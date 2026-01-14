รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชัยนาท แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ชัยนาท อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดชัยนาท แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองชัยนาท , อำเภอสรรพยา , อำเภอมโนรมย์ , อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลวัดสิงห์ และตำบลหนองขุ่น)
- หมายเลข 1 นายปริญญา สุโพธิ์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 2 นางสาวณัฐธิดา เมืองช้าง พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3 นายอนุชา นาคาศัย พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายธนบดี คุ้มชนะ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 5 นายทรงพล ภัทราภิรมย์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 6 นายสนธยา ภูษิต พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอสรรคบุรี , อำเภอหันคา , อำเภอเนินขาม , อำเภอหนองมะโมง , อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลวัดสิงห์ และตำบลหนองขุ่น)
- หมายเลข 1 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นายสราวุธ งามสุขศรี พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายธงชัย จ้อยชู พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นายวิฑูร ลี้ธีระนานท์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายสุทิน แจ้งสิน พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 6 นายปัญญา ไทยรัตนกุล พรรคพลังประชารัฐ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)
