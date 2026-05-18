อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ลั่นถ้าวิสัยทัศน์ดีจริง คงไม่ปล่อยให้มีคนตายมากขนาดนี้
ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งทั้งโซเชียล หลังจากที่ นายธรรมราช สาระปัญญา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายธรรมราช The lawyer of legality. ต่อประเด็นรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า
“ถ้า พรรคส้ม วิสัยทัศน์ดีจริง มองเห็นทุกปัญหาของคน กทม. คงไม่ปล่อยให้จุดตัดทางรถไฟเกิดอุบัติเหตุมีคนตายมากเช่นนี้ #อนาถแท้ดีแต่พูด”
นอกจากนี้ยังระบุว่า “ตอนหาเสียงมองเห็นทุกปัญหา ทำอย่างกะตัวเองเป็นเทพเจ้า พอเกิดเหตุเกิดปัญหา ยืนทำเหมือนเป็นหมาเหงาที่ไม่ได้กินข้าวตอนเย็น” , “พวก ส.ส. ส้ม พอเห็นอันไหนดี มันบอกเป็นเพราะเลือกพวกมัน แต่พออันไหนไม่ดี แล้วบอกว่าเป็นเพราะพวก ส.ส. กลับกลัวที่จะยอมรับ”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากบุคคล คนที่ควรรับผิดชอบคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“ทางเชื่อมรถไฟนะครับ ไม่ใช่เชื่อมจิตที่จะเชื่อมเมื่อไรตอนไหนก็ได้” , “พรรคส้มมันไม่มีวิสัยทัศน์เลย?? เอาเรื่องชาวบ้านท้องผูก ขี้ไม่ออกอีกด้วยไหมทนาย?” , “ท่านพี่ทนาย พรรคส้มเขาเป็นฝ่ายค้าน สส.เขตเขาก็ทำหน้าที่ของเขา ขนาดอาจารย์ชัชชาติ ท่านยังทำอะไรไม่ได้เลย จุดจุดนี้มันขึ้นอยู่กับวินัยจราจรของคนไทยเอง”
