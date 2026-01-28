รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ยะลา เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ยะลา พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 3 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.ยะลา มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 23 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองยะลา (ยกเว้น ต.บุดี ต.เปาะเส้ง และ ต.บันนังสาเรง), อ.ยะหา (เฉพาะ ต.ยะหา ต.ตาชี และ ต.บาโงยซิแน)
- เบอร์ 1 : นาย ประสิทธิ์ชัย พงษ์สุวรรณศิริ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 2 : นาย อันวาร์ อุเซ็ง พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 : นาย สุไลมาน บือแนปีแน พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 4 : นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 5 : นาย สมภพ สุภนรานนท์ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 6 : นาย อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 7 : นาย กูนรดินทร์ วงศ์วังษา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 8 : นาย อับดุลลาเตะ ยากัด พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.เมืองยะลา (เฉพาะ ต.บุดี ต.เปาะเส้ง และ ต.บันนังสาเรง), อ.ยะหา (ยกเว้น ต.ยะหา ต.ตาชี และ ต.บาโงยซิแน), อ.รามัน, อ.กาบัง
- เบอร์ 1 : นาย ธรนินทร์ ยะมาแล พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย สาการียา เลาะยะผา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นาย สุกรี มะเต๊ะ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : นาย ไซด์นาน แวหามะ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 5 : ว่าที่ร้อยตรี อับดุลฮาฟิซ หิเล พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 : นางสาว นูรฮายาตี สาเมาะ พรรคประชาชน
- เบอร์ 7 : นาย ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 8 : นาย สะมาแอ มะดีเย๊าะ พรคไทยพร้อม
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.กรงปินัง, อ.บันนังสตา, อ.ธารโต, อ.เบตง
- เบอร์ 1 : นาย ซอและ มะสอลา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย มูฮำหมัดสุกรี บุงา พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย อับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 4 : นาย ณรงค์ อาแว พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 : นาย บดินทร์ กาโฮง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย ยุพราช เลิศลำยอง พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 7 : นาย กามิน มุซิ พรรคภูมิใจไทย
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
