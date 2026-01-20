ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 11:24 น.
102
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 1

อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลแสนสุข ตําบลเหมือง ตําบลห้วยกะปิ ตําบลบ้านปึก ตําบลเสม็ด ตําบลอ่างศิลา ตําบลหนองข้างคอก และตําบลหนองรี)

  • หมายเลข 1: นายสุชาติ ชมกลิ่น สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2: ว่าที่ร้อยตรี สมสรรค์ อธิเวสส์ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3: นายปภิณวิช ศิริณายกุล สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 4: นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5: นายอัศพงษ์ บูรณวงศ์ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 6: นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7: นายวรท ศิริรักษ์ สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 8: นายสันติ ถนอมเนื้อ สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 9: นางรชาภา อัศวธาวาทิน สังกัดพรรคไทยสร้างไทย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 1

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 2

อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลบางทราย ตําบลบ้านโขด ตําบลมะขามหย่ง ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลบ้านสวน และตําบลนาป่า)

  • หมายเลข 1: นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 2: นายสวัสดิ์ชัย แจ่มจำรัส สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 3: ร้อยเอก ธนวัฒน์ ภาวสุทธิ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4: นายชัยชนะ อาจวารินทร์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 5: ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6: นายคงพัชร ไขรัศมี สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7: นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 8: นายณัฐนิพัท กองพัทธนันท์ สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 9: นายภักดี โพธิ์แก้ว สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 2

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 3

อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลคลองตําหรุ ตําบลหนองไม้แดง ตําบลดอนหัวฬ่อ และตําบลสํานักบก)
อําเภอพานทอง
อําเภอบ้านบึง (เฉพาะตําบลหนองซ้ําซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง และตําบลหนองชาก)

  • หมายเลข 1: นายชวาล พลเมืองดี สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 2: ร้อยตำรวจเอก สิทธิพัฒน์ ภาวสุทธิ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3: นายกฤตมงคล ดำรงศุภกิจกุล สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 4: นายรัชพล หนูกูล สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5: นายพายุ เนื่องจำนงค์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6: นายกิติ์พิเชษฐ์ สุวดิษฐ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7: นายอาคม พละสุ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 3

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 4

อําเภอบ้านบึง (ยกเว้นตําบลหนองซํ้าซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง และตําบลหนองชาก) อําเภอบ่อทอง อําเภอหนองใหญ่

  • หมายเลข 1: นายศุภศิษฎ์ สรภัสจิรพงศ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 2: นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 3: นายลิขิต อัศวจารุวรรณ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4: นายจักรพล วชิรเสวีกุล สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 5: นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6: นายอารยะ โรจนวณิชชากร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7: นางสาวธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง สังกัดพรรคปวงชนไทย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 4

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 5

อําเภอพนัสนิคม อําเภอเกาะจันทร์

  • หมายเลข 1: นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 2: นายสมุทร ธรรมมงคล สังกัดพรรคแรงงานสร้างชาติ
  • หมายเลข 3: นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4: นายเสมอ ทองหยวก สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5: นายสุพจน์ นาคู สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 6: นายณรงธร โพธิ์หมื่น สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 7: นายประมวล เอมเปีย สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8: นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 9: นายปรีชา กาญจนบัตร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 10: นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล สังกัดพรรคไทยภักดี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 6

อําเภอศรีราชา (เฉพาะตําบลบางพระ ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ และตําบลทุ่งสุขลา) อําเภอเกาะสีชัง

  • หมายเลข 1: นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2: นายสุพจน์ ทัพมงคล สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
  • หมายเลข 3: นายนิธิพจน์ สามงามนุ สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 4: นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สังกัดพรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5: นายธนกร รักวงศ์อาชีพ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6: นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 7: นางนฤมาศ เปี่ยมบัณฑิต สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 8: นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 9: นายนิติกร คงทอง สังกัดพรรคแรงงานสร้างชาติ
  • หมายเลข 10: นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ สังกัดพรรคคลองไทย
  • หมายเลข 11: นายวิรัช นิลวดี สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 12: นางสาวณัฐธัญรดี ปรีณาภาชัยสิริ สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 13: นายชยางกูร ธรรมภรณ์ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 7

อําเภอศรีราชา (ยกเว้นตําบลบางพระ ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ และตําบลทุ่งสคขลา)

  • หมายเลข 1: นายสหัสวัต คุ้มคง สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 2: นายประดิษฐ์ แพรกทอง สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 3: นางสาวมะลิวัลย์ โกสุมภ์ สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 4: นางสาวปณิฐาณ์ อัครมหาฐีร สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 5: นายนฤพล นิยมทรัพย์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6: นายสงกรานต์ ภาชนะ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7: นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8: นางสาวภัสพร พรประเสริฐ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 9: นายพีธพงศ์ เสนียุติธรรม สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 10: นายมงคล ไตรพาน สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 8

