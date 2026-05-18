มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd After Hours Til Dawn Tour” พร้อมจัดเต็ม 11 ต.ค. นี้ที่ราชมังฯ เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนเพลงชาวไทย เตรียมตัวพบกับคอนเสิร์ตระดับโลกที่ทุกคนตั้งตารอคอย “The Weeknd After Hours Til Dawn Tour” ศิลปินระดับแนวหน้าเตรียมระเบิดความมันส์แบบจัดเต็มในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ล่าสุดทางผู้จัดได้ประกาศรายละเอียดผังที่นั่ง ราคาบัตร และแพ็กเกจวีไอพี (VIP) ให้แฟนคลับได้เตรียมตัวกดบัตรกันแล้ว
คอนเสิร์ต The Weeknd After Hours Til Dawn Tour กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน แฟนเพลงจะได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่จากศิลปินระดับโลก สำหรับรายละเอียดการกดบัตรแบ่งออกเป็น 4 รอบ เพื่อให้แฟนคลับทุกกลุ่มมีโอกาสเป็นเจ้าของบัตรเข้าชมดังนี้
- รอบพรีเซลสำหรับแฟนคลับ: 18 พ.ค. (10:00 – 22:00 น.) ที่ bit.ly/afterhourstildawnbkk
- รอบพรีเซล เฉพาะบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย: 19 พ.ค. (10:00 น.) – 20 พ.ค. (10:00 น.) ที่ bit.ly/afterhourstildawnbkk
- รอบพรีเซลไลฟ์ เนชั่น เทโร: 20 พ.ค. (12:00 – 22:00 น.) ที่ bit.ly/theweekndbkk2026 เท่านั้น สมัครสมาชิกฟรี!
- รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป: 21 พ.ค. (10:00 น. เป็นต้นไป) ที่ bit.ly/afterhourstildawnbkk
เงื่อนไขก่อนซื้อบัตร
- ผู้ชม 1 ท่าน ต้องใช้ 1 ชื่อ-นามสกุล ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ต่อบัตร 1 ใบ (ห้ามใช้ชื่อซ้ำ)
- การซื้อบัตรทางเว็บไซต์ในวันที่ 18 พ.ค. – 21 พ.ค. 2569 โปรดกดรับคิวซื้อบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ thaiticketmajor.com ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดจำหน่าย ตรวจสอบขั้นตอนการรับคิวที่ thaiticketmajor.com
- รอบพรีเซลเปิดจำหน่ายทุกราคาบัตร โดยมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบ
- ผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยและการเป็นสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโรไม่ได้เป็นการรับรองว่าท่านจะสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนบัตรพรีเซลที่เปิดขายในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน
- ผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยรับเครดิตเงินคืน 3%* ไม่ต้องใช้คะแนนแลก เมื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ต ตั้งแต่ 19 พ.ค. 69 – 21 พ.ค. 69 ผ่านบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. 69 – 21 พ.ค. 69 ผ่าน K PLUS หรือ SMS พิมพ์ WN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
(ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/k_theweeknd ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
- รอบพรีเซลแฟนคลับ: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ
- รอบพรีเซลผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 บัตร
- รอบพรีเซลสำหรับไลฟ์ เนชั่น เทโร: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ
- รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ
- การมองเห็นในบางโซนและบางที่นั่งอาจถูกจำกัด เนื่องจากรูปแบบของการแสดง โครงสร้างของเวที รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ จากการแสดง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือขอเงินคืนจากเหตุผลดังกล่าว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
