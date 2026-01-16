รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 11 เขต 86 คน : เลือกตั้ง 2569
เปิดโผผู้ท้าชิงเก้าอี้ สส. เมืองดอกบัว ครบทั้ง 11 เขต รวม 86 ชีวิต เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ พร้อมเตรียมตัวกาบัตรพ่วง “ประชามติ” ในวันเดียว
สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 ในพื้นที่ภาคอีสานระอุขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่อย่าง อุบลราชธานี ที่มีเขตเลือกตั้งมากถึง 11 เขต และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 86 คน จากหลากหลายพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในแต่ละเขตได้ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลไร่น้อย ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และตำบลหนองขอน)
-
เบอร์ 1 นายจเร ไขแสง พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 2 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายมีชัย ศรีคูณ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 4 นายวิศรุต สวัสดิ์วร พรรคไทยสร้างไทย
-
เบอร์ 5 นายธีระพล เพ็งจันทร์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายพิษณุ อธิคมศาสตร์ พรรคพลวัต
-
เบอร์ 7 นายธนพร สมศรี พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 8 นายนิมิตร จันทเวทย์ศิริ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลไร่น้อย ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และตำบลหนองขอน) อำเภอเขื่องใน
-
เบอร์ 1 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายประเสริฐ เผ่าพันธ์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นายประสพ สารสมัคร พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 นายปรีชญา ฉ่ำมณี พรรคประชาชน
-
เบอร์ 5 นายณรงค์ชัย วีระกุล พรรคไทยรวมพลัง
-
เบอร์ 6 นายวิทยา ครองยุติ พรรคประชาธิปไตยใหม่
-
เบอร์ 7 เรืออากาศตรี ประจวบ ทรัพย์สะอาด พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 8 น.ส.ณฐพร บุญประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 9 นายเจริญชัย คำแฝง พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 10 นายธัชชัย คมขำ พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอดอนมดแดง อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตาลสุม
-
เบอร์ 1 นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร พรรคไทยรวมพลัง
-
เบอร์ 2 น.ส.ณัฐนันท์ รัตโน พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายปรเมธ ศรีหล้า พรรคประชาชน
-
เบอร์ 4 นายอธิปไตย ศรีมงคล พรรคไทยก้าวหน้า
-
เบอร์ 5 นายจิรศักดิ์ ขันอาสา พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 6 น.ส.พรปนัดดา ทวีดี พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 7 นายลำชี มะโนรัตน์ พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 8 นายตรัยรัตน์ สาละมุล พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 9 นายมิตร อนุวรรณ พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลโคกก่อง และตำบลบอน)
-
เบอร์ 1 น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 2 นายเข็มทอง แก้วเนตร พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 3 น.ส.พุทธชาด จินตะเวช พรรคประชาชน
-
เบอร์ 4 นายรินไท มุ่งมาจน พรรคสัมมาธิปไตย
-
เบอร์ 5 นายณัฐพงศ์ บุญทวี พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 6 นายสุพล ฟองงาม พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 7 นายอภิชาติ วรโชติวิวรรธน์ พรรคไทยสร้างไทย
-
เบอร์ 8 นางสุพัฒน์ นามมุงคุณ พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น
-
เบอร์ 1 นายพร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 2 นายสุทธิชัย จรูญเนตร พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นายบุญสอน สามัคคี พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 4 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 5 นายอธิปัตย์ สืบศิรินุกูล พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 6 น.ส.วิยดา พรหมทอง พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 7 น.ส.หนูดา มัฐผา พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล
-
เบอร์ 1 น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 2 นายกิตติกร เชิดชู พรรคไทยรวมพลัง
-
เบอร์ 3 น.ส.ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 นายชาญ การเพียร พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 5 นายศิระ พันธ์ทอง พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายฐาปนัฐ แสงสุกวาว พรรคประชาธิปไตยใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 7
อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อ) อำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว และตำบลทรายมูล)
-
เบอร์ 1 น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 2 นายชุติมันต์ ปานเพชร พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 นายมานะ แรงมูลพฤกษ์ พรรคแผ่นดินธรรม
-
เบอร์ 4 นายไพฑูรย์ จันทะยา พรรคประชาชน
-
เบอร์ 5 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 6 น.ส.ชุพวัล สำราญพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 7 นายก้องชายแดน พินธุรักษ์ พรรคประชากรไทย
-
เบอร์ 8 นายชาญณรงค์เดช อยู่สุข พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 8
อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเว และตำบลทรายมูล) อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาเยีย
-
เบอร์ 1 นายวชิรวิทย์ ธนวัฒน์กิจโภคิน พรรคประชาชน
-
เบอร์ 2 นายบรรหาร ศรีบุระ พรรคไทยรวมพลัง
-
เบอร์ 3 น.ส.แนน สมชัย พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 น.ส.จิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 5 นายเสกสรรค์ กอคูณ พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 6 นายประวิทย์ แก้วใส พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 7 นางใบแก้ว โคตรแสง พรรคประชาธิปไตยใหม่
-
เบอร์ 8 น.ส.ณัฏฐณิชา วันดึก พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 9 นายดลเดช แก้วใส พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 10 น.ส.แจ่มใจ ประสมสัตว์ พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 9
อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อ)
-
เบอร์ 1 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 2 น.ส.วิจิตรา สัตยากูล พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 3 นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคไทยรวมพลัง
-
เบอร์ 4 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 5 นายกฤติน มักเรียน พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายสุพจน์ วรรณสุข พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 7 นายธีระ พุฒพิพักตร์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 10
อำเภอน้ำยืน อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสำโรง (ยกเว้นตำบลสำโรง ตำบลโคกก่อง และตำบลบอน) อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)
-
เบอร์ 1 นายเกษม ฉิมพลี พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 2 นายสมศักดิ์ บุญประชม พรรคไทยรวมพลัง
-
เบอร์ 3 นายวัชรพล เชื้อคง พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 น.ส.มิลิณ กำเนิดสิงห์ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 5 นายสิโรตม์ แสนทวีสุข พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายยิ่ง ภูผา พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 11
อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)
-
เบอร์ 1 นายเรืองศรี ตรีราช พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 2 นายอำไพ เฉลิมสุข พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 3 น.ส.ตวงทิพย์ จินตะเวช พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 นางอุบล สิมมา พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 5 นายสมมาตร มะลิลา พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 6 นายธีรศักดิ์ วีระจินตวงศ์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 7 นายสุริยา ขันอาสา พรรคไทยสร้างไทย
ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้งล่วงหน้า – วันจริง – ประชามติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ ดังนี้
1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า
- วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ล่วงหน้าไว้แล้ว)
2. วันเลือกตั้งทั่วไป
- วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ข้อควรระวังสำคัญ ในการเข้าคูหาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ นอกจากจะมีการเลือกตั้ง สส. (แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ) แล้ว ยังมีการจัด การออกเสียงประชามติ พ่วงไปด้วยในวันเดียวกัน ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูล และออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
