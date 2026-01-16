รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน รวม 3 เขต เบอร์พรรคอะไร เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง รวม 29 รายชื่อ ตรวจสอบหมายเลขและสังกัดพรรคการเมือง พร้อมเข้าคูหาทั่วประเทศวันที่1 ก.พ. 69 และวันที่ 8 ก.พ. 69
สำหรับการเลือกตั้ง 2569 ที่กำลังจะดำเนินมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าคูหา เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อคัดเลือกนักการเมืองน้ำดีมาบริหารบ้านเมือง ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ อย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านเด็ดขาด ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
ในส่วนของบรรยากาศทางการเมืองในจังหวัดน่านก็เข้มข้นไม่แพ้จังหวัดอื่น ๆ เลย ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่การลงสมัครและหาเสียงเป็น 3 เขตเลือกตั้งด้วยกัน โดยมีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับหมายเลขประจำตัวรวมทั้งสิ้น 29 รายชื่อ จาก 13 พรรคการเมือง ตามรายละเอียดดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองน่าน, อ.ภูเพียง, อ.ท่าวังผา
- เบอร์ 1 นายสักก์สีห์ พลสันติกุล พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 นายปรีชาพล ยะราช พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 3 นายเชาว์วิชญ์ อินน้อย พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 5 นายเสกสรรค์ คันทะมูล พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 นายเอกชัย อินทะนันท์ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 7 นายทรงยศ รามสูต พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 8 ว่าที่ร้อยเอก ณัฐ เธียรสูตร พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 9 พันโท ประยุทธ กุตตะนันท์ พรรคทางเลือกใหม่
- เบอร์ 10 นายบุญยงค์ สดสอาด พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เวียงสา, อ.นาน้อย, อ.นาหมื่น, อ.แม่จริม, อ.บ้านหลวง, อ.สันติสุข
- เบอร์ 1 นางสาวปาริชาติ ยาน้อย พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 นายสิริไพศาล แสงประจักร พรรคปวงชนไทย
- เบอร์ 3 นายประสิทธิ์ โนทะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 นางจรวยพร อินสาคำ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 6 นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 7 นายอดิเรก กองแก้ว พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 8 นายนฤบดินทร์ เทพสิทธิ์ ภูมิใจไทย
- เบอร์ 9 พันโท ธีร์วัฒน์ เตชะบุญ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ปัว, อ.เชียงกลาง, อ.สองแคว, อ.บ่อเกลือ, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.ทุ่งช้าง
- เบอร์ 1 นายรัฐภูมิ ขันสลี พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 2 นายเจริญ อภิภัทรโกศล พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 นางสาวปภินพิทย์ พงศ์ศิริเมธี พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 พันโทสุชิน ชยศักดิ์ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 5 นายเรืองเดช จอมเมือง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 นายณัฐพงศ์ ไชยศิลป์ พรรคโอกาสใหม่
- เบอร์ 7 นายมงคล วงศ์วรัณ พรรคไทยภักดี
- เบอร์ 8 นายฉัตรชัย จิตตรง พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 9 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 10 นายสัมฤทธิ์ คำรังษี รวมไทยสร้างชาติ
การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของจังหวัดน่าน และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ในการคัดสรรตัวแทนเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายเพื่อปากท้องและอนาคตของประชาชน ดังนั้น ทีมงาน เดอะไทยเกอร์ จะขอย้ำทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่า ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 69 ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านด้วย
ส่วนวันเลือกตั้ง 2569 ที่ทาง กกต. กำหนดมา คือ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยคูหาเลือกตั้งและหีบหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 08.00 น. และปิดลงคะแนนเสียงในเวลา 17.00 น.
หลักฐานแสดงตน ในวันเลือกตั้ง 2569
- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)
- ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหลักฐานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
- เปิดผ่านแอปพลิเคชั่น แสดงหลักฐานแบบออนไลน์ ใช้ได้ 3 แอปพลิเคชั่น คือ DLT QR Licence ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์, ThaID บัตรประชาชนดิจิทัล และบัตรคนพิการ บัตรประจำตัวดิจิทัลเพื่อคนพิการ
