรรคไทยสร้างไทย
  • เบอร์ 3 นายณัฐภัทร์ จุลสวัสดิ์ พรรคโอกาสใหม่
  • เบอร์ 4 นายประยงค์ นอบน้อม พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 ว่าที่เรือเอก สุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 6 นายอานนท์ งามดอกไม้ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 7 น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 8 นายอภินันท์ หวันประวัติ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 9 นายศรายุทธ ศรีนิเวศน์ พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 10 นายวัลลภ แป้นทอง พรรคไทยทรัพย์ทวี

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร เขต 4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

มดดำ เล่าเองเกิดอะไรขึ้น หลังมีภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”

31 วินาที ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 24 ผู้สมัคร สส. จันทบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.จันทบุรี ครบ 3 เขต 24 คน ใครเบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

27 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ศัตรูในที่ทำงาน จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ อย่าไว้ใจใครเกินร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวีถิง ดารายอดกตัญญูแบก 8 ชีวิตจนป่วยมะเร็งเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย ดารายอดกตัญญู ทำงานหนัก-แบกคนทั้งบ้าน สู้มะเร็งจนผิวหนังเน่า ทรมานจนวาระสุดท้าย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตฮือฮา วัดในญี่ปุ่นจ้างนักวาดโดจินออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” เลยได้ภาพ-รูปปั้นแบบเบิ้มๆ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ตร.โอซาก้าใจเด็ด กระโดดเกาะหน้ารถไกลกว่า 700 ม. สกัดจับคนร้าย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เช็กเบอร์-พรรค 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน ข่าว

เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต ทั้ง 10 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. บุรีรัมย์ แบบแบ่งเขต ทั้ง 10 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศจากประกันสังคมเกี่ยวกับการงดให้บริการออนไลน์ชั่วคราว ข่าว

ด่วน! ประกันสังคม “งดให้บริการออนไลน์” ชั่วคราว 21 ม.ค. นี้ ยังไร้กำหนดเปิด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศ. สั่งนายจ้าง 8 หมื่นแห่ง หักเงินเดือนลูกหนี้ 1.2 แสนราย เริ่ม มี.ค.69 นี้ เศรษฐกิจ

กยศ. สั่งนายจ้าง 8 หมื่นแห่ง หักเงินเดือนลูกหนี้ 1.2 แสนราย เริ่ม มี.ค.69 นี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งขโทยเงิน 2000 ในร้านสปาภูเก็ต ข่าว

หลักฐานชัด! ฝรั่งแสบล้วงลิ้นชักขโมยเงิน ไม่แคร์กล้อง ชาวเน็ตจี้แบล็กลิสต์ตลอดชีพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
กานต์ วิภากร แจ้งข่าวดีเรื่อง เสก โลโซ ลั่น ใกล้ความจริงที่จะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวแล้ว บันเทิง

กานต์ วิภากร แจ้งข่าวดีเรื่อง เสก โลโซ ลั่น ใกล้จะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวแล้ว

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านสุโขทัยร้องเรียนเงินจ้างฟังปราศรัย 100 บาทน้อยไป ข่าวการเมือง

งามไส้! เพจดังแฉคลิป ชาวบ้านสุโขทัย โวย “จ้างฟังปราศรัย” 100 เดียวมันน้อยไป

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม ประกาศตั้งท้องลูกสาวคนแรกได้ 4 เดือน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี บันเทิง

ร่วมยินดี! นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม ประกาศท้อง 4 เดือน หลังคนสงสัยภาพงานแต่ง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 21/1/69 หวยลาว

หวยลาวพัฒนาวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทุกรางวัล ส่องสถิติวันพุธ 10 งวดย้อนหลัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ พีเอสวี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน &quot;ภูมิธรรม-ทวี&quot; ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว. ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน “ภูมิธรรม-ทวี” ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมแทรกแซงคดีฮั้ว สว.

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายคนดังถูกแฉว่ามีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18 ปี ข่าว

เพจดัง แฉ ทนายคนดัง มีลูกเมียแล้ว แต่แอบกินเด็ก 18

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาร์กเซย พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมนโยบาย สุดล้ำ &quot;เต้ มงคลกิตติ์&quot; แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ ข่าวการเมือง

รวมนโยบาย สุดล้ำ “เต้ มงคลกิตติ์” แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 14:30 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 22 1 69

เตือน 3 ราศี ศัตรูในที่ทำงาน จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ อย่าไว้ใจใครเกินร้อย

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
สวีถิง ดารายอดกตัญญูแบก 8 ชีวิตจนป่วยมะเร็งเสียชีวิต

ย้อนรอย ดารายอดกตัญญู ทำงานหนัก-แบกคนทั้งบ้าน สู้มะเร็งจนผิวหนังเน่า ทรมานจนวาระสุดท้าย

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569

ชาวเน็ตฮือฮา วัดในญี่ปุ่นจ้างนักวาดโดจินออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” เลยได้ภาพ-รูปปั้นแบบเบิ้มๆ

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button