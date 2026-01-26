ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.ระยอง 2569 ครบ 5 เขต เช็กเบอร์ให้ชัวร์ก่อนกา 8 ก.พ.นี้

รายชื่อ-หมายเลข ผู้สมัคร สส. ระยอง 2569

รวมรายชื่อผู้สมัคร สส. ระยอง 2569 ครบทั้ง 5 เขต รวม 34 คน พรรคไหน-เบอร์อะไร? เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งใหญ่และลงประชามติ 8 ก.พ.นี้

สัญญาณการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยเริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนจะได้กำหนดอนาคตประเทศเพื่อคัดเลือกสส. รวม 500 คน เข้าสู่สภาฯ

สำหรับจังหวัดระยอง ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่การแข่งขันดุเดือดไม่แพ้ที่ใด ในปีนี้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต มีผู้เสนอตัวลงชิงชัยเก้าอี้ สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 34 คน ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อ หมายเลข และพรรคสังกัด แยกรายเขตมาให้ท่านตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองระยอง (เฉพาะ ทม.มาบตาพุด ทต.เนินพระ ทต.ทับมา ทต.น้ำคอก ต.นาตาขวัญ และ ต.บ้านแลง), อ.นิคมพัฒนา (เฉพาะ ทม.มาบตาพุด), อ.บ้านค่าย (เฉพาะ ต.ตาขัน)

หมายเลข 1 น.ส. กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล พรรคประชาชน
หมายเลข 2 น.ส. รฎาศิริ ศิริคช พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 3 นาย รัฐชานนท์ คาดหมายดี พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย ไพศาล เรืองฤทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย กฤษฎา เอกกำลังกุล พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาย ฉัตรชัย เล็กบุญแถม พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 7 น.ส. พฤกษา พฤกษานิตย์ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 8 นาย พรทวี พูลกลาง พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.เมืองระยอง (ยกเว้น ทม.มาบตาพุด ทต.เนินพระ ทต.ทับมา ทต.น้ำคอก ต.นาตาขวัญ และ ต.บ้านแลง)

หมายเลข 1 นาย กฤช ศิลปชัย พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ภีมเดช อมรสุคนธ์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 น.ส. จิดาภา เจริญผล พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 5 ร้อยตำรวจตรี เรืองชัย สมบัติภูธร พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.แกลง, อ.เขาชะเมา

หมายเลข 1 นาย ชัยณรงค์ สันทัสนะโชค พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 น.ส. ณัชชารีย์ จิตรดล พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 นาย ภิญโญ รัศมีประเสริฐสุข พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 5 นาย พศิน ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย พงศธร ศรเพชรนรินทร์ พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย สหภูมิ เอกวรพงศ์ พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.บ้านค่าย (ยกเว้น ต.ตาขัน), อ.วังจันทร์, อ.ปลวกแดง (ยกเว้น ต.แม่น้ำคู้)

หมายเลข 1 นาย ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ฉัตรชัย ปิตุเตชะ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย พิเชษฐ์ โพธิสาร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 น.ส. วันใหม่ ทรงศิลสอาด พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 5 นาย พิชิต วงศา พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 6 นาย ศราวุธ หลำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย ธนพงศ์พันธ์ ปิดกันภัย พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 8 น.ส. สันต์นิสา รัตนโกเศศ พรรคไทยก้าวใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 5

อ.บ้านฉาง, อ.นิคมพัฒนา (ยกเว้น ทม.มาบตาพุด), อ.ปลวกแดง (เฉพาะ ต.แม่น้ำคู้)

หมายเลข 1 นาย ธนชัย วสุอนันต์กุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย วัชรพงษ์ ศิริรักษ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาย มานิฏฐ์ เล็กโล่ง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 ว่าที่เรืออากาศตรี สุรยุทธ์ มาลากุล พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 5 นาย สมพงษ์ โสภณ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 น.ส. ชนากาณ เหลืองประเสริฐ พรรคไทยสร้างไทย

เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการกำหนดอนาคตประเทศ ขอเชิญชวนชาวระยองออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันเลือกตั้งจริง-ออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น.

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, หน่วยเลือกตั้ง และลำดับที่บัญชีรายชื่อ ให้ท่านทราบทันที

รายชื่อ-หมายเลข ผู้สมัคร สส. ระยอง 2569

