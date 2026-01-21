รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เช็กเบอร์-พรรค 9 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.สงขลา พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 9 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.สงขลา มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 9 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 65 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองสงขลา
- เบอร์ 1 : นาย สักกพันธุ์ อนันต์พงค์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย สรรเพชญ บุญญามณี พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย สำราญ บุญเส้ง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 : นาย พิเชฏฐ พัฒนโชติ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : ร้อยตำรวจตรี สมศักดิ์ แสงประดับ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 6 : นาย เทพมณตรี พรมเมือง พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.หาดใหญ่ และ ต.คลองอู่ตะเภา)
- เบอร์ 1 : นาย จูรี นุ่มแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 3 : นาย ศาสตรา ศรีปาน พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : นาย อรรถชาญ เชาวน์วานิชย์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย มานพ เพ็งชุม พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 7 : นาย ธนพล มะโน พรรคไทยภักดี
- เบอร์ 8 : นาย ธาราดร พรหมสุทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 9 : นาย ประกอบ อ่ำปลอด พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 10 : พ.ต.อ.ดร. วิชัย วิชยานฤพล พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.นาหม่อม, อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.บ้านพรุ ต.คอหงส์ ต.พะตง ต.ทุ่งใหญ่ ต.ท่าข้าม และ ต.น้ำน้อย), อ.จะนะ (เฉพาะ ต.คลองเปียะ และ ต.จะโหนง)
- เบอร์ 1 : นาย นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย สุภณัฏฐ์ ชุมภูทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 4 : นาย จิรันธนิน ตาลทรัพย์คุณ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย สมยศ พลายด้วง พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 : พลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 4
อ.ระโนด, อ.กระแสสินธุ์, อ.สทิงพระ, อ.สิงหนคร (เฉพาะ ต.ม่วงงาม ต.บางเขียด ต.ชะแล้ ต.รำแดง และ ต.วัดขนุน)
- เบอร์ 1 : นาย สิทธิพัฒน์ เสนเนีนม พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย นุกูล อยู่ทอง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 : นาย โยธิน ทองเนื้อแข็ง พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย ชัยวัฒน์ อินศรีไกร พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย เนติศิลป์ พฤกษศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 7 : นาย ชนาเมธ อักโขสุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 5
อ.รัตภูมิ, อ.ควนเนียง, อ.สิงหนคร (เฉพาะ ต.ปากรอ ต.ป่าขาด ต.ทำนบ ต.ชิงโค ต.หัวเขา และ ต.สทิงหม้อ)
- เบอร์ 1 : นาย สะหาก หมุดตะเหล็บ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย ปรีชา สุขเกษม พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย วงศ์วชร ขาวทอง พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย อภิชาติ ลาพินี พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย สุวรรณ อ่อนรักษ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย วันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 6
อ.สะเดา, อ.คลองหอยโข่ง
- เบอร์ 1 : ว่าที่ร้อยตรี สมพร แซ่ลิ่ม พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นางสาว จิรนาถ เหลาะเหม พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นาย อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : นาง ภัทรวดี ศรีศักดา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 5 : นาย พิพัฌย์ เจือละออง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย บารมี ขาวทอง พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 7 : นาย สายัญ สวมทอง พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 7
อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย, อ.เทพา (เฉพาะ ต.ลำไพล)
- เบอร์ 1 : นาย ดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 2 : นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย เพ็ชร อุ่นแดง พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย สมาท สะอาดวารี พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 6 : นาย ดัยลามี เบ็ญบาเห็ม พรรคประชาชน
- เบอร์ 7 : นาย สนิท วัฒนสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 8 : ร้อยตำรวจเอก สมพงศ์ ทองบริบูรณ์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 8
อ.จะนะ (เฉพาะ ต.บ้านนา ต.ป่าชิง ต.สะพานไม้แก่น ต.สะกอม ต.นาหว้า ต.นาทับ ต.น้ำขาว ต.ขุนตัดหวาย ต.ท่าหมอไทร ต.คู ต.แค และ ต.ตลิ่งชัน), อ.เทพา (ยกเว้น ต.ลำไพล)
- เบอร์ 1 : นาย ฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : นาย ปรีชา แดงหลี พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 3 : พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย อธิวัตร ใบสะเม๊าะ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย ธีรพงศ์ ดนสวี พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย กรธัช พัชณี พรรคประชาชน
- เบอร์ 7 : นาย เกษม ขวัญแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 8 : นาย อำนาจ คงเอียง พรรคไทยภักดี
เขตเลือกตั้งที่ 9
อ.บางกล่ำ, อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.คลองแห ต.ควนลัง ต.ฉลุง ต.ทุ่งตำเสา และ ต.คูเต่า)
- เบอร์ 1 : นาย ธนทร แก้วอนุรักษ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : พันตำรวจเอก พิทักษ์ พุทธวิโร พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : พันเอก สนิท บุญราศรี พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 : นาย สุชาติ หลำเบ็นหมุด พรรคพลวัต
- เบอร์ 6 : นาย รุจิกร จันทร พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 7 : นาย สงขลา พอกันที พรรครวมไทยสร้างชาติ
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569
- วิธีเช็กสิทธิเลือกตั้ง-ประชามติออนไลน์ 8 ก.พ. 69 กรอกเลขบัตรฯ รู้ผลทันที
- “ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: