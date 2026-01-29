เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ฉะเชิงเทรา 2569 รวม 26 คน ครบ 4 เขต ก่อนไปใช้สิทธิ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง สส. จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีผู้เสนอตัวลงชิงชัยรวมทั้งสิ้น 26 คน ทีมข่าวรวบรวมรายชื่อ หมายเลข และพรรคต้นสังกัด มาให้พี่น้องชาวฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองฉะเชิงเทรา, อ.บ้านโพธิ์ (เฉพาะ ต.เกาะไร่ ต.เทพราช ต.คลองประเวศ และ ต.บางกรูด)
หมายเลข 1 นาย กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาง ฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย ชานน อ้นไชยะ พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นาย วิรัตน์ เนียรมงคล พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 5 น.ส. อรกฤติย์ แววคล้ายหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย ฐาปกรณ์ เกิดพิทักษ์ พรรคกล้าธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.ราชสาส์น, อ.บางคล้า, อ.คลองเขื่อน, อ.บางน้ำเปรี้ยว, อ.พนมสารคาม (เฉพาะ ต.หนองยาว และ ต.พนมสารคาม)
หมายเลข 1 นาย ชาลี เจริญสุข พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 2 นาย ณัฐกร เหลืองสุขเจริญ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย พันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย ศุกติชา ตันเจริญ พรรคประชาชน
หมายเลข 6 น.ส. อภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.สนามชัยเขต, อ.ท่าตะเกียบ, อ.พนมสารคาม (ยกเว้น ต.หนองยาว และ ต.พนมสารคาม)
หมายเลข 1 นาย ศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย ณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาง ลอง ไผ่ล้อม พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 4 นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย ศักดิ์ชัย ณรงค์หนู พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 นาย สายัณห์ เกตุประยูร พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย ภานุพงษ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4
อ.บางปะกง, อ.แปลงยาว, อ.บ้านโพธิ์ (ยกเว้น ต.เกาะไร่ ต.เทพราช ต.คลองประเวศ และ ต.บางกรูด)
หมายเลข 1 นาย เชษศักดิ์ดา นาน้ำเชี่ยว พรรคแรงงานสร้างชาติ
หมายเลข 2 นาง แพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 น.ส. อรสา ชุมเกษียร พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 4 จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย เศรษฐชาญย์ วสิฐพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 7 น.ส. อริยา บุญณัชญาณวุฒิ พรรคประชาธิปัตย์
ขอเชิญชาวฉะเชิงเทราออกมาลงคะแนนเสียงเลือกคนที่ใช่และพรรคที่ชอบเพื่อเป็นตพวแทนในการพัฒนาและกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต วันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
