ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 18:05 น.
52
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. เพชรบุรี อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.เพชรบุรี อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดชัยนาท แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองเพชรบุรี และ อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)

  • หมายเลข 1 นายฐานันดร์ ขันธ์แก้ว พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นางสาวปินดา ปุโรทกานนท์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายประพัฒน์ ปานยิ้ม พรรคเพื่อไทย
ผู้สมัคร สส.เพชรบุรี เขต 1
ภาพจาก: กกต.เพชรบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง

  • หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 2 นายอนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นายสันทัศน์ คุ้มสอาด พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายฤกษ์ อยู่ดี พรรคภูมิใจไทย
ผู้สมัคร สส.เพชรบุรี เขต 2
ภาพจาก: กกต.เพชรบุรี

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอเขาย้อย , อำเภอบ้านลาด , อำเภอหนองหญ้าปล้อง , อำเภอแก่งกระจาน , อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)

  • หมายเลข 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นายวิรัฐ จันทวิโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายอำนาจ โกงกาง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 ว่าที่ร้อยตรี เสรี รูปิยะเวช พรรคเศรษฐกิจ
ผู้สมัคร สส.เพชรบุรี เขต 3
ภาพจาก: กกต.เพชรบุรี

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

21 นาที ที่แล้ว
ประมวลผลย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 2569 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด เลขเด็ด

ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

31 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. พระนครศรีอยุธยา 5 เขต 39 คน เตรียมพร้อมสู่วันเลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569 ข่าว

รายชื่อผู้สมัคร สส. ปทุมธานี ครบทั้ง 8 เขต รวม 74 คน เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 15 1 69 ดูดวง

3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด นักธุรกิจจีนสัญญาแจกรถยนต์ให้นักเตะคนละคัน หากทีมฟุตบอลคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายโดนบิด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

งานวิจัยใหม่เผยเรื่องสุดช็อก “ดวงจันทร์” แอบดูดชั้นบรรยากาศโลก ปูทางสร้างอาณานิคมนอกโลก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
จาง ฉุน อินฟลูสาว เสียชีวิตกะทันหันในวัย 29 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ สาวเซ็กซี่หัวใจวาย ดับสลดวัย 29 ปี ชีวิตดิ่งเหว ล้มละลาย ถูกบูลลี่-เป็นซึมเศร้า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ตัดสินหญิงอาร์เจนตินา มาเตรลญา ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป “เปาสาวสวยที่สุดในโลก” แฟชั่นชุดตัดสินสุดเก๋ สะกดทุกสายตา

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 17 มกราคม 2569 คอหวยมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลที่ 1

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครนายก แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครนายก แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชัยนาท แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 17/1/69 เทียบสถิติออกบ่อย หวยวันครู

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหารค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ข่าวการเมือง

“นิชนันท์” ซัดกองทัพแถลงไม่เคลียร์ จี้ถามคนไหนหลานผู้การกรมที่ดับในค่าย ?

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ปาร์ม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุเคลนถล่ม ข่าว

สพฉ. โพสต์อาลัย สูญเสียเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เหยื่อโศกนาฏกรรมเครนถล่ม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษก กต.จีน แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มรถไฟ โคราช เผยอยู่ระหว่างสอบสวน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกทับรถไฟ ข่าวล่าสุด ข่าวอาชญากรรม

เพจต้านโกงจี้ 3 ข้อ หลังเครนทับรถไฟ-ตึกสตง.ถล่ม-สะพานพระราม2 ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟ ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น ข่าว

พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟสีคิ้ว ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 18:05 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บีบหัวใจ หนุ่มโพสต์คลิปกอดกับแฟนครั้งสุดท้าย ก่อนโศกนาฎกรรมเครนถล่ม

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

กต.สหรัฐฯ สั่งระงับออกวีซ่าประเภทพำนักถาวร 75 ประเทศ มีไทยด้วย

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
ประมวลผลย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 2569 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

ย้อนหลัง 20 ปี สถิติหวยออกวันเสาร์ ตรงงวด 17 ม.ค. 69 พบข้อมูลเลขท้ายออกซ้ำหลายงวด

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 15 1 69

3 ราศี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชค! ไปไหว้พระขอพรที่ไหน จะสมหวังทันตาเห็น

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button