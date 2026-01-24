ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:07 น.
73
รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด อย่างเป็นทางการ ทั้ง 8 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 8 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

  • หมายเลข 1 นายวีระธาร มาศเกษม พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นางสาวสุดารัตน์ วรรณพัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นางสาวเกตุวรินทร์ ไฮเนกเคอ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 4 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคภูมิใจไทย
ผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอโพธิ์ชัย , อำเภอจังหาร , อำเภอเชียงขวัญ , อำเภอโพนทอง (เฉพาะตำบลอุ่มเม่า ตำบลนาอุดม และตำบลคำนาดี) , อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลหนองพอก ตำบลธวัชบุรี และตำบลมะอึ)

  • หมายเลข 1 นายทินกร อ่อนประทุม พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นายเอกรัฐ พลซื่อ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นางสาวบุญยรัตน์ อาษาศึก พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 นางสาวสุรัสวดี ดวงสมศรี พรรคพลวัต
  • หมายเลข 7 นายวิชัย เบ็ญชูสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นางสาวจุฑามาศ ธานีวรรณ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอหนองพอก , อำเภอเมยวดี , อำเภอโพนทอง (เฉพาะตำบลแวง ตำบลโคกกกม่วง ตำบลสว่าง ตำบลหนองใหญ่ ตำบลโนนชัยศรี ตำบลพรมสวรรค์ ตำบลสระนกแก้ว ตำบลวังสามัคคี และตำบลโพธิ์ทอง)

  • หมายเลข 1 นางสาววาสินีพร พลเยี่ยม พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นางสาวสิวินีย์ ปากชำนิ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นางรัชนี พลซื่อ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 5 นายแทนรัฐ สุจารี พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 นายกษิเดช แก้วภูมิแห่ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ เสียงใส พรรคพลังธรรมใหม่
  • หมายเลข 8 นางสาวสนัฎฐา ขัติยนนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 9 นายธนาภัทร แก้วอรุณ พรรคเศรษฐกิจ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอเสลภูมิ , อำเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลบึงงาม และตำบลมะบ้า) , อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลบึงนคร ตำบลธงธานี และตำบลไพศาล) , อำเภอโพนทอง (เฉพาะตำบลโคกสูง และตำบลโพธิ์ศรีสว่าง)

  • หมายเลข 1 นางสาวมารยาท มานัส พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นางสาวสุทธิกานต์ สิทธิ์ประภากูล พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 3 นายวัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 4 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายนีโอ พลซื่อ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นางสาวดนิตา มาบุญธรรม พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 7 นางสาวกัญจน์พร วงศ์เวไนย พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 นายนรากร นาเมืองรักษ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 9 นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 10 นายเกียรติศักดิ์ วรรณพาด พรรคพลวัต
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 5

อำเภอพนมไพร , อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลโพนเมือง ตำบลบ้านแจ้ง ตำบลอาจสามารถ ตำบลหน่อม ตำบลหนองหมื่นถ่าน และตำบลหนองขาม) , อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลนิเวศน์ ตำบลหนองไผ่ และตำบลอุ่มเม้า) , อำเภอทุ่งเขาหลวง (ยกเว้นตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลบึงงาม และตำบลมะบ้า) , อำเภอหนองฮี (เฉพาะตำบลหนองฮี)

  • หมายเลข 1 นายสนิท กล้าหาญ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นางสาวรวินดา วรกาญจนบุญ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นายวีระชัย จารย์รัตน์ พรรคไทยภักดี
  • หมายเลข 4 นายจิรายุ มณีพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5 นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นางสาวจิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 นางสาวสุนิดษา เวฎสุวัณ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 8 นายเผด็จ สลักศิลป์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอสุวรรณภูมิ , อำเภอโพนทราย , อำเภอหนองฮี (ยกเว้นตำบลหนองฮี)

  • หมายเลข 1 นายกันตภณ โชคกลางเดือน พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 2 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 3 นายสมบัติ ขันโมลี พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นายทองลี มีหินกอง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายประทีป โสดา พรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 6 นายคารม พลพรกลาง พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7 นางสาววรานันท์ พิมพ์ดี พรรคประชาชน
  • หมายเลข 8 นายพิชัย น้ำกระจาย พรรคกล้าธรรม
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 7

อำเภอเกษตรวิสัย , อำเภอปทุมรัตต์ , อำเภอเมืองสรวง (เฉพาะตำบลคูเมือง ตำบลกกกุง และตำบลหนองหิน)

  • หมายเลข 1 นายฐาปนา กาสิงห์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายสุชาติ บุรีรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นางนวรัตน์ พาโคกทม พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายชัชวาล แพทยาไทย พรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 5 นายจิระณัฏฐ์ ไชยวารี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 นายสีดา บุตรนาแพง พรรคเศรษฐกิจ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตเลือกตั้งที่ 8

อำเภอจตุรพักตรพิมาน , อำเภอศรีสมเด็จ , อำเภอเมืองสรวง (ยกเว้นตำบลคูเมือง ตำบลกกกุง และตำบลหนองหิน) , อำเภออาจสามารถ (ยกเว้นตำบลโพนเมือง ตำบลบ้านแจ้ง ตำบลอาจสามารถ ตำบลหน่อม ตำบลหนองหมื่นถ่าน และตำบลหนองขาม) , อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลราชธานี ตำบลเขวาทุ่ง และตำบลเมืองน้อย)

  • หมายเลข 1 นายนราเอก คำสนาม พรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 2 นายฐิติพงศ์ พันธุ์พาณิชย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 4 พันเอกสุพล พละสุ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 5 นายพัฒนพงศ์ แก้วแสงใส พรรคพลวัต
  • หมายเลข 6 นางสาวชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 นางสาวสุดาวรรณ์ ดาวเรือง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นายพัฒนา พระไชยบุญ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 9 นายธนชัย สินธุไพร พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 10 นายศักดิ์ชัย ราชาวงค์ พรรคเสรีรวมไทย
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8)

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

