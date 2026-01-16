ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 11 เขต 86 คน : เลือกตั้ง 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 11:12 น.
61

เปิดโผผู้ท้าชิงเก้าอี้ สส. เมืองดอกบัว ครบทั้ง 11 เขต รวม 86 ชีวิต เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ พร้อมเตรียมตัวกาบัตรพ่วง “ประชามติ” ในวันเดียว

สนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 ในพื้นที่ภาคอีสานระอุขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่อย่าง อุบลราชธานี ที่มีเขตเลือกตั้งมากถึง 11 เขต และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 86 คน จากหลากหลายพรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในแต่ละเขตได้ ดังนี้

การเลือกตั้ง สส. อุบลราชธานี 2569 มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนในหลายเขต
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลไร่น้อย ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และตำบลหนองขอน)

  • เบอร์ 1 นายจเร ไขแสง พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 2 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 3 นายมีชัย ศรีคูณ พรรคพลังประชารัฐ

  • เบอร์ 4 นายวิศรุต สวัสดิ์วร พรรคไทยสร้างไทย

  • เบอร์ 5 นายธีระพล เพ็งจันทร์ พรรคประชาชน

  • เบอร์ 6 นายพิษณุ อธิคมศาสตร์ พรรคพลวัต

  • เบอร์ 7 นายธนพร สมศรี พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 8 นายนิมิตร จันทเวทย์ศิริ พรรคเศรษฐกิจ

ภาพแสดงรายชื่อ สส. อุบลราชธานี 2569 ที่มีความสำคัญต่อการเมืองท้องถิ่น
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลไร่น้อย ตำบลหัวเรือ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว และตำบลหนองขอน) อำเภอเขื่องใน

  • เบอร์ 1 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคกล้าธรรม

  • เบอร์ 2 นายประเสริฐ เผ่าพันธ์ พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 3 นายประสพ สารสมัคร พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 4 นายปรีชญา ฉ่ำมณี พรรคประชาชน

  • เบอร์ 5 นายณรงค์ชัย วีระกุล พรรคไทยรวมพลัง

  • เบอร์ 6 นายวิทยา ครองยุติ พรรคประชาธิปไตยใหม่

  • เบอร์ 7 เรืออากาศตรี ประจวบ ทรัพย์สะอาด พรรคพลังประชารัฐ

  • เบอร์ 8 น.ส.ณฐพร บุญประสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 9 นายเจริญชัย คำแฝง พรรคเศรษฐกิจ

  • เบอร์ 10 นายธัชชัย คมขำ พรรคไทยก้าวใหม่

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 2569 ได้ที่นี่
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอดอนมดแดง อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตาลสุม

  • เบอร์ 1 นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร พรรคไทยรวมพลัง

  • เบอร์ 2 น.ส.ณัฐนันท์ รัตโน พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 3 นายปรเมธ ศรีหล้า พรรคประชาชน

  • เบอร์ 4 นายอธิปไตย ศรีมงคล พรรคไทยก้าวหน้า

  • เบอร์ 5 นายจิรศักดิ์ ขันอาสา พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 6 น.ส.พรปนัดดา ทวีดี พรรครวมไทยสร้างชาติ

  • เบอร์ 7 นายลำชี มะโนรัตน์ พรรคเพื่อบ้านเมือง

  • เบอร์ 8 นายตรัยรัตน์ สาละมุล พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 9 นายมิตร อนุวรรณ พรรคทางเลือกใหม่

ผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 2569 มีทั้งหมด 86 คนใน 11 เขตเลือกตั้ง
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลโคกก่อง และตำบลบอน)

  • เบอร์ 1 น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 2 นายเข็มทอง แก้วเนตร พรรคพลังประชารัฐ

  • เบอร์ 3 น.ส.พุทธชาด จินตะเวช พรรคประชาชน

  • เบอร์ 4 นายรินไท มุ่งมาจน พรรคสัมมาธิปไตย

  • เบอร์ 5 นายณัฐพงศ์ บุญทวี พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 6 นายสุพล ฟองงาม พรรคกล้าธรรม

  • เบอร์ 7 นายอภิชาติ วรโชติวิวรรธน์ พรรคไทยสร้างไทย

  • เบอร์ 8 นางสุพัฒน์ นามมุงคุณ พรรคทางเลือกใหม่

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 2569 แสดงถึงความหลากหลายของพรรคการเมือง
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 5

อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น

  • เบอร์ 1 นายพร้อมพงศ์ สิถิลวัลย์ พรรคประชาชน

  • เบอร์ 2 นายสุทธิชัย จรูญเนตร พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 3 นายบุญสอน สามัคคี พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 4 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคกล้าธรรม

  • เบอร์ 5 นายอธิปัตย์ สืบศิรินุกูล พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 6 น.ส.วิยดา พรหมทอง พรรคพลังประชารัฐ

  • เบอร์ 7 น.ส.หนูดา มัฐผา พรรคทางเลือกใหม่

รายชื่อ สส. อุบลราชธานี 2569 เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเมืองในอนาคต
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล

  • เบอร์ 1 น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 2 นายกิตติกร เชิดชู พรรคไทยรวมพลัง

  • เบอร์ 3 น.ส.ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 4 นายชาญ การเพียร พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 5 นายศิระ พันธ์ทอง พรรคประชาชน

  • เบอร์ 6 นายฐาปนัฐ แสงสุกวาว พรรคประชาธิปไตยใหม่

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ สส. อุบลราชธานี 2569 ได้ที่เว็บไซต์
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 7

อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อ) อำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว และตำบลทรายมูล)

  • เบอร์ 1 น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 2 นายชุติมันต์ ปานเพชร พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 3 นายมานะ แรงมูลพฤกษ์ พรรคแผ่นดินธรรม

  • เบอร์ 4 นายไพฑูรย์ จันทะยา พรรคประชาชน

  • เบอร์ 5 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 6 น.ส.ชุพวัล สำราญพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ

  • เบอร์ 7 นายก้องชายแดน พินธุรักษ์ พรรคประชากรไทย

  • เบอร์ 8 นายชาญณรงค์เดช อยู่สุข พรรคไทยก้าวใหม่

การติดตามผลการเลือกตั้ง สส. อุบลราชธานี 2569 เพื่อความโปร่งใส
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 8

อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเว และตำบลทรายมูล) อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาเยีย

  • เบอร์ 1 นายวชิรวิทย์ ธนวัฒน์กิจโภคิน พรรคประชาชน

  • เบอร์ 2 นายบรรหาร ศรีบุระ พรรคไทยรวมพลัง

  • เบอร์ 3 น.ส.แนน สมชัย พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 4 น.ส.จิตภินันท์ วงษ์ขันธ์ พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 5 นายเสกสรรค์ กอคูณ พรรคเศรษฐกิจ

  • เบอร์ 6 นายประวิทย์ แก้วใส พรรครวมไทยสร้างชาติ

  • เบอร์ 7 นางใบแก้ว โคตรแสง พรรคประชาธิปไตยใหม่

  • เบอร์ 8 น.ส.ณัฏฐณิชา วันดึก พรรคเพื่อบ้านเมือง

  • เบอร์ 9 นายดลเดช แก้วใส พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 10 น.ส.แจ่มใจ ประสมสัตว์ พรรคทางเลือกใหม่

รายชื่อ สส. อุบลราชธานี 2569 มีทั้งหน้าใหม่และผู้มีประสบการณ์
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 9

อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อ)

การเลือกตั้ง สส. อุบลราชธานี 2569 สะท้อนความต้องการของประชาชน
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 10

อำเภอน้ำยืน อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำขุ่น อำเภอสำโรง (ยกเว้นตำบลสำโรง ตำบลโคกก่อง และตำบลบอน) อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)

  • เบอร์ 1 นายเกษม ฉิมพลี พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 2 นายสมศักดิ์ บุญประชม พรรคไทยรวมพลัง

  • เบอร์ 3 นายวัชรพล เชื้อคง พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 4 น.ส.มิลิณ กำเนิดสิงห์ พรรคพลังประชารัฐ

  • เบอร์ 5 นายสิโรตม์ แสนทวีสุข พรรคประชาชน

  • เบอร์ 6 นายยิ่ง ภูผา พรรคประชาธิปัตย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทน สส. อุบลราชธานี 2569 ที่ประชาชนควรรู้
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

เขตเลือกตั้งที่ 11

อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)

  • เบอร์ 1 นายเรืองศรี ตรีราช พรรครวมไทยสร้างชาติ

  • เบอร์ 2 นายอำไพ เฉลิมสุข พรรคประชาธิปัตย์

  • เบอร์ 3 น.ส.ตวงทิพย์ จินตะเวช พรรคภูมิใจไทย

  • เบอร์ 4 นางอุบล สิมมา พรรคเพื่อไทย

  • เบอร์ 5 นายสมมาตร มะลิลา พรรคกล้าธรรม

  • เบอร์ 6 นายธีรศักดิ์ วีระจินตวงศ์ พรรคประชาชน

  • เบอร์ 7 นายสุริยา ขันอาสา พรรคไทยสร้างไทย

รายชื่อ สส. อุบลราชธานี 2569 ถูกประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้
สวท.อุบลราชธานี 98.50 MHz

ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้งล่วงหน้า – วันจริง – ประชามติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ ดังนี้

1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า

  • วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ล่วงหน้าไว้แล้ว)

2. วันเลือกตั้งทั่วไป

  • วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ข้อควรระวังสำคัญ ในการเข้าคูหาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ นอกจากจะมีการเลือกตั้ง สส. (แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ) แล้ว ยังมีการจัด การออกเสียงประชามติ พ่วงไปด้วยในวันเดียวกัน ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูล และออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตประเทศตามระบอบประชาธิปไตย

