รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เพชรบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. เพชรบุรี อย่างเป็นทางการ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.เพชรบุรี อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดชัยนาท แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองเพชรบุรี และ อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)
- หมายเลข 1 นายฐานันดร์ ขันธ์แก้ว พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นางสาวปินดา ปุโรทกานนท์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายประพัฒน์ ปานยิ้ม พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง
- หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 2 นายอนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 3 นายสันทัศน์ คุ้มสอาด พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายฤกษ์ อยู่ดี พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอเขาย้อย , อำเภอบ้านลาด , อำเภอหนองหญ้าปล้อง , อำเภอแก่งกระจาน , อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก)
- หมายเลข 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 2 นายวิรัฐ จันทวิโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 3 นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นายอำนาจ โกงกาง พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 ว่าที่ร้อยตรี เสรี รูปิยะเวช พรรคเศรษฐกิจ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3)
