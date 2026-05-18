รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 15:35 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 15:37 น.
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ

ตำรวจตรวจวงจรปิดรถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ เร่งเรียกผู้ช่วยคนขับสอบปากคำ

จากกรณีอุบัติเหตุสลดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 รถไฟบรรทุกสินค้า (แหลมฉบัง-บางซื่อ) ชนเข้ากับรถประจำทางปรับอากาศ สาย 206 รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริเวณจุดตัดแยกใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 30 ราย และผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ซึ่งมีกล้องบางตัวสามารถจับภาพขณะรถไฟเคลื่อนผ่านก่อนเกิดเหตุได้ ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่พบว่า นายสยมพร นั่งขับรถไฟอยู่ ขณะนี้มีการเรียกผู้ช่วยคนขับหรือช่างเครื่องที่มาขบวนเดียวกันให้เข้ามาสอบปากคำ

ย้อนกลับไปในช่วงที่มีการคุมตัวนายสยมพร คนขับรถไฟ พบว่าเจ้าตัวไม่ได้สวมยูนิฟอร์มตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทย เขาสวมเสื้อยืด กางเกงขายาว และรองเท้าหนัง

อย่างไรก็ดี พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 รายงานความคืบหน้าล่าสุด มีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเมล์ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส และทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย

ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟ ฝั่งคนขับอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาครั้งละหลายเม็ดเป็นประจำ โดยเสพครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุ 10 วัน แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะหลังจากสืบประวัติพบว่าเขาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี 2562

ภาพจาก : AP

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

