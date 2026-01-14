รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปทุมธานี แบบแบ่งเขต ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 หมายเลข เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569
เตรียมตัวกันให้ดีก่อนเข้าคูหา เลือกตั้ง 2569 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งแบบทั่วไป และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิตามเขตเลือกตั้งของตัวเองได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับผู้ที่อยู่นอกพื้นที่สิทธิเลือกตั้งของตัวเอง
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 จังหวัดปทุมธานี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเมืองที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในศึกทางการเมืองรอบนี้ ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวม 74 รายชื่อผู้สมัครสส. ปทุมธานี 2569 ทั้ง 8 เขต มาให้ประชาชนชาวจ.ปทุมธานี ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ผู้สมัครท่านใดอยู่เบอร์อะไร พรรคไหนกันบ้าง เพื่อถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 จะได้เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่ พรรคที่ชอบได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว (ทั้งอำเภอ), อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะ ต.บ้านฉาง, ต.บางหลวง, ต.บางเดื่อ, ต.บางคูวัด และต.บางขะแยง)
เบอร์ 1 นายคิว อรุโณรส พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายนพพร ขาวขำ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 3 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 4 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ พรรคประชาชน
เบอร์ 5 นายวิชายุทธ์ พึ่งสายธนโชติ พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 6 น.ส.สาวิตรี กองรัตน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 7 นายสุรศักดิ์ สุรทัตโชค พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายเทพพิทักษ์ กุลมงคลชัยศรี พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.สามโคก, อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะ ต.บางปรอก ต.บ้านกระแชง ต.บางพูด ต.บ้านกลาง ต.สวนพริกไทย ต.บางพูน และ ต.บางกระดี)
เบอร์ 1 นายศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 2 นายวรชิต จันทร์แบบ พรรคประชาชน
เบอร์ 3 นายสมัย รามัญอุดม พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 4 นายวิชัย แก้วทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 5 นายปราโมทย์ อัศวมานะศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 น.ส.ปิยาภรณ์ ไตลังคะ พรรครักชาติ
เบอร์ 7 น.ส.ชิดชนก พวงเพ็ชร์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายนิวัฒน์ บุปผามาโล พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 9 นายชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์ พรรคกล้าธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.คลองหลวง (เฉพาะ ทม.ท่าโขลง และ ต.คลองสาม)
เบอร์ 1 นายณฤทธิ์ นาควงษม์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายอธิวัฒน์ ภูริศรี พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 3 นายคุณานนท์ ชูประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 นายชัยพร จันทนา พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 6 นายอนุสรณ์ อัตพุฒ พรรคประชารัฐ
เบอร์ 7 นายเอกศักดิ์ หอมชื่น พรรคประชาชน
เบอร์ 8 นายภัทรพล ฐิติภวัตสกุล พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นายศักดิ์ปรินทร์ เกษมธนพัฒน์ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.คลองหลวง (เฉพาะ ทม.คลองหลวง), อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์)
เบอร์ 1 นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ พรรคประชาชน
เบอร์ 2 น.ส.หงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 3 นายจำเริญ ปิ่นภู่ พรรคร่วมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 4 นายสุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 นายสุกฤษฏิ์ ดุลยกนิษฐ พรรครักชาติ
เบอร์ 6 นายจำลอง เงินยวง พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 7 นายชยุต สินพูนภักดิ์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 8 นายสดใส โรจนวิชัย พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 9 นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะ ต.บ้านใหม่ และ ต.หลักหก), อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.คูคต)
เบอร์ 1 นายอดิศร แจ้งจันทร์ พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 2 นายภาณุวัฒน์ ณ ระนอง พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 3 นายเชตวัน เตือประโคม พรรคประชาชน
เบอร์ 4 นายเทพนิมิตร จิตรนคร พรรครักชาติ
เบอร์ 5 นายพันธ์ุเทพ พัฒนณรงค์กรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายชาญชัย ฉายบุ พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 7 นายสุรเดช กองรัตน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 8 น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 9 นายศุภลักษณ์ สายยงค์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
เบอร์ 10 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 11 นายผดุง หน่องพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 6
พื้นที่ อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.ลาดสวาย และ อบต.บึงคำพร้อย), อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงยี่โถ)
เบอร์ 1 นายบุญเลิศ สงบจิตร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 2 นายภรภัทร มานิตเมธากิจ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 3 นายอธิวัฒน์ สอนเนย พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 4 น.ส.พัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 5 น.ส.วิภาวดี ชนะชัย พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 6 ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์ คงเขียว พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 7 นายวรากร เครือทองศรี พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 8 นายธนภัทร ตระกูลภูชัย พรรคประชาชน
เบอร์ 9 นายสรวีย์ ศุภปณิตา พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 10 นายพลวัฒน์ จันทะเอ พรรคเสรีรวมไทย
เขตเลือกตั้งที่ 7
พื้นที่ อ.คลองหลวง (เฉพาะ ต.คลองสี่ ต.คลองห้า ต.คลองหก และ ต.คลองเจ็ด), อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.รังสิต และ ต.ลำผักกูด), อ.หนองเสือ (เฉพาะ ต.บึงบอน และ ต.บึงชำอ้อ)
เบอร์ 1 น.ส.ศวิตา แสนสวาท พรรครักชาติ
เบอร์ 2 นางสิริกัญญา เสาะแสวง พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 3 น.ส.ปัญจรัศม์ ภคภณธนวัจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 4 นายพิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 น.ส.ดวงดารา นภาคเวช พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 6 นายบุญเริ่ม อรชุน พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 น.ส.ธันยนันท์ ไพบูลย์สุ พรรคประชาชน
เบอร์ 8 ว่าที่ร้อยเอก ปัญญา ชัยรัตนพานิช พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 9 นายเอกธนัช เจริญรูป พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 8
พื้นที่ อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงสนั่น และ ต.บึงน้ำรักษ์), อ.ลำลูกกา (เฉพาะ อบต.ลำลูกกา ทต.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง ต.ลำไทร ต.พืชอุดม และ ต.บึงคอไห), อ.หนองเสือ (ยกเว้น ต.บึงบา ต.หนองสามวัง ต.ศาลาครุ ต.บึงกาสาม และต.นพรัตน์)
เบอร์ 1 นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 2 นายปิยพล อัครกิติพัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 4 นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 5 น.ส.นารีรัตน์ แสนสวาท พรรครักชาติ
เบอร์ 6 นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ พรรคประชาชน
เบอร์ 7 น.ส.ณัฏฐ์พิชา ปราชญ์เทียนทอง พรรคประชาธิปไตยใหม่
เบอร์ 8 นายพนพ เกษามา พรรคประชาธิปัตย์
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
