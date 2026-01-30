ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:37 น.
84
รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.กาฬสินธุ์ อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ , อำเภอสมเด็จ (เฉพาะตำบลหนองแวง) , อำเภอนามน (เฉพาะตำบลยอดแกง)

  • หมายเลข 1 นายพีระพันธุ์ ดวงประทุม พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายจักรินทร์ พิมรินทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นางสาวปฐมาภรณ์ มงคลสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นายเทิดแผ่นดินทอง ธารชัย พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายวิรัช พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 นายปภัทร เฮงไพบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 นายชัย คูสกุลรัตน์ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 นายยาโกรคาน ปาทาน พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 10 นายไสว เกื้ออนันต์ พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 11 นางสาวสาวิตรี ไชยสัตย์ พรรคเพื่อบ้านเมือง
ผู้สมัคร สส กาฬสินธุ์
FB/ สนง.กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอยางตลาด , อำเภอฆ้องชัย

  • หมายเลข 1 นายอรรถวัฒน์ มณีพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นางสาวยศรินทร์ ทองเดือน พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 3 นางเกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายพลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 พันตำรวจเอก เรืองยศ ภูพานเพชร พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นายจีรศักดิ์ ภูโคกหิน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 8 นายจรวย ปู่หลุ่น พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 9 นายสุทิน คำนาดี พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 10 นายชัยทัศน์ อัดโดดดร พรรคพลังประชารัฐ
FB/ สนง.กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอหนองกุงศรี , อำเภอห้วยเม็ก , อำเภอท่าคันโท

  • หมายเลข 1 นายเดชบดินทร์ พยุงแสนกุล พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นางสาวศิรินันท์ ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นายวีรภัทร ราชชมภู พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายจำลอง ภูนวนทา พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นางบงกช ผิวคำ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 นายศุภสิทธิ์ เฮงไพบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7 นายณพงษ์ชัย เชี่ยวรุ่งโรจน์ พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 8 นายปราการ อุตส่าห์ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 นายสัมพันธ์ ภูแป้ง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 10 นางคำพันธ์ เม็นไธสงค์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 11 นางสาวจินตนา ภูหญ้าแพรด พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 12 นางสาวรุ่งรุจี สารครศรี พรรคเพื่อบ้านเมือง
FB/ สนง.กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอสมเด็จ (ยกเว้นตำบลหนองแวง) , อำเภอสหัสขันธ์ , อำเภอสามชัย , อำเภอคำม่วง

  • หมายเลข 1 นายสุระชัย ไชยทองศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 2 นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายวิรัตน์ ภูต้องใจ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายชอบเรียน วงศ์ศิริ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายวิศรุต พัฒนชัย พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 7 นายทองพูล พลพุทธา พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 8 นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 9 นายชนินทร์ คะอังกุ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 10 นายชูถิ่น จำเริญเจือ พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 11 นางสาวธีรัตม์ ด้วยโชติ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 12 นางสาววาสนา แสนบุญศิริ พรรคเพื่อบ้านเมือง
FB/ สนง.กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เขตเลือกตั้งที่ 5

อำเภอห้วยผึ้ง , อำเภอนามน (ยกเว้นตำบลยอดแกง) , อำเภอดอนจาน , อำเภอร่องคำ , อำเภอกมลาไสย

  • หมายเลข 1 นายทินพล ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นางเริงชาติ ศรีขจรวงศ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 ร้อยตรี สินธร ไร่สงวน พรรคประชากรไทย
  • หมายเลข 4 นางวิไลพร นิพัฒน์ พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 5 นางสาวบุญญาภา นาชัยเวียง ปุณณนิฏฐา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายทองหลอม ถิตย์สิทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นายสุวิทย์ นันอำไพ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นางรัศมี โพธะศรี พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 นายทวี ขาวผ่อง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 10 นายทวีคิด อุปกา พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 11 นายวรพรต สมบัติมล พรรคทางเลือกใหม่
FB/ สนง.กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอกุฉินารายณ์ , อำเภอเขาวง , อำเภอนาคู

  • หมายเลข 1 นายปรีชา นันอำไพ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นายชนะวุธ อุทโท พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายสุขพัฒน์ คุณธวงศ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายณัฐวัฒน์ กาฬหว้า พรรคพลวัติ
  • หมายเลข 6 นายประเสริฐ บญเรือง พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายสุรพงษ์ พลซื่อ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายณัฏฐพงศ์ โพธะศรี พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 นายจุฬา ศรีบุตตะ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 10 นางสาววรัญญา เพียรสดับ พรรคเพื่อบ้านเมือง
FB/ สนง.กกต. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

26 วินาที ที่แล้ว
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 บันเทิง

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

3 นาที ที่แล้ว
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

26 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

45 นาที ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

51 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

56 นาที ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปธน.เกาหลีใต้” เดือด เขียนเป็นภาษาเขมร ถ้าแตะต้อง ปชช. ระวังจะพินาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูกในท้อง เผยทุกคนบอบช้ำ แต่การได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุด ข่าว

หมอณัฏฐ์ เปิดใจหลังแถลงข่าว นุ่น-หลุยส์ สูญเสียลูก เผย เป็นทั้งหมอและน้าที่สูญเสีย-บอบช้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

24 ไอคอนฟุตบอลระดับตำนานร่วมโชว์วงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษ Reignwood Icons of Football 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ฝากถึงผู้ประกันตน สาเหตุที่เบิกเงินไม่ได้ เกิดจากทุจริต กำลังจะซ้ำรอยเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดังยุค 90 ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นิ้ง กุลสตรี อดีตนางเอกดัง โชว์ฝีมือตำส้มตำให้สามี รอยยิ้มสดใสอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
The 2026 Agricultural Fair: A grand exhibition of food and goods, held for 9 days and 9 nights. Includes directions and parking information. ไลฟ์สไตล์

งานเกษตรแฟร์ 2569 มหกรรมของกินของใช้ จัดใหญ่ตลอด 9 วัน 9 คืน พร้อมวิธีเดินทาง-ที่จอดรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คุก 7 ปี หญิงเกาหลีตัดอวัยวะเพศสามี กดลงส้วม แค้นจับได้ว่าผัวนอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนดุสิตโพล เผย &quot;ปชน.&quot; ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน &quot;ณัฐพงษ์&quot; นั่งนายกฯ ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผย “ปชน.” ยืนหนึ่ง ทั้งสส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ดัน “ณัฐพงษ์” นั่งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พล.อ.รังษี” เผยโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ซื้อเสียงระบาดทั่วประเทศ หัวละ 5 พันบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 11:37 น.
84
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button