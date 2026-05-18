ใบ้อีก! ดาราสาวลูกครึ่งเลิกแฟน หลังเพิ่งขอแต่งงาน ฝ่าอาถรรพ์รัก 7 ปี

เพจดังปล่อยคำใบ้คู่รักดาราเลิกกันแล้ว หลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานฝ่าอาถรรพ์ 7 ปีเมื่อปีก่อน เผยฝ่ายหญิงเป็นสาวลูกครึ่ง วงในยันไร้มือที่สาม
ชาวเน็ตแห่มุง หลังเพจเฟซบุ๊ก เจ๊มอย108 V1 ออกมาใบ้ของคู่รักดาราคู่หนึ่งที่เพิ่งขอแต่งงานเมื่อปีก่อนเลิกกันแล้ว พร้อมหย่อนคำใบ้เพิ่มเติมว่าฝ่ายชายชอบสาวลูกครึ่ง จากนั้นไม่นานเพจ อีป้าข้างบ้าน ใบ้ข้อมูลเพิ่มว่าฝ่ายหญิงเป็นลูกครึ่งจริง แต่หน้ามาทางไทยนิดนึง ปีที่แล้วแฟนคุกเข่าขอแต่งงานฝ่าอาถรรพ์รัก 7 ปี ทั้งคู่และครอบครัวฝ่ายหญิงดูมีความสุขมาก ทั้งสองเหมาะสมกัน สวย รวย หล่อ เป็นครอบครัวที่เหมาะสมกันมาก ๆ แต่สุดท้ายกลับต้องเลิกรากัน
ส่วนสาเหตุที่เลิกรากันนั้น เพจอีป้าข้างบ้าน เผยว่า ช่วงที่จะแต่งงานกัน ความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัญหาชีวิตคู่เยอะขึ้นตามไปด้วย ยืนยันว่าการเลิกกันครั้งนี้ไม่มีมือที่สามอย่างแน่นอน แต่เลิกกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนเป็นของตัวเอง
นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าอินสตาแกรมของทั้งสองได้อันฟอลโลว์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้วใคร! คู่รักดาราวัยรุ่น เลิกเงียบตั้งแต่วาเลนไทน์ “มดดำ” ใบ้แรง หลายคนแห่เดา
- โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด
- คลิปว่อน 4 คู่รักเมาคึก โชว์ฉากสยิวกลางทะเล ไม่อายกล้อง เตือนแล้วยังทำต่อ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: