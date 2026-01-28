รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.อุตรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
- หมายเลข 1 นางธนัชชา แสนสุขุม พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายพิชญุตม์ พอจิต พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3 นางสาวอัญชิสา ศุภรักษ์จินดา พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นางสาวดวงใจ มงคลแสงสุรีย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 5 นายอาณัติ วงค์สถาน พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นางสาวปภสร เตชารัตนหิรัญ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอท่าปลา , อำเภอน้ำปาด , อำเภอฟากท่า , อำเภอบ้านโคก , อำเภอทองแสนขัน , อำเภอพิชัย (เฉพาะตำบลนาอิน และตำบลนายาง)
- หมายเลข 1 นายภิศิษฐ์ วงศ์ทอง พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายณัฐวุฒิ บุญมาติด พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายประสิทธิ์ คลังสีดา พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นางสาวรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 5 นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 ร.ท.ภูวนัย บุญแท่น พรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 7 นายเอนก ธรรมใจ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 8 ร.ต.บำรุง พวงมะเดื่อ พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 9 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอลับแล , อำเภอตรอน , อำเภอพิชัย (ยกเว้นตำบลนาอิน และตำบลนายาง)
- หมายเลข 1 นายรวี เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นางสาวจิรายุ ดวงแก้ว พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นางสาวอรกัญญา ดีมาก พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นายคณิน ถนอมทองพันธ์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 นางสาวรสสุคนธ์ อินชัยเขา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายเขษมศักดิ์ แก้วมา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นายพงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร พรรคทางเลือกใหม่
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)
