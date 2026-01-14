ข่าวข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:33 น.
63
รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปทุมธานี แบบแบ่งเขต ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 หมายเลข เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

เตรียมตัวกันให้ดีก่อนเข้าคูหา เลือกตั้ง 2569 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งแบบทั่วไป และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิตามเขตเลือกตั้งของตัวเองได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่สิทธิเลือกตั้งของตัวเอง

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 จังหวัดปทุมธานี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเมืองที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในศึกทางการเมืองรอบนี้ ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวม 74 รายชื่อผู้สมัครสส. ปทุมธานี 2569 ทั้ง 8 เขต มาให้ประชาชนชาวจ.ปทุมธานี ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ผู้สมัครท่านใดอยู่เบอร์อะไร พรรคไหนกันบ้าง เพื่อถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 จะได้เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

เลือกตั้ง 2569

เขตเลือกตั้งที่ 1

พื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว (ทั้งอำเภอ), อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะ ต.บ้านฉาง, ต.บางหลวง, ต.บางเดื่อ, ต.บางคูวัด และต.บางขะแยง)

เบอร์ 1 นายคิว อรุโณรส พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายนพพร ขาวขำ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 3 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 4 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ พรรคประชาชน
เบอร์ 5 นายวิชายุทธ์ พึ่งสายธนโชติ พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 6 น.ส.สาวิตรี กองรัตน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 7 นายสุรศักดิ์ สุรทัตโชค พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายเทพพิทักษ์ กุลมงคลชัยศรี พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569-1

เขตเลือกตั้งที่ 2

พื้นที่ อ.สามโคก, อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะ ต.บางปรอก ต.บ้านกระแชง ต.บางพูด ต.บ้านกลาง ต.สวนพริกไทย ต.บางพูน และ ต.บางกระดี)

เบอร์ 1 นายศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 นายวรชิต จันทร์แบบ พรรคประชาชน
เบอร์ 3 นายสมัย รามัญอุดม พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายวิชัย แก้วทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 5 นายปราโมทย์ อัศวมานะศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 น.ส.ปิยาภรณ์ ไตลังคะ พรรครักชาติ
เบอร์ 7 น.ส.ชิดชนก พวงเพ็ชร์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายนิวัฒน์ บุปผามาโล พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 9 นายชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์ พรรคกล้าธรรม

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 3

พื้นที่ อ.คลองหลวง (เฉพาะ ทม.ท่าโขลง และ ต.คลองสาม)

เบอร์ 1 นายณฤทธิ์ นาควงษม์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายอธิวัฒน์ ภูริศรี พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 3 นายคุณานนท์ ชูประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 นายชัยพร จันทนา พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 6 นายอนุสรณ์ อัตพุฒ พรรคประชารัฐ
เบอร์ 7 นายเอกศักดิ์ หอมชื่น พรรคประชาชน
เบอร์ 8 นายภัทรพล ฐิติภวัตสกุล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ พรรคเศรษฐกิจ

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 4

พื้นที่ อ.คลองหลวง (เฉพาะ ทม.คลองหลวง), อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์)

เบอร์ 1 นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ พรรคประชาชน
เบอร์ 2 น.ส.หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายจำเริญ ปิ่นภู่ พรรคร่วมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 4 นายสุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 นายสุกฤษฏิ์ ดุลยกนิษฐ พรรครักชาติ
เบอร์ 6 นายจำลอง เงินยวง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 7 นายชยุต สินพูนภักดิ์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 8 นายสดใส โรจนวิชัย พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 9 นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 4

เขตเลือกตั้งที่ 5

พื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะ ต.บ้านใหม่ และ ต.หลักหก), อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.คูคต)

เบอร์ 1 นายอดิศร แจ้งจันทร์ พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 2 นายภาณุวัฒน์ ณ ระนอง พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 3 นายเชตวัน เตือประโคม พรรคประชาชน
เบอร์ 4 นายเทพนิมิตร จิตรนคร พรรครักชาติ
เบอร์ 5 นายพันธ์ุเทพ พัฒนณรงค์กรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายชาญชัย ฉายบุ พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 7 นายสุรเดช กองรัตน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 8 น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 9 นายศุภลักษณ์ สายยงค์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
เบอร์ 10 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 11 นายผดุง หน่องพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 5 รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 5-1

เขตเลือกตั้งที่ 6

พื้นที่ อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.ลาดสวาย และ อบต.บึงคำพร้อย), อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงยี่โถ)

