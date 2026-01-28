รายชื่อผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต 502 คน ศึกเลือกตั้ง 2569
สรุปรายชื่อผู้สมัคร สส. กทม. ครบ 33 เขต รวม 502 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์พรรคดัง เพื่อไทย ประชาชน รวมไทยสร้างชาติ ภูมิใจไทย เตรียมกาบัตร 3 ใบ พ่วงทำประชามติ
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยสนามเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีทั้งหมด 33 เขตเลือกตั้ง และมีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 502 คน
ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครครบทุกเขต เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหา ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์, เขตดุสิต (ยกเว้น แขวงถนนนครไชยศรี) และ เขตบางรัก มีผู้สมัครทั้งหมด 18 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 นางแสนสุข อุทยานินทร์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 3 นายอัครพล คฤหเดชรัตนา (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 นายธนะสิทธิ์ ล้อสุวรรณทีปต์ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 5 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 6 นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 7 นายภัทรพล หมดมลทิน (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 8 นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 9 นายพีรวุฒิ พิมพ์สมฤดี (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 10 นายวีรยุทธ ประกอบการ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 11 นายพิเชษฐ์ ไทยนิยม (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 12 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 13 นายเลิศชาย สุจริตกุล (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 14 นายมงคล เสมอภาพ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 15 นายอดัม ชินรัตนพิสิทธิ์ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 16 นายกานต์ กิตติอำพน (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 17 นายประสงค์ ประสพโชค (พรรคทางเลือกใหม่)
- เบอร์ 18 นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม (พรรคพลังประชารัฐ)
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ เขตสาทร, เขตปทุมวัน และ เขตราชเทวี มีผู้สมัครทั้งหมด 15 คน
- เบอร์ 1 น.ส.วรสิริ สุพานิชวรภาชน์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 2 นายเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 3 น.ส.วิลาสินี แป๊ะสมัน (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายเดวิด มกรพงศ์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายกรณิศ บัวจันทร์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 7 นายวนัส ฮ้อแสงชัย (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 8 นายภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 9 นางกุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 10 นายชุติ ปลื้มรุ่งเรือง (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 11 นายเจษฎา เลิศธนสาร (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 12 นายนิกม์ แสงศิรินาวิน (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 13 นายกิตติธัช สาสนะ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 14 นางอิสราพร นรินทร์ (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 15 นายเลิศสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ เขตบางคอแหลม และ เขตยานนาวา มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 2 น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายอภิมุข ฉันทวานิช (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 4 นายปรีชา บุดดีจีน (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 5 นายนรุตม์ชัย บุนนาค (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 6 นายชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 7 นายณัฐฏ์ รุ่งเรือง (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 8 นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 9 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 10 น.ส.ดวงกมล อดุลย์เศรณี (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 11 นายกันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 12 นายสาโรช ต่อเทียนชัย (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 13 นายกิตติพศ ถนอมวรารักษ์ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 14 น.ส.ปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์ (พรรคโอกาสใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ เขตคลองเตย และ เขตวัฒนา มีผู้สมัครทั้งหมด 13 คน
- เบอร์ 1 นายพงศกร ขวัญเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 นายภัณฑิล น่วมเจิม (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 3 นายชยพงศ์ สายฟ้า (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 น.ส.บุณยกร ดำรงรัตน์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 6 นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 7 นายอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 8 นายรุจิระ อัคราพิริยพงศ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 9 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 10 นายบุญเกียรติ วิศาลโกศล (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 11 นายสรยุทธ ลิขิตอาภากุล (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 12 นายสกลภัทร ประยูรรัตน์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 13 น.ส.