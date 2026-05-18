ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 13:17 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 13:17 น.
ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย หารือระบบ ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์ เตรียมแจ้งข้อหาคนขับรถประจำทางบ่ายนี้

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงถึงเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 ราย ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ขณะที่การดำเนินคดีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถไฟ และเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วรวม 2 ราย ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเพิ่มเติม

ในส่วนของคดีอาญา จากการตรวจพบสารเสพติดในพนักงานขับรถไฟนั้น ทางตำรวจจะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป หากทราบประเด็นที่มาและความเกี่ยวข้อง จะทำการสืบสวนข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานขับรถไฟ

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน อาจมีการยกระดับความปลอดภัยในจุดตัดผ่านทางรถไฟ

“ยืนยันว่าจะไม่ให้เป็นเพียงอุบัติเหตุ และไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีเท่านั้น แต่จะต้องนำไปสู่การจัดการเชิงป้องกันและการเยียวยาในระดับประเทศ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการหารือเรื่องระบบ ทั้งด้านวิศวกรรม การจราจร การป้องกันเหตุ

รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำ ทั้งที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” พล.ต.ท. ไตรรงค์ กล่าว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