เบอร์ 1 นายบุญเลิศ สงบจิตร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 2 นายภรภัทร มานิตเมธากิจ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 3 นายอธิวัฒน์ สอนเนย พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 4 น.ส.พัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 5 น.ส.วิภาวดี ชนะชัย พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 6 ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ คงเขียว พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายวรากร เครือทองศรี พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายธนภัทร ตระกูลภูชัย พรรคประชาชน
เบอร์ 9 นายสรวีย์ ศุภปณิตา พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 10 นายพลวัฒน์ จันทะเอ พรรคเสรีรวมไทย

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 6 รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 6-1

เขตเลือกตั้งที่ 7

พื้นที่ อ.คลองหลวง (เฉพาะ ต.คลองสี่ ต.คลองห้า ต.คลองหก และ ต.คลองเจ็ด), อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.รังสิต และ ต.ลำผักกูด), อ.หนองเสือ (เฉพาะ ต.บึงบอน และ ต.บึงชำอ้อ)

เบอร์ 1 น.ส.ศวิตา แสนสวาท พรรครักชาติ
เบอร์ 2 นางสิริกัญญา เสาะแสวง พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 3 น.ส.ปัญจรัศม์ ภคภณธนวัจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 4 นายพิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 น.ส.ดวงดารา นภาคเวช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายบุญเริ่ม อรชุน พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 น.ส.ธันยนันท์ ไพบูลย์สุ พรรคประชาชน
เบอร์ 8 ว่าที่ร้อยเอก ปัญญา ชัยรัตนพานิช พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 9 นายเอกธนัช เจริญรูป พรรคไทยก้าวใหม่

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 7

เขตเลือกตั้งที่ 8

พื้นที่ อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงสนั่น และ ต.บึงน้ำรักษ์), อ.ลำลูกกา (เฉพาะ อบต.ลำลูกกา ทต.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง ต.ลำไทร ต.พืชอุดม และ ต.บึงคอไห), อ.หนองเสือ (ยกเว้น ต.บึงบา ต.หนองสามวัง ต.ศาลาครุ ต.บึงกาสาม และต.นพรัตน์)

เบอร์ 1 นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 2 นายปิยพล อัครกิติพัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 4 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 น.ส.นารีรัตน์ แสนสวาท พรรครักชาติ
เบอร์ 6 นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ พรรคประชาชน
เบอร์ 7 น.ส.ณัฏฐ์พิชา ปราชญ์เทียนทอง พรรคประชาธิปไตยใหม่
เบอร์ 8 นายพนพ เกษามา พรรคประชาธิปัตย์

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี เขต 8

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

21 นาที ที่แล้ว
ประมวลผลย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 2569 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด เลขเด็ด

ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

32 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 15 1 69 ดูดวง

3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด นักธุรกิจจีนสัญญาแจกรถยนต์ให้นักเตะคนละคัน หากทีมฟุตบอลคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายโดนบิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยใหม่เผยเรื่องสุดช็อก “ดวงจันทร์” แอบดูดชั้นบรรยากาศโลก ปูทางสร้างอาณานิคมนอกโลก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
จาง ฉุน อินฟลูสาว เสียชีวิตกะทันหันในวัย 29 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ สาวเซ็กซี่หัวใจวาย ดับสลดวัย 29 ปี ชีวิตดิ่งเหว ล้มละลาย ถูกบูลลี่-เป็นซึมเศร้า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ตัดสินหญิงอาร์เจนตินา มาเตรลญา ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป “เปาสาวสวยที่สุดในโลก” แฟชั่นชุดตัดสินสุดเก๋ สะกดทุกสายตา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 17 มกราคม 2569 คอหวยมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลที่ 1

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครนายก แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครนายก แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชัยนาท แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 17/1/69 เทียบสถิติออกบ่อย หวยวันครู

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหารค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ข่าวการเมือง

“นิชนันท์” ซัดกองทัพแถลงไม่เคลียร์ จี้ถามคนไหนหลานผู้การกรมที่ดับในค่าย ?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ปาร์ม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุเคลนถล่ม ข่าว

สพฉ. โพสต์อาลัย สูญเสียเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เหยื่อโศกนาฏกรรมเครนถล่ม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษก กต.จีน แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มรถไฟ โคราช เผยอยู่ระหว่างสอบสวน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกทับรถไฟ ข่าวล่าสุด ข่าวอาชญากรรม

เพจต้านโกงจี้ 3 ข้อ หลังเครนทับรถไฟ-ตึกสตง.ถล่ม-สะพานพระราม2 ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟ ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น ข่าว

พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟสีคิ้ว ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:33 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
ประมวลผลย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 2569 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 15 1 69

3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

ดราม่าเดือด นักธุรกิจจีนสัญญาแจกรถยนต์ให้นักเตะคนละคัน หากทีมฟุตบอลคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายโดนบิด

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button