พรพิมล ฉิมสวัสดิ์ (พรรคโอกาสใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ เขตห้วยขวาง และ เขตวังทองหลาง (ยกเว้น แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 นายปฎิวัติ ตรองจิตต์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 2 น.ส.บุณยนุช ปทิตหิรัณยา (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 3 นายประสพ โกมลมาศ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายปณิธิ บวรวนิชยกูร (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 6 นายปิติกรณ์ บรรณเภสัช (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 7 น.ส.สุภกฤตา ธงไชย (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 8 นายทนัฏฐ์ ปานโสภณ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 9 นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 10 นายถวิล รัตตะมณี (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 11 นายมานิตย์ ทองประชาญ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 12 นายนนธนัตถ์ บุนนาค (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 13 นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 14 น.ส.เฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 15 นายณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 16 นายวศิน รัตตะรังสี (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 6
พื้นที่ เขตพญาไท และ เขตดินแดง มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 นายโชติพงศ์ สรรเสริญ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 2 นายณรงค์ชัย เมืองครอง (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 3 นายชณทัต ปัทะมะภูวดล (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 4 นายสหัสวรรษ วีระมงคลกุล (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 6 นายอิง อิงคตานุวัฒน์ (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 7 นายกัณตภณ ดวงอัมพร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายวรวิช กมลโชติรส (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 9 พลตรี ดนัย ดิษาภิรมย์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 10 นายกชพล จิตต์มั่นการ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 11 น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 12 นายเจนวิทย์ สิริญาณสรณ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 13 นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 14 นายอัศวิน อัศวินวิจิตร (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 15 นายสมชาย คงศิริวงค์ (พรรคฟิวชั่น)
- เบอร์ 16 น.ส.จงชนก พัชรประภากร (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 7
พื้นที่ เขตบางซื่อ และ เขตดุสิต (เฉพาะ แขวงถนนนครไชยศรี) มีผู้สมัครทั้งหมด 13 คน
- เบอร์ 1 นายพงศ์พล เตมีย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 นางกิติมา สิงห์ลา (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 3 นายพุฒิพงศ์ อินทรสุวรรณ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 4 นายชื่นชอบ คงอุดม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 5 น.ส.ชลิดา สุวรรณโชติ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 6 นางลลิตา ฤกษ์สำราญ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 7 นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 8 น.ส.ภัสริน รามวงศ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 9 ร้อยตำรวจเอก วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 10 นายเรวัตร คงชาติ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 11 ร้อยตำรวจตรี เสน่ห์ ชัยทร (พรรคฟิวชั่น)
- เบอร์ 12 นายณพวุฒิ จุลไสย (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 13 พลโท มนัส แถบทอง (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 8
พื้นที่ เขตหลักสี่ (ยกเว้น แขวงตลาดบางเขน) และ เขตจตุจักร (ยกเว้น แขวงจันทรเกษม และ แขวงเสนานิคม) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 นายชยพล สท้อนดี (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 น.ส.วีริสรา ช่วงยรรยง (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 3 นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 4 น.ส.พิมพ์ณดา ธีระประจักษ์ชาติ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 5 นายสุรชาติ เทียนทอง (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายอนุชาญ กวางทอง (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 7 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 8 นายชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 9 นายจักรวินทร์ ภู่สวาสดิ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 10 น.ส.สุวีรา เติมรุ่งเรืองเลิศ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 11 นายวิษณุ วราโชติเศรษฐ์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 12 นายไชยยศ ศรีสกุล (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 13 นายฤกษ์อารี นานา (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 14 นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 15 น.ส.อรัญญา มณีแจ่ม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 16 นายวสันต์ ทองคำ (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 9
