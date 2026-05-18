ตะลึง! นักศึกษาสาวมะกัน โพสท่าจูบปากจระเข้ยักษ์ 14 ฟุต ฉลองรับปริญญา

ตะลึง! นักศึกษาสาวชาวอเมริกัน โพสท่าจูบปากจระเข้ยักษ์ความยาว 14 ฟุต ฉลองรับปริญญา ยันจระเข้ผ่านการฝึกมาแล้วไม่ดุร้ายอย่างที่คิด
ภาพถ่ายชุดรับปริญญาของนักศึกษาสาวชาวอเมริกันกลายเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อเธอตัดสินใจถ่ายรูปคู่กับจระเข้ยักษ์ความยาว 14 ฟุต พร้อมโพสท่าจูบปากจระเข้อย่างแนบชิด ภาพชุดนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
แคท เดลีย์ นักศึกษาวัย 22 ปี ชั้นปีสุดท้ายจากมหาวิทยาลัย McNeese State ถ่ายภาพฉลองสำเร็จการศึกษากับ “บิ๊กอัล” จระเข้ยักษ์ความยาว 14 ฟุต ภาพที่สร้างความฮือฮาคือจังหวะที่ แคท เดลีย์ จุ๊บไปที่จมูกของจระเข้ขณะที่ใบหน้าของเธออยู่ห่างจากปากที่อ้ากว้างเพียงไม่กี่นิ้ว รวมถึงภาพที่เธอนำหมวกรับปริญญาไปวางไว้บนจมูกของบิ๊กอัล
แคท เดลีย์ ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยบริหาร Gator Country ในเมืองโบมอนต์ รัฐเทกซัส ร่วมกับคู่หมั้นของเธอ เธอเล่าว่าไม่ได้รู้สึกกลัวเลยขณะถ่ายทำเนื่องจากมีความคุ้นเคยและเผชิญหน้ากับจระเข้เป็นประจำอยู่แล้ว
“ฉันแค่อยากนำเสนอสิ่งที่ฉันทำกับสัตว์เหล่านี้ทุกวัน และความหมายที่พวกมันมีต่อฉัน” แคท เดลีย์ กล่าว “ฉันรู้สึกว่าสื่อมักจะทำให้สัตว์เลื้อยคลานดูร้ายกาจเกินจริง โดยเฉพาะจระเข้ พวกมันไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่คนคิด ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับสัตว์ป่าพวกนี้ พวกมันก็จะไม่มายุ่งกับเรา”
ลอร่า โอกลีสบี ช่างภาพวัย 45 ปี ผู้ลั่นชัตเตอร์ภาพไวรัลชุดนี้ เล่าว่า แคท เดลีย์ ไม่มีความเกรงกลัวและรู้ธรรมชาติของจระเข้เป็นอย่างดี ลอร่า โอกลีสบี อธิบายเพิ่มเติมว่า จระเข้ที่นำมาถ่ายรูปคือบิ๊กอัลและบิ๊กเท็กซ์ ซึ่งทั้งสองตัวผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่การนำจระเข้ป่าทั่วไปมาถ่ายรูป
นอกจากภาพคู่กับจระเข้ยักษ์แล้ว แคท เดลีย์ ยังโพสท่าถ่ายรูปกับงูหางกระดิ่งพันธุ์ทิมเบอร์ซึ่งมีพิษร้ายแรงมาก ลอร่า โอกลีสบี เล่าว่าเธอต้องใช้เลนส์มุมกว้าง (Wide-angle lens) ในการถ่ายภาพเนื่องจากทีมงานไม่อนุญาตให้เข้าใกล้งูพิษ แต่ แคท เดลีย์ กลับจับงูตัวนั้นได้อย่างสบายใจราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แคท เดลีย์ มีความรักต่อสัตว์มาตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มทำงานในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่าตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ ปัจจุบันเธอทำงานที่ Gator Country ซึ่งเป็นที่พักพิงของจระเข้ประมาณ 450 ตัว ศูนย์แห่งนี้รับดูแลจระเข้ที่เป็นปัญหาในรัฐเทกซัสประมาณ 250 ตัวต่อปี
“เรานำพวกมันมาที่นี่ ดูแลพวกมัน ให้อาหารพวกมัน และปล่อยให้พวกมันใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในกรงขัง เพราะพวกมันไม่มีโอกาสรอดในป่า” แคท เดลีย์ อธิบายการทำงานของศูนย์
ปัจจุบัน แคท เดลีย์ สำเร็จการศึกษาปริญญาด้านการศึกษาทั่วไปโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เธอสามารถเรียนจบพร้อมกับทำงานเต็มเวลาที่ศูนย์พักพิงสัตว์ แคท เดลีย์ ยืนยันว่าตอนนี้เธอได้ทำงานในฝันแล้วและจะขอทำงานที่นี่ต่อไปเพื่อรอดูความก้าวหน้าในอนาคต
