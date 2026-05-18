อีเว้นท์

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 14:56 น.
58
มาแล้ว! คอนเสิร์ต "The Weeknd" เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd After Hours Til Dawn Tour” พร้อมจัดเต็ม 11 ต.ค. นี้ที่ราชมังฯ เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนเพลงชาวไทย เตรียมตัวพบกับคอนเสิร์ตระดับโลกที่ทุกคนตั้งตารอคอย “The Weeknd After Hours Til Dawn Tour” ศิลปินระดับแนวหน้าเตรียมระเบิดความมันส์แบบจัดเต็มในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ล่าสุดทางผู้จัดได้ประกาศรายละเอียดผังที่นั่ง ราคาบัตร และแพ็กเกจวีไอพี (VIP) ให้แฟนคลับได้เตรียมตัวกดบัตรกันแล้ว

คอนเสิร์ต The Weeknd After Hours Til Dawn Tour กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2569 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน แฟนเพลงจะได้สัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่จากศิลปินระดับโลก สำหรับรายละเอียดการกดบัตรแบ่งออกเป็น 4 รอบ เพื่อให้แฟนคลับทุกกลุ่มมีโอกาสเป็นเจ้าของบัตรเข้าชมดังนี้

  • รอบพรีเซลสำหรับแฟนคลับ: 18 พ.ค. (10:00 – 22:00 น.) ที่ bit.ly/afterhourstildawnbkk
  • รอบพรีเซล เฉพาะบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย: 19 พ.ค. (10:00 น.) – 20 พ.ค. (10:00 น.) ที่ bit.ly/afterhourstildawnbkk
  • รอบพรีเซลไลฟ์ เนชั่น เทโร: 20 พ.ค. (12:00 – 22:00 น.) ที่ bit.ly/theweekndbkk2026 เท่านั้น สมัครสมาชิกฟรี!
  • รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป: 21 พ.ค. (10:00 น. เป็นต้นไป) ที่ bit.ly/afterhourstildawnbkk

เงื่อนไขก่อนซื้อบัตร

  • ผู้ชม 1 ท่าน ต้องใช้ 1 ชื่อ-นามสกุล ที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ต่อบัตร 1 ใบ (ห้ามใช้ชื่อซ้ำ)
  • การซื้อบัตรทางเว็บไซต์ในวันที่ 18 พ.ค. – 21 พ.ค. 2569 โปรดกดรับคิวซื้อบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ thaiticketmajor.com ล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดจำหน่าย ตรวจสอบขั้นตอนการรับคิวที่ thaiticketmajor.com
  • รอบพรีเซลเปิดจำหน่ายทุกราคาบัตร โดยมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบ
  • ผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยและการเป็นสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโรไม่ได้เป็นการรับรองว่าท่านจะสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนบัตรพรีเซลที่เปิดขายในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน
  • ผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยรับเครดิตเงินคืน 3%* ไม่ต้องใช้คะแนนแลก เมื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ต ตั้งแต่ 19 พ.ค. 69 – 21 พ.ค. 69 ผ่านบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. 69 – 21 พ.ค. 69 ผ่าน K PLUS หรือ SMS พิมพ์ WN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888

(ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.kasikornbank.com/k_theweeknd ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)

  • รอบพรีเซลแฟนคลับ: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ
  • รอบพรีเซลผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 บัตร
  • รอบพรีเซลสำหรับไลฟ์ เนชั่น เทโร: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ
  • รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป: ซื้อบัตรได้ 6 ใบ ต่อ 1 การสั่งซื้อ
  • การมองเห็นในบางโซนและบางที่นั่งอาจถูกจำกัด เนื่องจากรูปแบบของการแสดง โครงสร้างของเวที รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ จากการแสดง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือขอเงินคืนจากเหตุผลดังกล่าว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดฯ กำหนด ⁠สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผังที่นั่งและราคาบัตรคอนเสิร์ต The Weeknd ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
FB/ Live Nation Tero
FB/ Live Nation Tero
FB/ Live Nation Tero
FB/ Live Nation Tero

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค. ข่าวกีฬา

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

5 นาที ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

45 นาที ที่แล้ว
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ ข่าว

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม ข่าว

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! คอนเสิร์ต &quot;The Weeknd&quot; เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่ อีเว้นท์

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด บันเทิง

ทราย สก๊อต ฝากถึง มายด์ ลภัสลัล หลังโพสต์ขอโทษ ขอรอดูจากการกระทำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น &quot;นักอนุรักษ์ฯ&quot; กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก บันเทิง

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ข่าว

สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่เตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ ข่าว

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2 ข่าวต่างประเทศ

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศ.ดร.อมร” อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก ข่าว

เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 14:56 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot;

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button