พื้นที่ เขตบางเขน (ยกเว้น แขวงท่าแร้ง), เขตจตุจักร (เฉพาะ แขวงจันทรเกษม และ แขวงเสนานิคม) และ เขตหลักสี่ (เฉพาะ แขวงตลาดบางเขน) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 น.ส.วิเวียน จุลมนต์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 น.ส.วรินทร์ลดา วงศ์ศรีรัฐ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 3 นายธราธพ ชาตรี (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 นายชัยวัฒน์ โพธิจันทร์ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 5 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 6 น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 7 น.ส.พัชรวณัน เบ็ญจวิทย์วิไล (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 8 นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 9 นายวัทธิกร หรุ่นศิริ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 11 พันโท พีรพงศ์ บัวเทศ (พรรครวมพลังประชาชน)
- เบอร์ 12 นายนพพล ปุรณะชัยคีรี (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 13 นายสุชาติ ตามประกอบ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 14 นายปัฐน์ชนนท์ คูณธนานุวัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 10
พื้นที่ เขตดอนเมือง มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 นายภูพิพัฒน์ สาวพัฒนะธาดา (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 2 นายชัยพร แก้ววาตะ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 พลตำรวจตรี ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง (พรรคประชากรไทย)
- เบอร์ 4 นายอนุวัตร เผือกเกษม (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 5 นายภูมิพัฒน์ โหสกุล (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายเอกราช อุดมอำนวย (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 7 นายวรัชณ์กิตต์ วิศาลมนัส (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 8 นายชณธัศน์ เหลืองวัฒนะวุฒิ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 9 นางกนกนุช กลิ่นสังข์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทราวดี นาคงาม (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 11 นายดิษยะฤทธิ์ รู้ดี (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 12 นายรนภัทร นิธิโชติการ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 13 นายรณกร เชียรวิชัย (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 14 นายไกรศักดิ์ เสาเวียง (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 15 พลอากาศตรี ธงชัย เพ็งเดือน (พรรคความหวังใหม่)
- เบอร์ 16 นายสาธิต นีระวงศ์ (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 11
พื้นที่ เขตสายไหม (ยกเว้น แขวงออเงิน) มีผู้สมัครทั้งหมด 18 คน
- เบอร์ 1 นายธีرวุฒิ แก้วพยศ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 2 นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 3 นายวรัญชัย โชคชนะ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 4 นายกร สิงห์ธีร์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 5 นางวันเพ็ญ รัตน์นิธิพงศ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 6 นายพงศกร ตันติพรหม (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 7 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 8 นายธีระเดช นาซีก (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 9 น.ส.ธนาภา อัครมะหะเวทน์ (พรรคประชากรไทย)
- เบอร์ 10 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นที คชทิน (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 11 ว่าที่ร้อยตรี เทวิน พิมพ์พันธุ์ (พรรคอนาคตไทย)
- เบอร์ 12 นายธนธรรม เจิดรังษี (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 13 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 14 น.ส.รมิดา อินทะแพทย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 15 น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 16 นายชนะ ยาดี (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 17 ว่าที่ร้อยโท จักร์ บุนนาค (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 18 นายภูริจิวัจน์ วชิรวณิชกิจ (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 12
พื้นที่ เขตสายไหม (เฉพาะ แขวงออเงิน), เขตบางเขน (เฉพาะ แขวงท่าแร้ง) และ เขตลาดพร้าว (เฉพาะ แขวงจรเข้บัว) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ณัฎฐามณี คณโชติพิพัฒน์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 2 น.ส.จิดาภา วิไลวรางกูร (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 3 นายพิเชฐ เดชอรัญ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 4 น.ส.อิสรีย์ อัศวรากาญจน์ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 5 น.ส.ณัฐธยาน์ สิงห์คำนาราภูมิ (พรรคประชากรไทย)
- เบอร์ 6 นางพิมชนก เก่าเจริญ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นางศิริวรรณ พงษ์พานิชย์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 8 น.ส.ปราณิสา สุดวิเศษ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 9 น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 10 นายพุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 11 นายธนกฤต ธนิศราพงศ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 12 นายภูร์ผา ไทยแท้ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 13 นางศลิษา สิงหเสนี (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 14 น.ส.กรกมล บุญเฉย (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 15 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 16 นายนนท์ปวิธ แก้วงาม (พรรคกล้าธรรม)
เขตเลือกตั้งที่ 13
พื้นที่ เขตลาดพร้าว (ยกเว้น แขวงจรเข้บัว) และ เขตบึงกุ่ม (ยกเว้น แขวงคลองกุ่ม) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 น.ส.รุ่งนภา ทองประคำ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 2 นายแมน เจริญวัลย์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายศุกล กุลสิงห์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 4 นายอนุศักดิ์ กาญจนี (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 5 นายศุรุท เกษมณีภูรเดช (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 6 นายธัญญะ เมษประสาท (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 7 เรืออากาศโท ธนเดช เพ็งสุข (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 9 นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 10 นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 11 นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 12 นายสมบัติ มหาโคตร (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 13 นายดนัย อินทรพยุง (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 14 น.ส.ทิฆัมพร อัศวสิรินิมิต (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 15 นายวัชรพนต์ วัฒนาอาภรณ์ชัย (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 16 นายณัษฐพงษ์ วุฒิพงศ์เตชากิจ (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 14
พื้นที่ เขตวังทองหลาง (เฉพาะ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) และ เขตบางกะปิ มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 ร.อ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 นายไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 5 นายกิตติศักดิ์ บุญพิทักษ์วุฒิ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 6 นายศรราม สีบุญเรือง (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 7 นายรัชฏะ สมรทินกร (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 8 นายธีระยุทธ อรุณพูลทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 9 นายฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 10 นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 11 น.ส.อาภา กลิ่นหอม (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 12 นางชนิดาภา สนิมทอง (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 14 นายก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 15 นายจิรยุทธ บุญแต่ง (พรรคไทยก้าวหน้า)
- เบอร์ 16 นายอริย์ธัช สายสุวรรณ์ (พรรครักชาติ)
เขตเลือกตั้งที่ 15
พื้นที่ เขตคันนายาว และ เขตบึงกุ่ม (เฉพาะ แขวงคลองกุ่ม) มีผู้สมัครทั้งหมด 15 คน
- เบอร์ 1 นายสัญชัย บัตรตรา (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 2 นายกรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 3 นายนรชัย ไชยสังข์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 4 น.ส.ชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 5 นายถนอม อ่อนเกตุพล (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 7 น.ส.ปวริศา คุณาวรนนท์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 8 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 9 น.ส.ฐิตยากร พรโรจนากูร (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 10 น.ส.ณอร จิรกรภิรมย์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 11 นายกิตติพงศ์ ท่าพิกุล (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 12 นายสุวัจชัย พิมพ์สุภาพร (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 13 นายนันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 14 ร้อยตำรวจโท ชลประทาน ชื่นมนต์ชัย (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 15 นายสงกรานต์ พงษ์พันนา (พรรคโอกาสใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 16
พื้นที่ เขตคลองสามวา (ยกเว้น แขวงสามวาตะวันออก และ แขวงทรายกองดินใต้) มีผู้สมัครทั้งหมด 15 คน
- เบอร์ 1 นายหมวดตรี กิติภูมิ นีละไพจิตร์ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 2 นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 นายกันตพงศ์ นาคสุวรรณ (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 4 นายปิยชาติ โชติช่วง (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 5 นายอัฏฐพล สิทธิชัยอารีกิจ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 6 นายสิรภพ เอื้อชลิตนุกูล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 7 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 8 นายสุนันท์ มีนมณี (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ ภู่รัสมี (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 10 น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 11 นายภาคิณ ภูกิจสิริกุล (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 12 นายฤทธี กิจพิพิธ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 13 นายธนพิสิฐ จีรวงศ์ไกรสร (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 14 นายศุภโชค มุ่งดี (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 15 ว่าที่ร้อยตรี รัชภูมิ ใบเรือ (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 17
พื้นที่ เขตหนองจอก (ยกเว้น แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และ แขวงลำต้อยติ่ง) และ เขตคลองสามวา (เฉพาะ แขวงสามวาตะวันออก และ แขวงทรายกองดินใต้) มีผู้สมัครทั้งหมด 15 คน
- เบอร์ 1 นายฐิติวัชร์ ดีประเสริฐวงศ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 นายวุฒิภัทร คำประกอบ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 3 นายกิตติศักดิ์ มูลทรัพย์ (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 4 นายสุขสันต์ แสงศรี (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 6 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 7 นายธนกิจ สาโสภา (พรรคแรงงานสร้างชาติ)
- เบอร์ 8 นายกรัณ ดรัลพงศ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 น.ส.ณัฐิดา เตาเฟ็ส (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 10 นายวีรวุธ รักเที่ยง (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 11 นายศิริศักดิ์ อัตดาวีย์ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 12 นายนพดลชัย ประภัสสิริ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 13 นายสุวโรจน์ กิจสมศักดิ์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 14 นายชัยพร จิตรอารีย์เลิศ (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 15 น.ส.บวรลักษณ์ จงจามรีสีทอง (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 18
พื้นที่ เขตหนองจอก (เฉพาะ แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี และ แขวงลำต้อยติ่ง), เขตลาดกระบัง (เฉพาะ แขวงลำปลาทิว) และ เขตมีนบุรี (เฉพาะ แขวงแสนแสบ) มีผู้สมัครทั้งหมด 18 คน
- เบอร์ 1 นายสุรชาติ โต๊ะเฮ (พรรคทางเลือกใหม่)
- เบอร์ 2 นายเสน่ห์ ศิลปเจริญ (พรรคไทยชนะ)
- เบอร์ 3 น.ส.พชรพรรณ ตุ่มระสินปิน (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 4 นายศิริพงษ์ รัสมี (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายรณชัย สังฆมิตกล (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 7 นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 8 นายฟาวาดคาน เที่ยงธรรม (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 9 นายฮาซัน วันนุ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 นายธีรัจชัย พันธุมาศ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 11 น.ส.ณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 12 น.ส.พวงประกา ชมภูทอง (พรรคพร้อม)
- เบอร์ 13 นายวิญญู อำนวยสมบัติ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 14 นายณรงค์ชัย อิสริยไชย (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 15 นายจำรัส การะเกตุ (พรรคแรงงานสร้างชาติ)
- เบอร์ 16 นายกิตติศักดิ์ อัศวสุขี (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 17 น.ส.สมพิศ ภูมิงาม (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
- เบอร์ 18 น.ส.วรัญญา แอนดาริส (พรรคโอกาสใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 19
พื้นที่ เขตมีนบุรี (ยกเว้น แขวงแสนแสบ) และ เขตสะพานสูง (ยกเว้น แขวงทับช้าง) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ขวัญจิรา มีนชัยนันท์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 นายวรวิทย์ พงษ์ประเทศ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 3 นายสมัย ภูมรินทร (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 นายจิรัฏฐ์ เชาว์อริยรัฐ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 5 นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 6 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 7 นายศรศักดิ์ สวนแก้ว (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 8 นายปิยะชาติ อำนวยเวช (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 9 น.ส.กาญจนา ภวัครานนท์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 10 นายนิยม ทรัพย์สิรินาวิน (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 11 น.ส.กานต์ วนาดรวรวิศาล (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 12 น.ส.สุธิดารา สาสาย (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 13 นายเอนก มนัสซง (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 14 นายบวรวิช รักไทย (พรรคทางเลือกใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 20
พื้นที่ เขตลาดกระบัง (ยกเว้น แขวงลำปลาทิว) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 นายพงศ์ปณตพล รักสกุลกานต์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 2 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 นายวันชัย รัตนขจรไชย (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 4 นางเขมจิรา พชรจรวยพร (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 5 นายวรชัย สมบัติเจริญกิจ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 6 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นุชนาฏ หุ่นอยู่ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 7 นายชุมพล หลักคำ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายพิชชา ขำสุวรรณ (พรรคพร้อม)
- เบอร์ 9 นายหวังจันทร์ ยิ้มวิไล (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 10 นายปิยะพล เหมันต์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 11 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 12 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 13 นายรัฐศักดิ์ สุขยิ่ง (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 14 นายจตุพล ยอดวงค์พะเนา (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 21
พื้นที่ เขตประเวศ (ยกเว้น แขวงหนองบอน) และ เขตสะพานสูง (เฉพาะ แขวงทับช้าง) มีผู้สมัครทั้งหมด 15 คน
- เบอร์ 1 นายสุรเชษฐ์ สีงาม (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 2 นายวรวุธ ลีลานภาศักดิ์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 3 นายเตวิช เฉลิมรักษ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 นายทวนชัย นิยมชาติ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายณัทพัช อัคฮาด (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 6 นายภูมิ สวัสดี (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 7 น.ส.ชนิดาภา สงวนพวก (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 8 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 9 น.ส.มินทร์ชิสา มณีนนทเศรษฐ์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 10 นางสุภาวดี บางใหญ่ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 11 นายพีرพัฒน์ สุทัศนทรวง (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 12 นายเวโรฒ มาตยศิริ (พรรคอนาคตไทย)
- เบอร์ 13 นายเกรียงไกร สาลีผล (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 14 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 15 ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเซาะ (พรรคไทยสร้างไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 22
พื้นที่ เขตสวนหลวง และ เขตประเวศ (เฉพาะ แขวงหนองบอน) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 นายอรรถเวช กองนักวงษ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 2 นายอธิป เพศยนาวิน (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 3 นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 4 นายปรนัยน์ นพการุญ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 5 นายปรินต์ ทองปุสสะ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 6 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 7 นายธกร เลาหพงศ์ชนะ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 8 นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 9 นายกัณฑ์ชาติ มนต์กันภัย (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 10 นายชณทัต รินน์นพคุณ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 11 ร.ต.ต. มณฑล โพธิ์คาย (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 12 นายวิรัล ทองเมืองหลวง (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 13 นายปรีชา เอี่ยมอ่อน (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 14 นายวราทิตย์ ตะโกจีน (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 23
พื้นที่ เขตพระโขนง และ เขตบางนา มีผู้สมัครทั้งหมด 18 คน
- เบอร์ 1 นางสกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 นายพนิต นะวิโรจน์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 3 นายสมัย โกกเจริญพงศ์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 4 น.ส.ณัฐธนินทร์ เลิศเตชะสกุล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 5 นายอนุวัตร เมืองมัจฉา (พรรคอนาคตไทย)
- เบอร์ 6 นายภูวพัฒน์ ชนะสกล (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 7 นายภาวุฒิ จุณณานนท์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 8 นายกิตติธัช อยู่ดี (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 9 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 10 นายฐิติ วิรทัศนุสรณ์ (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 11 นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 12 น.ส.อัยรดา บำรุงรักษ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 13 นายเมธี ใบโสภณ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 14 นายพิริยะ อุไรวงค์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 15 นายชลธาร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 16 นายสุรเกียรติ์ มณีแผลงเจริญชัย (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 17 น.ส.วีร์ ศรีวราธนบูลย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 18 นายวรเมธ หวลหอม (พรรคไทยภักดี)
เขตเลือกตั้งที่ 24
พื้นที่ เขตธนบุรี (ยกเว้น แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และ แขวงบางยี่เรือ), เขตคลองสาน และ เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะ แขวงบางปะกอก) มีผู้สมัครทั้งหมด 13 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ปภาดา ถาวรเศรษฐ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 2 นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 3 ร้อยตำรวจเอก จักรกฤช ปิ่นกร (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 4 นายวิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 น.ส.เจณิสตา เตชะโสภณมณี (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายณพัฎน์ จิตตภินันท์กัณตา (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 7 น.ส.มารีญา ฤกษ์ดี (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 8 นายรัชชานนท์ สมบัติลาภตระกูล (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 นายกฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 10 น.ส.สุภาภรณ์ ไชยโคตร (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 11 นายทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 12 นายวิษณุ ทิพย์วงศ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 13 นายชาญวิทย์ อุทัยแสน (พรรคทางเลือกใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 25
พื้นที่ เขตทุ่งครุ และ เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้น แขวงบางปะกอก) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ทัสนันทน์ สิริเลิศเมฆาสกุล (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 2 นายชยิน พึ่งสาย (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 4 นายกิตติพล รวยฟูพันธ์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายอมรศักดิ์ สินเหลือ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 6 นายธรรมนูญ เหียบขุนทด (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 7 น.ส.แอนศิริ วลัยกนก (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายณัฐدนัย หลำแสงกุล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 9 น.ส.ญาตาวี เซ็นเชาวนิช (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 10 นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 11 นายวิชิต วราศิริกุล (พรรคอนาคตไทย)
- เบอร์ 12 น.ส.ปราณี ธรรมนิยม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 13 น.ส.เนตรสกาว ชาหอม (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 14 นายเดชพนต์ ชลธาร (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 26
พื้นที่ เขตบางขุนเทียน (เฉพาะ แขวงท่าข้าม) และ เขตจอมทอง (ยกเว้น แขวงบางขุนเทียน) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 นายพงษ์สรณัฐ ทองลี (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นางสดใส โอมหานนท์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 3 น.ส.นิศาชล ชาหอม (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 4 นายธวัชชัย ทองสิมา (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 5 นายชัยณรงค์ ธีรการุณวงศ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 6 นายสาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 8 นายวิเชียร กันทาทรัพย์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 9 นายเสฐียรพงษ์ สำแดงสุข (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 10 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 11 พลตรี สุชิน บุญญานันต์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 12 นางภัควรินทร์ อติธัญญารัศมิ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 13 นางธัญยรัตน์ วโรอัครวัฒน์ (พรรคไทยพิทักษ์ธรรม)
- เบอร์ 14 นายณัฐกร มั่นจิตต์ (พรรคโอกาสใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 27
พื้นที่ เขตบางบอน (เฉพาะ แขวงบางบอนใต้ และ แขวงคลองบางบอน), เขตบางขุนเทียน (ยกเว้น แขวงท่าข้าม) และ เขตจอมทอง (เฉพาะ แขวงบางขุนเทียน) มีผู้สมัครทั้งหมด 12 คน
- เบอร์ 1 นายสากล ม่วงศิริ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 น.ส.มลฑาทิพย์ ทิพยธนาพัฒน์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 4 นายมณูเทพย์ ทองปน (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 5 นายศิลปชัย บุญราย (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายกิตติคุณ เตชะพกาพงษ์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 7 นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายเบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 9 นายทรงยศ บุญบำรุงชัย (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 นายสามารถ คุ้มทรงธรรม (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 11 นายกัณน์พัฒศ์ ศักดิ์ธนบดี (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 12 น.ส.สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์ (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
เขตเลือกตั้งที่ 28
พื้นที่ เขตบางบอน (ยกเว้น แขวงบางบอนใต้ และ แขวงคลองบางบอน) และ เขตหนองแขม (เฉพาะ แขวงหนองแขม) มีผู้สมัครทั้งหมด 13 คน
- เบอร์ 1 น.ส.มัญดา อัฐจินดา (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 4 น.ส.ธัญญ์ภรณ์ สุจารีรัตน์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 5 นายจักรทิพย์ วงษ์งามสวย (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 6 น.ส.นัจภัค กรเกษม (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 7 น.ส.ทิพย์รัมภา วิธูชุลีโชติ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 8 น.ส.ณฤษร พฤฒิวโรดม (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 9 นายปิ่น แจ้งชะไว (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 10 นายพร้อมพล ธรรมจินดา (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 11 นายรวินท์ ชอบใช้ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 12 นายไพฑูรย์ ลิขิตบรรจง (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 13 นายพรเทพ ประเสริฐสุรกุล (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
เขตเลือกตั้งที่ 29
พื้นที่ เขตบางแค (เฉพาะ แขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่) และ เขตหนองแขม (ยกเว้น แขวงหนองแขม) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 น.ส.อรพรรณ วัจนะเสถียรกุล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายยุทธนา โตอาจ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 3 น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 4 นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 น.ส.ธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายธรรมราช อาษาสุวรรณ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 7 นายพีร์ โรจนดารา (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 8 น.ส.ศิริขวัญ นิลกรรณ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 9 นายณรงค์ชัย ธารณา (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 นายธนิสสร กาสาวพานิชย์ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 11 นายธนาวุฒิ รัศมีฉาย (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 12 น.ส.อรญา อุษณะอำไพพงษ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 13 นายกิตติศักดิ์โยธิน ธรรมวัตร (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 14 นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 15 นายธนพล ศรีสุด (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 16 นายพัฒนภาส ลิ่วมโนคุณ (พรรคพลังประชารัฐ)
เขตเลือกตั้งที่ 30
พื้นที่ เขตบางแค (ยกเว้น แขวงบางแคเหนือ และ แขวงบางไผ่) และ เขตภาษีเจริญ (เฉพาะ แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง) มีผู้สมัครทั้งหมด 19 คน
- เบอร์ 1 นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายอำพล ขำวิลัย (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 นายกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 4 นายกวิน ชาตะวนิช (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 5 น.ส.พิชชาภา ทองดียิ่ง (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 6 น.ส.ศรัณย์รัชต์ อัศววงศ์ธาดา (พรรคเป็นธรรม)
- เบอร์ 7 น.ส.ภูชิตา แก้วมโนรมย์ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 8 นายไพบูลย์ เกิดโสภา (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 9 นายปภพพล เติมธีรกิจ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 10 น.ส.อรชพร คงวุฒิปัญญา (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 11 นายธนูชยานันท์ ปั้นบริสุทธิ์ (พรรคเสรีรวมไทย)
- เบอร์ 12 นายคณพล พงศ์พิทยา (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 13 น.ส.ชมกมล วงศ์ชุติโรจน์ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 14 นายรัชชานนท์ พูนรัตน์ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 15 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 16 ว่าที่ร้อยตรี ทรงธรรม ทรงศิริเดชบดี (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 17 นายอภิชาติ สุริโย (พรรคไทยภักดี)
- เบอร์ 18 นายวรพงษ์ วณิชอุชโชติ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 19 นายวงศ์ปกรณ์ เกษมพงศ์จรัส (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
เขตเลือกตั้งที่ 31
พื้นที่ เขตทวีวัฒนา และ เขตตลิ่งชัน (ยกเว้น แขวงบางเชือกหนัง) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 นายอำนาจ ภิญโญรัตนโยธี (พรรคทางเลือกใหม่)
- เบอร์ 2 นายธนพล ชื่นพาณิชยกุล (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 น.ส.ฐาปนี โปร่งรัศมี (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 4 พลตำรวจโท อัตชัย ดวงอัมพร (พรรคไทยชนะ)
- เบอร์ 5 นายวันปิติ สิงหโกวินท์ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 6 นายประเวช แสวงสุข (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 7 นายสุพิศาล ภักดีนฤนาถ (พรรคไทยธรรม)
- เบอร์ 8 นายสรวิศ วัฒนะโชติ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 พันโท สาธิต หงษ์ทอง (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 10 พันตำรวจโทหญิง รักตาภา วงษ์ยอด (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 11 พลตรี เกียรติคุณ ขำศิริ (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 12 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 13 พันตำรวจเอก ทศพล โชติคุตร์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 14 นายชูชาติ ยิ้มงาม (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 15 นายศิรเมศร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 16 นายเจษฎา แย้มสวย (พรรควิชชันใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 32
พื้นที่ เขตบางกอกน้อย (เฉพาะ แขวงศิริราช), เขตบางกอกใหญ่, เขตภาษีเจริญ (ยกเว้น แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และ แขวงคลองขวาง), เขตตลิ่งชัน (เฉพาะ แขวงบางเชือกหนัง) และ เขตธนบุรี (เฉพาะ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และ แขวงบางยี่เรือ) มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ศุภิกา พัฒน์ธนันภู (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 น.ส.เสาวณีย์ คงวุฒิปัญญา (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายวงศธร โชคภัทรชัยกิจ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 4 นายธิติพัทธ์ นรวิทย์โชติกุล (พรรคเสรีรวมไทย)
- เบอร์ 5 น.ส.ขวัญญดาภรณ์ เชี่ยววิทย์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 6 น.ส.วาสนา ชาหอม (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 7 นายแทนรัก ศาตะมาน (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 8 น.ส.ไปรพร แสงจันทร์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 9 น.ส.กัญญาวีร์ จารุสัมพันธ์กนก (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 นายวิละ อุดม (พรรคทางเลือกใหม่)
- เบอร์ 11 นายปารเมศ เอี่ยมศิลา (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 12 นายอนุรักษ์ ปวงคำ (พรรครักชาติ)
- เบอร์ 13 น.ส.นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 14 นายวิสวัส ทองธีรภาพ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 15 น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 16 นายภูรินันท์ พุทธมา (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
เขตเลือกตั้งที่ 33 พื้นที่ เขตบางพลัด และ เขตบางกอกน้อย (ยกเว้น แขวงศิริราช) มีผู้สมัครทั้งหมด 14 คน
- เบอร์ 1 นายสุไพรพล เพ็ญแข (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
- เบอร์ 3 นายอมรเทพ หวังแก้ว (พรรคไทยสร้างไทย)
- เบอร์ 4 นายสุริยะ เรืองพุ่ม (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 5 นายณพมิตร อภิษฎารัตน์ (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 6 นายมานัส อรุณวิราม (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 7 นายธราธรณ์ อรสุขศรี (พรรควิชชันใหม่)
- เบอร์ 8 นายเจตน์สฤษฎิ์ เลิศธนสาร (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 9 นายกฤษณ์ สุริยผล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 10 นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 11 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 12 นายอนันตเดช ธนวิภารัตน์ (พรรคเสรีรวมไทย)
- เบอร์ 13 นายธนกร คงอุดม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 14 นายอภิชาติ ศุภพันธ์ (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
ไทม์ไลน์เลือกตั้งและสิ่งที่ต้องรู้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันสำคัญและรายละเอียดการลงคะแนน ดังนี้
กำหนดการเลือกตั้ง
- วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00 – 17.00 น.)
- วันเลือกตั้งทั่วไป: วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 08.00 – 17.00 น.)
บัตรเลือกตั้ง 3 ใบ (ต้องกา 3 ใบ)
การเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษ ประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งตามสี
- บัตรสีเขียว: เลือก สส. แบบแบ่งเขต
- บัตรสีชมพู: เลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ
- บัตรสีเหลือง: ออกเสียงประชามติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
ช่องทางตรวจสอบสิทธิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่เลือกตั้ง และสิทธิการทำประชามติได้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง
