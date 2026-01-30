รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.กาฬสินธุ์ อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , อำเภอสมเด็จ (เฉพาะตำบลหนองแวง) , อำเภอนามน (เฉพาะตำบลยอดแกง)
- หมายเลข 1 นายพีระพันธุ์ ดวงประทุม พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายจักรินทร์ พิมรินทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3 นางสาวปฐมาภรณ์ มงคลสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นายประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 นายเทิดแผ่นดินทอง ธารชัย พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายวิรัช พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 7 นายปภัทร เฮงไพบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 8 นายชัย คูสกุลรัตน์ พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 9 นายยาโกรคาน ปาทาน พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 10 นายไสว เกื้ออนันต์ พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 11 นางสาวสาวิตรี ไชยสัตย์ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอยางตลาด , อำเภอฆ้องชัย
- หมายเลข 1 นายอรรถวัฒน์ มณีพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นางสาวยศรินทร์ ทองเดือน พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 3 นางเกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายพลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 พันตำรวจเอก เรืองยศ ภูพานเพชร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 นายจีรศักดิ์ ภูโคกหิน พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 8 นายจรวย ปู่หลุ่น พรรคประชาธิปไตยใหม่
- หมายเลข 9 นายสุทิน คำนาดี พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 10 นายชัยทัศน์ อัดโดดดร พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอหนองกุงศรี , อำเภอห้วยเม็ก , อำเภอท่าคันโท
- หมายเลข 1 นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นางสาวศิรินันท์ ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 3 นายวีรภัทร ราชชมภู พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นายจำลอง ภูนวนทา พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 นางบงกช ผิวคำ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 6 นายศุภสิทธิ์ เฮงไพบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 7 นายณพงษ์ชัย เชี่ยวรุ่งโรจน์ พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 8 นายปราการ อุตส่าห์ พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 9 นายสัมพันธ์ ภูแป้ง พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 10 นางคำพันธ์ เม็นไธสงค์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
- หมายเลข 11 นางสาวจินตนา ภูหญ้าแพรด พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 12 นางสาวรุ่งรุจี สารครศรี พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอสมเด็จ (ยกเว้นตำบลหนองแวง) , อำเภอสหัสขันธ์ , อำเภอสามชัย , อำเภอคำม่วง
- หมายเลข 1 นายสุระชัย ไชยทองศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 2 นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายวิรัตน์ ภูต้องใจ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายชอบเรียน วงศ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายวิศรุต พัฒนชัย พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 7 นายทองพูล พลพุทธา พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 8 นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 9 นายชนินทร์ คะอังกุ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 10 นายชูถิ่น จำเริญเจือ พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 11 นางสาวธีรัตม์ ด้วยโชติ พรรคประชาธิปไตยใหม่
- หมายเลข 12 นางสาววาสนา แสนบุญศิริ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอห้วยผึ้ง , อำเภอนามน (ยกเว้นตำบลยอดแกง) , อำเภอดอนจาน , อำเภอร่องคำ , อำเภอกมลาไสย
- หมายเลข 1 นายทินพล ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นางเริงชาติ ศรีขจรวงศ์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 ร้อยตรี สินธร ไร่สงวน พรรคประชากรไทย
- หมายเลข 4 นางวิไลพร นิพัฒน์ พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 5 นางสาวบุญญาภา นาชัยเวียง ปุณณนิฏฐา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายทองหลอม ถิตย์สิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นายสุวิทย์ นันอำไพ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 8 นางรัศมี โพธะศรี พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 9 นายทวี ขาวผ่อง พรรคประชาชน
- หมายเลข 10 นายทวีคิด อุปกา พรรคประชาธิปไตยใหม่
- หมายเลข 11 นายวรพรต สมบัติมล พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอกุฉินารายณ์ , อำเภอเขาวง , อำเภอนาคู
- หมายเลข 1 นายปรีชา นันอำไพ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นายภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3 นายชนะวุธ อุทโท พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายสุขพัฒน์ คุณธวงศ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 5 นายณัฐวัฒน์ กาฬหว้า พรรคพลวัติ
- หมายเลข 6 นายประเสริฐ บญเรือง พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7 นายสุรพงษ์ พลซื่อ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นายณัฏฐพงศ์ โพธะศรี พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 9 นายจุฬา ศรีบุตตะ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 10 นางสาววรัญญา เพียรสดับ พรรคเพื่อบ้านเมือง
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6)
