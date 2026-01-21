ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เช็กเบอร์-พรรค 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:06 น.
51

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.สงขลา พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 9 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จ.สงขลา มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 9 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 65 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองสงขลา

  • เบอร์ 1 : นาย สักกพันธุ์ อนันต์พงค์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย สรรเพชญ บุญญามณี พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 : นาย สำราญ บุญเส้ง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 : นาย พิเชฏฐ พัฒนโชติ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 5 : ร้อยตำรวจตรี สมศักดิ์ แสงประดับ พรรคไทยก้าวใหม่
  • เบอร์ 6 : นาย เทพมณตรี พรมเมือง พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.หาดใหญ่ และ ต.คลองอู่ตะเภา)

  • เบอร์ 1 : นาย จูรี นุ่มแก้ว พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 : พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 3 : นาย ศาสตรา ศรีปาน พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 : นาย อรรถชาญ เชาวน์วานิชย์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาย มานพ เพ็งชุม พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 7 : นาย ธนพล มะโน พรรคไทยภักดี
  • เบอร์ 8 : นาย ธาราดร พรหมสุทธิ์ พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 9 : นาย ประกอบ อ่ำปลอด พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 10 : พ.ต.อ.ดร. วิชัย วิชยานฤพล พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.นาหม่อม, อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.บ้านพรุ ต.คอหงส์ ต.พะตง ต.ทุ่งใหญ่ ต.ท่าข้าม และ ต.น้ำน้อย), อ.จะนะ (เฉพาะ ต.คลองเปียะ และ ต.จะโหนง)

  • เบอร์ 1 : นาย นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย ทนายอาร์ม สุวรรณรักษา พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นาย สุภณัฏฐ์ ชุมภูทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 4 : นาย จิรันธนิน ตาลทรัพย์คุณ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สมยศ พลายด้วง พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 6 : พลตรี นิพนธ์ รองสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.ระโนด, อ.กระแสสินธุ์, อ.สทิงพระ, อ.สิงหนคร (เฉพาะ ต.ม่วงงาม ต.บางเขียด ต.ชะแล้ ต.รำแดง และ ต.วัดขนุน)

  • เบอร์ 1 : นาย สิทธิพัฒน์ เสนเนีนม พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 : นาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 3 : นาย นุกูล อยู่ทอง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 : นาย โยธิน ทองเนื้อแข็ง พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย ชัยวัฒน์ อินศรีไกร พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาย เนติศิลป์ พฤกษศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 7 : นาย ชนาเมธ อักโขสุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 5

อ.รัตภูมิ, อ.ควนเนียง, อ.สิงหนคร (เฉพาะ ต.ปากรอ ต.ป่าขาด ต.ทำนบ ต.ชิงโค ต.หัวเขา และ ต.สทิงหม้อ)

  • เบอร์ 1 : นาย สะหาก หมุดตะเหล็บ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ปรีชา สุขเกษม พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นาย วงศ์วชร ขาวทอง พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย อภิชาติ ลาพินี พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สุวรรณ อ่อนรักษ์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาย วันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 6

อ.สะเดา, อ.คลองหอยโข่ง

  • เบอร์ 1 : ว่าที่ร้อยตรี สมพร แซ่ลิ่ม พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นางสาว จิรนาถ เหลาะเหม พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 3 : นาย อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 : นาง ภัทรวดี ศรีศักดา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 5 : นาย พิพัฌย์ เจือละออง พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : นาย บารมี ขาวทอง พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 7 : นาย สายัญ สวมทอง พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 7

อ.นาทวี, อ.สะบ้าย้อย, อ.เทพา (เฉพาะ ต.ลำไพล)

  • เบอร์ 1 : นาย ดุลยรัตน์ บูยูโส๊ะ พรรคประชาชาติ
  • เบอร์ 2 : นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 : นาย เพ็ชร อุ่นแดง พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 5 : นาย สมาท สะอาดวารี พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 6 : นาย ดัยลามี เบ็ญบาเห็ม พรรคประชาชน
  • เบอร์ 7 : นาย สนิท วัฒนสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 8 : ร้อยตำรวจเอก สมพงศ์ ทองบริบูรณ์ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 8

อ.จะนะ (เฉพาะ ต.บ้านนา ต.ป่าชิง ต.สะพานไม้แก่น ต.สะกอม ต.นาหว้า ต.นาทับ ต.น้ำขาว ต.ขุนตัดหวาย ต.ท่าหมอไทร ต.คู ต.แค และ ต.ตลิ่งชัน), อ.เทพา (ยกเว้น ต.ลำไพล)

  • เบอร์ 1 : นาย ฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ปรีชา แดงหลี พรรคประชาชาติ
  • เบอร์ 3 : พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย อธิวัตร ใบสะเม๊าะ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย ธีรพงศ์ ดนสวี พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : นาย กรธัช พัชณี พรรคประชาชน
  • เบอร์ 7 : นาย เกษม ขวัญแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 8 : นาย อำนาจ คงเอียง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 9

อ.บางกล่ำ, อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.คลองแห ต.ควนลัง ต.ฉลุง ต.ทุ่งตำเสา และ ต.คูเต่า)

  • เบอร์ 1 : นาย ธนทร แก้วอนุรักษ์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : พันตำรวจเอก พิทักษ์ พุทธวิโร พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 : พันเอก สนิท บุญราศรี พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 : นาย สุชาติ หลำเบ็นหมุด พรรคพลวัต
  • เบอร์ 6 : นาย รุจิกร จันทร พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 7 : นาย สงขลา พอกันที พรรครวมไทยสร้างชาติ

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:06 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

