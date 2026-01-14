ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชัยนาท แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 14:37 น.
69

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ชัยนาท อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดชัยนาท แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองชัยนาท , อำเภอสรรพยา , อำเภอมโนรมย์ , อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลวัดสิงห์ และตำบลหนองขุ่น)

  • หมายเลข 1 นายปริญญา สุโพธิ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นางสาวณัฐธิดา เมืองช้าง พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายอนุชา นาคาศัย พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายธนบดี คุ้มชนะ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5 นายทรงพล ภัทราภิรมย์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 6 นายสนธยา ภูษิต พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอสรรคบุรี , อำเภอหันคา , อำเภอเนินขาม , อำเภอหนองมะโมง , อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลมะขามเฒ่า ตำบลหนองน้อย ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลวัดสิงห์ และตำบลหนองขุ่น)

  • หมายเลข 1 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายสราวุธ งามสุขศรี พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายธงชัย จ้อยชู พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายวิฑูร ลี้ธีระนานท์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายสุทิน แจ้งสิน พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นายปัญญา ไทยรัตนกุล พรรคพลังประชารัฐ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