อําเภอบางละมุง (เฉพาะตําบลบางละมุง ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโป่ง และตําบลห้วยใหญ่)

  • หมายเลข 1: นายรณเทพ อนุวัฒน์ สังกัดพรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 2: นางพจนารถ แก้วผลึก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3: นายชาญยุทธ เฮงตระกูล สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4: นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 5: นายเชาวลิตร แสงอุทัย สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6: นายกำพล ตั้งเอกชัย สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7: นางสาวมนัสวิน จันทร์เจริญ สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 8: นายนิมิต ไมตรีวงศ์ สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 9: นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร สังกัดพรรคเสรีรวมไทย
  • หมายเลข 10: นางสาวสุธาพร บำรุงยา สังกัดพรรคไทยสร้างไทย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 9

อําเภอบางละมุง (ยกเว้นตําบลบางละมุง ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโป่ง และตําบลห้วยใหญ่)

  • หมายเลข 1: นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 2: นายสุจินต์ หนองใหญ่ สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 3: นายพีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4: นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 5: นายยอดชาย พึ่งพร สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 6: นายรัฐกิจ เฮงตระกูล สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7: นายพงศนาถ จินดา สังกัดพรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 8: นายแมน อินทร์พิทักษ์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 9

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 10

อําเภอสัตหีบ

  • หมายเลข 1: นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน สังกัดพรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 2: นายพนธกร ใคร่ครวญ สังกัดพรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3: นายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4: นายธนะพัฒน์ มธุรส สังกัดพรรคปวงชนไทย
  • หมายเลข 5: นายธนาธาร ประมูลพงษ์ สังกัดพรรคประชาชน
  • หมายเลข 6: นายภาณุวิชญ์ อิสลาม สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 7: นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สังกัดพรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8: นางศศิมาภรณ์ ชมไพร สังกัดพรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 9: พลเรือตรี นพดล บงกชกาญจน์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 10: นายภานุวัฒน์ ผาสุข สังกัดพรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี เขต 10

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (สำหรับผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเท่านั้น)

วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุผลตามระยะเวลาดังกล่าว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (วันเลือกตั้ง)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

54 วินาที ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

27 นาที ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

36 นาที ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

46 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชทัณฑ์ สร้างความเข้าใจ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” ไม่มีเลือกปฏิบัติ

57 นาที ที่แล้ว
โกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง มีพัสดุตกค้างจำนวนมากจนล้นพื้นที่ ข่าว

เช็กพัสดุด่วน! Flash Express สาขาคลองหลวง ของค้างกองพะเนิน ลูกค้าหวั่นส่งไม่ทัน?

59 นาที ที่แล้ว
ไทยโดนหางเลข &quot;พายุสนามแม่เหล็กโลก&quot; รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม ข่าว

ไทยโดนหางเลข “พายุสนามแม่เหล็กโลก” รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข่าวอาชญากรรม

สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” จ.ยะลา เหตุโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ คนร้ายเสียชีวิตแล้ว 1 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงนาทีที่คนร้ายทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินอย่างโหดเหี้ยม ข่าวอาชญากรรม

คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย ข่าวดารา

จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระนาคปรกช่องอานม้า สุรินทร์ ข่าวการเมือง

เสริมมงคลช่องอานม้า! คลิปอัญเชิญ “พระนาคปรก” ประดิษฐานแทนเทวรูปเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสซี่ระทึก! ฉลามบุกโจมตีเหยื่อ 2 รายในซิดนีย์ภายใน 24 ชั่วโมง เตือนประชาชนงดเล่นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถูกแท็กซี่ไทยเรียกเก็บค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน ข่าว

งามหน้า! แท็กซี่ไทยไถ่ค่ารถ 1 หมื่นเยน หนุ่มญี่ปุ่นขวัญเสีย ตัดใจบินกลับทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าขนมจีนใจดำ หนองปรือ ข่าวภูมิภาค

ขนมจีนมื้อ 1400 ! น้าหลานสแกนผิดชีวิตเปลี่ยน แม่ค้าท้าแจ้งความ-ตร.ยกหูเจอตัดสาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเนย พลเมืองดีช่วยเหยื่อกราดยิงโคราชเสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย น้องเนย ฮีโร่ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุ จากไปกะทันหัน วัยเพียง 32

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 12:20 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 11:24 น.
102
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ?

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button