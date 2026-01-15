ข่าวการเมือง
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, อัมพวา, บางคนที
หมายเลข 1 : นายจิระ แก้วมณี สังกัดพรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 : นางสาวอรพิน หอมการะเกษ สังกัดพรรคไทยทรัพย์ทวี
หมายเลข 3 : นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 : นายวิชา ประจักษ์จิตร์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 : นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สังกัดพรรคประชาชน
หมายเลข 6 : นายธนธัส ขุนนุช สังกัดพรรคเพื่อไทยล
กำหนดการเลือกตั้ง 2569
- เปิดรับสมัคร ส.ส. : 27–31 ธันวาคม 2568
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า : 1 กุมภาพันธ์ 2569
- วันเลือกตั้งทั่วไป : 8 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08:00–17:00 น.)
ในวันเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะมีการเปิดให้ประชาชน “ออกเสียงประชามติ” เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปพร้อมกันด้วย
