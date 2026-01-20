เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ ครบ 9 เขต รวม 83 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์ผู้สมัครจากเพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาชน กล้าธรรม เตรียมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนและพรรคที่ใช่
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัด ศรีสะเกษ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 83 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่: อ.เมืองศรีสะเกษ และ อ.วังหิน (เฉพาะ ต.ทุ่งสว่าง ต.ธาตุ ต.บ่อแก้ว และ ต.บุสูง) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายสุขเกษม เรืองนุช (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นายเนียม ผลบุญ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 3 นายธเนศ เครือรัตน์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 4 นายวีระชัย จันทร์ดวงศรี (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 5 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายสุรเดช นาจำปา (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 7 นายคณิศร คำโสภา (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 8 นายกุลธวัช สาลี (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 น.ส.ฉวี ปิ่นหอม (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่: อ.กันทรารมย์, อ.น้ำเกลี้ยง และ อ.โนนคูณ (เฉพาะ ต.บก และ ต.โพธิ์) มีผู้สมัครทั้งหมด 11 คน
- เบอร์ 1 นายพิทยา บุญเฉลียว (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายสุทธิรักษ์ บุญศักดิ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 4 นายศุภกิจ สีหาภาค (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายสุรมิตร ศรีสุรักษ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 6 นางพิสมัย กุลบุตร (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 7 นายวันชัย บุญเสนอ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 8 นายสมยศ อำไพ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 9 นายสายชล เคหะธรรม (พรรครวมพลังประชาชน)
- เบอร์ 10 น.ส.ขวัญชนก เจริญธนาธิป (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 11 นายอภิสิทธิ์ ธานี (พรรคทางเลือกใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่: อ.ศรีรัตนะ, อ.เบญจลักษ์, อ.โนนคูณ (ยกเว้น ต.บก และ ต.โพธิ์) และ อ.กันทรลักษ์ (เฉพาะ ต.ภูเงิน ต.กระแชง ต.ตระกาจ และ ต.จานใหญ่) มีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน
- เบอร์ 1 นายสุรณัฐ แนบเนียม (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายปัณณวิชญ์ โหตระไวศยะ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 3 นายธีรวัฒน์ คำศรี (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 4 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายภีรวุฒิ บุญสุข (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายโดม ศรีศรุติกุล (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 7 นายจำลอง บุญชม (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายนิพนธ์ บุษราคัมวงศ์ (พรรครวมพลังประชาชน)
- เบอร์ 9 นายสมจิตร ช่วยพันธ์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 10 นายนครชัย โพธิ์ขาว (พรรคประชากรไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่: อ.กันทรลักษ์ (ยกเว้น ต.ภูเงิน ต.กระแชง ต.ตระกาจ และ ต.จานใหญ่) มีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน
- เบอร์ 1 น.ส.พิชิตา บุญมา (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 3 นายกิติศักดิ์ พ้นภัย (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 4 นายชิตพล ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายวัลลภ วันทมาตย์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 6 นายปิยะนันท์ มั่นยืนยาว (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นายอนุบาล ขันทอง (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 8 นายวาสิทธิ์ พวงสวัสดิ์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 9 นายสายัณห์ หล้าบุดดา (พรรคประชากรไทย)
- เบอร์ 10 นายอุทัย อุทธาธรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ)
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่: อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายบุญเลี้ยง สว่างภพ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายพรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 3 นายสวัสดิ์ โพธิสาร (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 4 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 น.ส.ภูริกา สมหมาย (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายภูมินันท์ กัญญาบุตร (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 7 นายธรรศ คำพันธุ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 8 น.ส.นภาพร บุตรสอน (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 9 นายประไพย์ ศรีลาชัย (พรรคประชากรไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 6
พื้นที่: อ.ขุขันธ์ และ อ.ไพรบึง (เฉพาะ ต.สำโรงพลัน) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายธรรมศักดิ์ เรืองชัยจตุพร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 นายพงษ์ประณต บุญทศ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 4 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 6 นายนิมิตร จินาวัลย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นายปิ่น นันทะเสน (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 พันตำรวจเอก ประเสริฐศักดิ์ ศรีไชย (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 7
พื้นที่: อ.ปรางค์กู่, อ.พยุห์, อ.ไพรบึง (ยกเว้น ต.สำโรงพลัน) และ อ.วังหิน (ยกเว้น ต.ทุ่งสว่าง ต.ธาตุ ต.บ่อแก้ว และ ต.บุสูง) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 พันตรี สราวุธ ศรีวัง (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 3 นายเจนอนันต์ คำศรี (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 5 นายบุญคง วิลัยเลิศ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 6 น.ส.วิลดา อินฉัตร (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 7 นายสมชัย ค่องอ้อย (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 8 นายชัยณรงค์ ทรงงาม (พรรคประชากรไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 8
พื้นที่: อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ห้วยทับทัน และ อ.เมืองจันทร์ มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายบรรจบ ไชยสาร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 นายองอาจ ศรีขาว (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายณชญาดา ศรีหาภาค (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 6 นายเอกทรัพย์ มะโนรัตน์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 7 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิตยาภรณ์ สิริวัฒนาบุญทวี (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 8 นางกัญญ์พิดา เพียรกสิโภคิน (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 9
พื้นที่: อ.ราษีไศล, อ.ยางชุมน้อย, อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ, อ.ศิลาลาด และ อ.บึงบูรพ์ มีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน
- เบอร์ 1 นายพงษ์เดช เดชกล้า (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นายวิทวัส ไตรสรณกุล (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 นายคัมภีรพจน์ สายเพ็ชร (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 4 นายอภิชาติ ศิริบุญญกาล (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 5 นายวรวิทย์ ต๊ะกาบโค (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 6 นายรัตน์วิโรจน์ พรมขันธ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 น.ส.เกศรา แซ่จิว (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 8 นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 9 นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 10 นายนฤชิต จารุรัชกุล (พรรคเพื่อไทย)
ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้ง 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ ดังนี้
1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ล่วงหน้าไว้แล้ว)
2. วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ รอบแรก: วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 รอบหลัง: วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569
3. วันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวศรีสะเกษที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เตรียมความพร้อม ตรวจสอบรายชื่อ และออกไปใช้สิทธิเพื่อเลือกตัวแทนของท่านเข้าสู่สภาตามระบอบประชาธิปไตย
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ, FB/ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, FB/สวท.ศรีสะเกษ
