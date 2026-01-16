ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

52
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569

เช็กรายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ 2569 ครบทั้ง 6 เขต รวม 43 คนนำทีมสู้ศึกเลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. นี้ แนะวิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งง่าย ๆ ที่นี่

สนามเลือกตั้งปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ปี 2569 ใกล้เข้ามาแล้ว ผู้สมัครพรรคการเมืองจากพรรคใหญ่และผู้ท้าชิงหน้าใหม่รวม 43 ชีวิตลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อชิงเก้าอี้ทั้ง 6 เขต มีทั้งบ้านใหญ่และกระแสใหม่เดิมพันกันด้วยคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน

วันนี้ทีมข่าวการเมืองได้รวบรวมรายชื่อ หมายเลข และพรรคสังกัด ของผู้สมัครทั้ง 6 เขต มาให้ท่านได้ตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหากาบัตรวันอาทิตย์ที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองนครสวรรค์ (เฉพาะ ต.บ้านมะเกลือ ต.บางพระหลวง ต.บางม่วง ต.วัดไทรย์ ต.บึงเสนาท ต.เกรียงไกร ต.แควใหญ่ ต.ปากน้ำโพ ต.นครสวรรค์ตก ต.นครสวรรค์ออก ต.ตะเคียนเลื่อน และ ต.กลางแดด)

หมายเลข 1 นาง อาทิตย์ติญาภรณ์ จันทรตัน พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 น.ส. อรุณี ไพรสิงห์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 น.ส. ภัทราวดี นิโรจน์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย กานตพงศ์ ใจแก้ว พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 น.ส. เพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.เมืองนครสวรรค์ (เฉพาะ ต.บ้านแก่ง ต.พระนอน ต.หนองกรด ต.หนองกระโดน และ ต.หนองปลิง), อ.พยุหะคีรี, อ.โกรกพระ

หมายเลข 1 นาย นัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาย ชานนท์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย สมเกียรติ สระแก้ว พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาง ณัฎฐณิชา เหลือกาฬ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 นาย ดนัย ดาวเรือง พรรคประชาธิปไตยใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.บรรพตพิสัย, อ.ชุมแสง, อ.เก้าเลี้ยว

หมายเลข 1 นาย สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย นิรุด เรืองงาม พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 3 นาย ยุทธการ พลแสน พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นาย มารุต โมราสุข พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย สัญญา นิลสุพรรณ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 น.ส. ปุญญ์ชญาฌ์ ท้วมโพธิ์แก้ว พรรคมิติใหม่
หมายเลข 7 นาย อภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นาย ธงชัย ชัยธสุวรรณ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.หนองบัว, อ.ไพศาลี (เฉพาะ ต.โคกเดื่อ ต.วังน้ำลัด ต.วังข่อย ต.นาขอม และ ต.ไพศาลี), อ.ท่าตะโก

หมายเลข 1 น.ส. นริศร์ชา ชัยสุกัญญาสันต์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 2 นาย มารุต ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย กฤต ชูชาติ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 นาย ประเสริฐ จรูญจิตรวีร์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาง ณัฏฐนันท์ ปอพานิชกรณ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 6 นาย รุ่งโรจน์ แสงศิริ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 ร้อยตำรวจเอก ธงไชย มหาโพธิ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 5

อ.ตาคลี, อ.ตากฟ้า, อ.ไพศาลี (เฉพาะ ต.ตะคร้อ ต.สำโรงชัย และ ต.โพธิ์ประสาท)

หมายเลข 1 นาย นพสิทธิ์ ฐิติพัฒนธราวุฒิ พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ทรงธรรม ขจรชัยธนัง พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาง คณิฎฐ์ษา ทองวงศ์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย ณัฐสิทธิ์ เหลือกาฬ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 น.ส. นัยนา วชิรวัฒน์ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 6

อ.ลาดยาว, อ.แม่วงก์, อ.แม่เปิน, อ.ชุมตาบง

หมายเลข 1 นาย สพลเชษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ประสาท ตันประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 น.ส. ชุติมา เสรีรัฐ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 น.ส. สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย นิโรธ สุนทรเลขา พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาง เตือนใจ หงษ์เวียงจันทร์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 นาง สุริวัสสา เพชรสวัสดิ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
หมายเลข 8 พันตำรวจเอก สนองเดช เดชวัชรนนท์ พรรคพลังประชารัฐ

พี่น้องชาวนครสวรรค์ โปรดเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมแล้วออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส่วนวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 คือ วันเลือกตั้งจริงและวันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ไหน? ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง คลิก เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแจ้งรายละเอียด ชื่อ, เขต/หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งให้ทราบทันที

