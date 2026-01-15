รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กระบี่ เบอร์พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.กระบี่ พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.กระบี่ มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 19 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองกระบี่, อ.เหนือคลอง (ยกเว้น ต.โคกยาง ต.ห้วยยูง และ ต.ปกาสัย)
- เบอร์ 1 : นาย สุวรรณ อินพรหม พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย กิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย ธนวัช ภูเก้าล้วน พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย วศิน สิริเกียรติกุล พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย พิทักษ์ ภารา พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 6 : นาย พงไพร บุตรเลี่ยม พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.อ่าวลึก, อ.ปลายพระยา, อ.เขาพนม
- เบอร์ 1 : นาย ยุทธนา อ่าวลึกน้อย พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย สมใจ นวลนุ่ม พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 4 : นาย กฤตพร บุษย์เพชร พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นางสาว รัตนกรณ์ ณ นคร พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย วิชากร บุญฤทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 7 : นาย สีหเดช แสงจันทร์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.คลองท่อม, อ.ลำทับ, อ.เกาะลันตา, อ.เหนือคลอง (เฉพาะ ต.โคกยาง ต.ห้วยยูง และ ต.ปกาสัย)
- เบอร์ 1 : นาย สุกิติ พรหมทอง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 : นาย กุศล วะเจดีย์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 : นาย ศรัญญู รักมิตร พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 5 : นาย กิตติชัย เอ่งฉ้วน พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 : นาย สรร ชัยภัทรธัญกร พรรคเศรษฐกิจ
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569
- วิธีเช็กสิทธิเลือกตั้ง-ประชามติออนไลน์ 8 ก.พ. 69 กรอกเลขบัตรฯ รู้ผลทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: