“ชัชชาติ” วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก
ชัชชาติ วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก ประมาณ 0.2 มิลลิจี หลังเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมา
จากกรณีที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 09:05:23 ตามเวลาของประเทศไทย โดยมีประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้น
นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุแผ่นดินไหว โดยระบุว่า จากการตรวจสอบและได้รับรายงานแผ่นดินไหวมีจำนวนไม่เยอะ จากที่ดูข้อมูล รวมถึงรายงานแผ่นดินไหว พบว่าแรงสั่นสะเทือนไม่มาก ซึ่งดูจากอุปกรณ์เครื่องเครื่องวัดของเรา มีประมาณ 0.2 มิลลิจี และในช่วงเที่ยงอาจจะมีข้อมูลที่แจ้งเข้ามาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามไม่ต้องตื่นตระหนก เพราะยังไม่มีการรายงานความเสียหายเข้ามา
ด้านนายอัครนันท์ กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้กำกับดูแลเรื่องนี้ และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ให้ตรวจสอบทั้งหมด และดูแลอย่างใกล้ชิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3
- “ศ.ดร.อมร” อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา
- กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: