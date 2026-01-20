ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 11:34 น.
58

สรุปรายชื่อผู้สมัคร สส. หนองคาย 3 เขต 20 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์พรรคดัง เพื่อไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ประชาชน เตรียมกาบัตร 2 ใบ พ่วงทำประชามติ

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวหนองคายจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัด หนองคาย แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 20 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

พื้นที่ อ.เมืองหนองคาย (ยกเว้น ต.พระธาตุบังพวน และ ต.เวียงคุก), อ.สระใคร และ อ.โพนพิสัย (เฉพาะ ต.เหล่าต่างคำ ต.ทุ่งหลวง และ ต.สร้างนางขาว) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน

เบอร์ 1 พันเอก ธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ (พรรคเศรษฐกิจ)

เบอร์ 2 น.ส.อภิญญา บุญจันทร์ (พรรคประชาชน)

เบอร์ 3 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 4 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ (พรรคพลังประชารัฐ)

เบอร์ 5 พลตำรวจโท ไพศาล ลือสมบูรณ์ (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 6 นายพิชชาวุธ เหล่าศิริวิจิตร (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 7 นายรพิพงศ์ ปุณยจารุศิริ (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 8 นางวริยา พรหมนา (พรรคประชาอาสาชาติ)

เขตเลือกตั้งที่ 2

พื้นที่ อ.โพนพิสัย (ยกเว้น ต.เหล่าต่างคำ ต.ทุ่งหลวง และ ต.สร้างนางขาว), อ.รัตนวาปี และ อ.เฝ้าไร่ มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน

เบอร์ 1 น.ส.ชนก จันทาทอง (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 2 นางจิดาภา สุนทรธนากุล (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 3 นายยุทธนา ศรีตะบุตร (พรรคพลังประชารัฐ)

เบอร์ 4 นายธงชัย กึ่งมาตย์ (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 5 น.ส.ทศพร จันทร์ศรี (พรรคประชาชน)

เบอร์ 6 นางราตรี กาลจักร์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 7 นายจักรภัทร สายไธสง (พรรคประชากรไทย)

เขตเลือกตั้งที่ 3

พื้นที่ อ.เมืองหนองคาย (เฉพาะ ต.พระธาตุบังพวน และ ต.เวียงคุก), อ.ท่าบ่อ, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.โพธิ์ตาก และ อ.สังคม มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน

เบอร์ 1 นายชัยณรงค์ ชัยสุข (พรรคประชาชน)

เบอร์ 2 นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 3 นายสถิตย์ สีสวาท (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 4 นายเอกธนัช อินทร์รอด (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 5 นายบัวขาว ภูสมศรี (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

การเลือกตั้ง สส.หนองคาย 2569 มีความสำคัญต่อการเมืองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองคาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องรู้ ดังนี้

1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ล่วงหน้าไว้แล้ว)

2. วันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.

การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษคือ นอกจากท่านจะกาบัตรเลือกตั้ง สส. แล้ว ท่านจะได้รับบัตรเพิ่มอีก 1 ใบ สำหรับการ “ออกเสียงประชามติ” ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหนองคายตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง และออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองคาย

