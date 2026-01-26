ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 10:33 น.
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ปัตตานี พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่

อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จ.ปัตตานี มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 33 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองปัตตานี

  • เบอร์ 1 : นาย ไวชิต อุดมวนิช พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย ชารีฟุดดีน สารีมิง พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย มานต์ เบ็ญนา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 5 : นาย บาฮารุดดีน ยูโซะ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 6 : ผศ. วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ
  • เบอร์ 7 : นาย สมบูรณ์ สีแก้ว พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.หนองจิก, อ.โคกโพธิ์

  • เบอร์ 1 : นาย อรุณ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ
  • เบอร์ 2 : นาย คอซีย์ มามุ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 : นาย อับดุลบาซิม อาบู พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 4 : นาย อับดุลเราะมัน สายาดะ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 : นาย เจะนิ สะนิ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 : นาย อับดุลการิม ยูโซะ พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.ยะรัง, อ.แม่ลาน, อ.ทุ่งยางแดง

  • เบอร์ 1 : นาย มูฮำหมัดอามิน กอเดร์ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 : นาย ซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 : นาย พิมาน แม้นมินทร์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 : นาย บูรฮันธ์ สะเม๊าะ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย มะรูดิง ยาโงะ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 : นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.สายบุรี, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ, อ.ปะนาเระ

  • เบอร์ 1 : นาย โมฮำมัดรอฮมัด มามุ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 : นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ พรรคประชาชาติ
  • เบอร์ 3 : ว่าที่ร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 4 : นาย ไซนุดิง ยูโซะ พรรคพลวัต
  • เบอร์ 5 : นาย ยูนัยดี วาบา พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 : นาย อาหมัดบูรฮัน ติพอง พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 7 : นาย อริญชัย ซูสารอ พรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5

อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ

  • เบอร์ 1 : นาย มุกตา สาและ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 2 : นาย มะอำรัม อีดูงอ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 3 : นาย บัณฑิต อับดุลบุตร พรรคประชาชาติ
  • เบอร์ 4 : นาย สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 5 : นาย มูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 : นาย สนิท นาแว พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 7 : นาย อูกูอัลฮาดีด อาแด พรรคพลังประชารัฐ

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

  • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) >> คลิก
  • รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ >> คลิก

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ

