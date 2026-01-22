รายชื่อผู้สมัคร สส.จันทบุรี ครบ 3 เขต 24 คน ใครเบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส.จันทบุรี เปิดโผศึกเลือกตั้ง 3 เขต 24 คน เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนเข้าคูหา ชวนชาวจันทบุรีออกไปใช้สิทธิชี้ชะตาประเทศ พร้อมลงมติประชามติ
วันชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยใกล้เข้ามาทุกขณะ สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี ในปี 2569 นี้ ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต มีผู้เสนอตัวอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องชาวเมืองจันท์รวมทั้งสิ้น 24 คน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พิจารณาตัวบุคคลและพรรคการเมืองก่อนตัดสินใจเข้าคูหา ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อ หมายเลข และเขตพื้นที่รับผิดชอบมาให้อย่างครบถ้วน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองจันทบุรี, อ.แหลมสิงห์, อ.มะขาม (เฉพาะ ต.ท่าหลวง ต.มะขาม ต.อ่างคีรี และ ต.วังแซ้ม)
หมายเลข 1 พลตำรวจโท สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย มานะ ชนะสิทธิ์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาย เฉลิมพล ศักดิ์คำ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย วรายุทธ ทองสุข พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย อิทธิพล จังสิริมงคล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 น.ส. ระพีพร ชำนาญเวช พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 7 พลเอก กังวาน สุจินต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นาย ชวลิต สุขเกษม พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 9 นาย อธิวัฒน์ อำนาจสกุลเกียรติ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.ท่าใหม่, อ.นายายอาม, อ.แก่งหางแมว, อ.เขาคิชฌกูฏ
หมายเลข 1 นาย สิรวิชญ์ กิตติวงศา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย จารึก ศรีอ่อน พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย คัมภีร์ ชื่นบาน พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 น.ส. ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย บุญธรรม เจริญกล้า พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาย จตุพร นิยมพฤกษ์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.ขลุง, อ.โป่งน้ำร้อน, อ.สอยดาว, อ.มะขาม (ยกเว้น ต.ท่าหลวง ต.มะขาม ต.อ่างคีรี และ ต.วังแซ้ม)
หมายเลข 1 นาย ไพโรจน์ บัวเผื่อน พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย พชรดนัย ใจเที่ยง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 3 นาย ชรัตน์ เนรัญชร พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย กฤตนัน เย็นสำราญ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย แสนคมณ์มินทร์ อนามพงษ์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาย พราหมณ์ มุกดาสนิท พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 7 นาย เกรียงเดช เข็มทอง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 8 นาย ธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 9 นาย อดุลย์ ศรีภูมิสวัสดิ์ พรรครักชาติ
การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของประเทศ ขอเชิญชวนชาวจันทบุรีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติของท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569
