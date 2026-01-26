รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.ปัตตานี พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.ปัตตานี มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 5 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 33 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองปัตตานี
- เบอร์ 1 : นาย ไวชิต อุดมวนิช พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย ชารีฟุดดีน สารีมิง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นางสาว เพชรดาว โต๊ะมีนา พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย มานต์ เบ็ญนา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 5 : นาย บาฮารุดดีน ยูโซะ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 : ผศ. วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 7 : นาย สมบูรณ์ สีแก้ว พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.หนองจิก, อ.โคกโพธิ์
- เบอร์ 1 : นาย อรุณ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 2 : นาย คอซีย์ มามุ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 : นาย อับดุลบาซิม อาบู พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 4 : นาย อับดุลเราะมัน สายาดะ พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 : นาย เจะนิ สะนิ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 : นาย อับดุลการิม ยูโซะ พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
อ.ยะรัง, อ.แม่ลาน, อ.ทุ่งยางแดง
- เบอร์ 1 : นาย มูฮำหมัดอามิน กอเดร์ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย ซาตา อาแวกือจิ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 : นาย พิมาน แม้นมินทร์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย บูรฮันธ์ สะเม๊าะ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย มะรูดิง ยาโงะ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 : นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 4
อ.สายบุรี, อ.ไม้แก่น, อ.กะพ้อ, อ.ปะนาเระ
- เบอร์ 1 : นาย โมฮำมัดรอฮมัด มามุ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 3 : ว่าที่ร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 : นาย ไซนุดิง ยูโซะ พรรคพลวัต
- เบอร์ 5 : นาย ยูนัยดี วาบา พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 : นาย อาหมัดบูรฮัน ติพอง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 7 : นาย อริญชัย ซูสารอ พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 5
อ.ยะหริ่ง, อ.มายอ
- เบอร์ 1 : นาย มุกตา สาและ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 2 : นาย มะอำรัม อีดูงอ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นาย บัณฑิต อับดุลบุตร พรรคประชาชาติ
- เบอร์ 4 : นาย สาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย มูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 : นาย สนิท นาแว พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 7 : นาย อูกูอัลฮาดีด อาแด พรรคพลังประชารัฐ
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
