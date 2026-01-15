ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 13:00 น.
70
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, อัมพวา, บางคนที

หมายเลข 1 : นายจิระ แก้วมณี สังกัดพรรคกล้าธรรม

หมายเลข 2 : นางสาวอรพิน หอมการะเกษ สังกัดพรรคไทยทรัพย์ทวี

หมายเลข 3 : นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 4 : นายวิชา ประจักษ์จิตร์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 5 : นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สังกัดพรรคประชาชน

หมายเลข 6 : นายธนธัส ขุนนุช สังกัดพรรคเพื่อไทยล

กำหนดการเลือกตั้ง 2569

  • เปิดรับสมัคร ส.ส. : 27–31 ธันวาคม 2568
  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า : 1 กุมภาพันธ์ 2569
  • วันเลือกตั้งทั่วไป : 8 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08:00–17:00 น.)

ในวันเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะมีการเปิดให้ประชาชน “ออกเสียงประชามติ” เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปพร้อมกันด้วย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

