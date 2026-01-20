รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 1
อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลแสนสุข ตําบลเหมือง ตําบลห้วยกะปิ ตําบลบ้านปึก ตําบลเสม็ด ตําบลอ่างศิลา ตําบลหนองข้างคอก และตําบลหนองรี)
- หมายเลข 1: นายสุชาติ ชมกลิ่น สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2: ว่าที่ร้อยตรี สมสรรค์ อธิเวสส์ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3: นายปภิณวิช ศิริณายกุล สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 4: นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5: นายอัศพงษ์ บูรณวงศ์ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 6: นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7: นายวรท ศิริรักษ์ สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 8: นายสันติ ถนอมเนื้อ สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 9: นางรชาภา อัศวธาวาทิน สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 2
อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลบางทราย ตําบลบ้านโขด ตําบลมะขามหย่ง ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลบ้านสวน และตําบลนาป่า)
- หมายเลข 1: นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 2: นายสวัสดิ์ชัย แจ่มจำรัส สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 3: ร้อยเอก ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4: นายชัยชนะ อาจวารินทร์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 5: ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6: นายคงพัชร ไขรัศมี สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 7: นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 8: นายณัฐนิพัท กองพัทธนันท์ สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
- หมายเลข 9: นายภักดี โพธิ์แก้ว สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 3
อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลคลองตําหรุ ตําบลหนองไม้แดง ตําบลดอนหัวฬ่อ และตําบลสํานักบก)
อําเภอพานทอง
อําเภอบ้านบึง (เฉพาะตําบลหนองซ้ําซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง และตําบลหนองชาก)
- หมายเลข 1: นายชวาล พลเมืองดี สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 2: ร้อยตำรวจเอก สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3: นายกฤตมงคล ดำรงศุภกิจกุล สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 4: นายรัชพล หนูกูล สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 5: นายพายุ เนื่องจำนงค์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6: นายกิติ์พิเชษฐ์ สุวดิษฐ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 7: นายอาคม พละสุ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 4
อําเภอบ้านบึง (ยกเว้นตําบลหนองซํ้าซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง และตําบลหนองชาก) อําเภอบ่อทอง อําเภอหนองใหญ่
- หมายเลข 1: นายศุภศิษฎ์ สรภัสจิรพงศ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 2: นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 3: นายลิขิต อัศวจารุวรรณ สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4: นายจักรพล วชิรเสวีกุล สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 5: นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6: นายอารยะ โรจนวณิชชากร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7: นางสาวธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง สังกัดพรรคปวงชนไทย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 5
อําเภอพนัสนิคม อําเภอเกาะจันทร์
- หมายเลข 1: นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 2: นายสมุทร ธรรมมงคล สังกัดพรรคแรงงานสร้างชาติ
- หมายเลข 3: นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4: นายเสมอ ทองหยวก สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5: นายสุพจน์ นาคู สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 6: นายณรงธร โพธิ์หมื่น สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 7: นายประมวล เอมเปีย สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8: นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 9: นายปรีชา กาญจนบัตร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 10: นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล สังกัดพรรคไทยภักดี
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 6
อําเภอศรีราชา (เฉพาะตําบลบางพระ ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ และตําบลทุ่งสุขลา) อําเภอเกาะสีชัง
- หมายเลข 1: นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2: นายสุพจน์ ทัพมงคล สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
- หมายเลข 3: นายนิธิพจน์ สามงามนุ สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 4: นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สังกัดพรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5: นายธนกร รักวงศ์อาชีพ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6: นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 7: นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 8: นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 9: นายนิติกร คงทอง สังกัดพรรคแรงงานสร้างชาติ
- หมายเลข 10: นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ สังกัดพรรคคลองไทย
- หมายเลข 11: นายวิรัช นิลวดี สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 12: นางสาวณัฐธัญรดี ปรีณาภาชัยสิริ สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
- หมายเลข 13: นายชยางกูร ธรรมภรณ์ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 7
อําเภอศรีราชา (ยกเว้นตําบลบางพระ ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ และตําบลทุ่งสคขลา)
- หมายเลข 1: นายสหัสวัต คุ้มคง สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 2: นายประดิษฐ์ แพรกทอง สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 3: นางสาวมะลิวัลย์ โกสุมภ์ สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 4: นางสาวปณิฐาณ์ อัครมหาฐีร สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 5: นายนฤพล นิยมทรัพย์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6: นายสงกรานต์ ภาชนะ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7: นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 8: นางสาวภัสพร พรประเสริฐ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 9: นายพีธพงศ์ เสนียุติธรรม สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 10: นายมงคล ไตรพาน สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 8
อําเภอบางละมุง (เฉพาะตําบลบางละมุง ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโป่ง และตําบลห้วยใหญ่)
- หมายเลข 1: นายรณเทพ อนุวัฒน์ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 2: นางพจนารถ แก้วผลึก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 3: นายชาญยุทธ เฮงตระกูล สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4: นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 5: นายเชาวลิตร แสงอุทัย สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6: นายกำพล ตั้งเอกชัย สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 7: นางสาวมนัสวิน จันทร์เจริญ สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 8: นายนิมิต ไมตรีวงศ์ สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 9: นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร สังกัดพรรคเสรีรวมไทย
- หมายเลข 10: นางสาวสุธาพร บำรุงยา สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 9
อําเภอบางละมุง (ยกเว้นตําบลบางละมุง ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโป่ง และตําบลห้วยใหญ่)
- หมายเลข 1: นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 2: นายสุจินต์ หนองใหญ่ สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 3: นายพีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4: นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 5: นายยอดชาย พึ่งพร สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 6: นายรัฐกิจ เฮงตระกูล สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 7: นายพงศนาถ จินดา สังกัดพรรคไทยภักดี
- หมายเลข 8: นายแมน อินทร์พิทักษ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 10
อําเภอสัตหีบ
- หมายเลข 1: นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 2: นายพนธกร ใคร่ครวญ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3: นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย สังกัดพรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4: นายธนะพัฒน์ มธุรส สังกัดพรรคปวงชนไทย
- หมายเลข 5: นายธนาธาร ประมูลพงษ์ สังกัดพรรคประชาชน
- หมายเลข 6: นายภาณุวิชญ์ อิสลาม สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 7: นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สังกัดพรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8: นางศศิมาภรณ์ ชมไพร สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
- หมายเลข 9: พลเรือตรี นพดล บงกชกาญจน์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 10: นายภานุวัฒน์ ผาสุข สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (สำหรับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเท่านั้น)
วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุผลตามระยะเวลาดังกล่าว
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (วันเลือกตั้ง)
