รายชื่อผู้สมัคร สส. อ่างทอง ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. อ่างทอง อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.อ่างทอง อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดอ่างทอง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอ่างทอง , อำเภอป่าโมก , อำเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตำบลม่วงเตี้ย และตำบลสาวร้องไห้)
- หมายเลข 1 นายณษกร เครือศิริ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายธโนดม โสขุมา พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายพณศธร อยู่ประเสริฐ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นางสาวภัทรสุดา บุษรานันท์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 พ.อ.พิทักษ์ ทิพมาศ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอโพธิ์ทอง , อำเภอไชโย , อำเภอแสวงหา , อำเภอสามโก้ , อำเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตำบลม่วงเตี้ย และตำบลสาวร้องไห้)
- หมายเลข 1 นายสาโรจน์ ฉ่ำจิตร พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 3 นายชวกร ศรีราชา พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 4 นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิต พรรคประชาธิปัตย์
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)
