รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 10 เขต 94 คน : เลือกตั้ง 2569
เปิดโผศึกชิงเก้าอี้เมืองอุดรธานี ครบทุกเขต รวม 94 ชีวิต เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ เตรียมพร้อมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ จะเป็นการเลือกตั้งแบบ บัตร 2 ใบ เพื่อเลือก สส. รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ สส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับจังหวัด อุดรธานี มีเขตเลือกตั้งรวม 10 เขต และมีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 94 คน ประชาชนชาวอุดรธานีสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.หมากแข้ง ต.หนองบัว ต.นาดี และ ต.บ้านเลื่อม)
-
เบอร์ 1 นายวิฑูรย์ นามคุณ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายเพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 4 นายรัชพล พุทธรักษา พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 5 นายอานันท์ อมรินทร์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายสุรพล อนันตโสภณ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 7 นายสถาพร โคตบุตร พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 8 พ.ต.อ.พินทุรัตน์ เสนาไชย พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 9 ร.ต.สง่า เหลืองอร่าม พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.บ้านตาด ต.โนนสูง ต.หมูม่น ต.หนองนาคำ ต.กุดสระ ต.สามพร้าว ต.นาข่า ต.บ้านจั่น ต.หนองขอนกว้าง และ ต.นากว้าง)
-
เบอร์ 1 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 2 พลตรี พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 3 เรือตรี ศุภเศรษฐ์ ศรีชัยรุ่งโรจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 4 นายชัยกาล กันตรง พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 5 นายกฤตภาส จึงเติบโต พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 6 นายธนากร จำปาหอม พรรคประชาชน
-
เบอร์ 7 น.ส.พิชฎาภา อายุวัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 8 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 9 นายชัยยงค์ ถียัง พรรคประชาธิปไตยใหม่
-
เบอร์ 10 นางเยาวลักษณ์ คำศรี พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.บ้านขาว), อำเภอสร้างคอม, อำเภอเพ็ญ
-
เบอร์ 1 นายหรั่ง ธุระพล พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 2 นายสมัคร บุญปก พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายอริยะฤทธิ์ สุสุวรรณสิริ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 4 นายวรวุฒิ วรสาร พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 5 นายชานนท์ นาคประวิต พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 6 นายเกียรติศักดิ์ บัวเกตุ พรรคประชาธิปไตยใหม่
-
เบอร์ 7 นายจารุวัธน์ เพ็ญสวัสดิ์ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 8 นายสตราลิน จอมประมาณ พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 9 นายสาคร ปราบพาล พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน
-
เบอร์ 1 นายสังคม สอนบุญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 2 นายศักดา เกตุแก้ว พรรคประชาชน
-
เบอร์ 3 นายไตรภพ คำเพชร พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 4 นายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 5 น.ส.อิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 6 นายไชยวัฒน์ธนา เวฬุวนารักษ์ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 7 นายภาณุ พรวัฒนา พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 8 นายกิตติพัฒน์ สีดามาตย์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
-
เบอร์ 9 นายอัศวิน นันทะแสง พรรคพลวัต
-
เบอร์ 10 นางวรา เทพกิจ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 11 นายละออง วงค์ดวงตา พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 12 นายอนุราช ไชยตะวงค์ พรรคไทยพิทักษ์ธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอหนองหาน, อำเภอพิบูลย์รักษ์, อำเภอกู่แก้ว (เฉพาะ ต.ค้อใหญ่ และ ต.คอนสาย)
-
เบอร์ 1 พันโท ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายกรวีร์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นางบัวเงิน รอดขันเมือง พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง พรรคประชาชน
-
เบอร์ 5 นายองอาจ วิเศษ พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 6 นางราณี นิวงศ์ษา พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 7 นายชนะพล อำนาจเจริญ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 8 นายหนูพิศ สีดามาตย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 9 น.ส.นำโชค งามสง่า พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 10 นางดารุณี วงศ์คำพระ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอกู่แก้ว (เฉพาะ ต.บ้านจีต และ ต.โนนทองอินทร์)
-
เบอร์ 1 นายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 2 นายประชาชาติ แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 3 นายสรวิชญ์ นาแพงสอน พรรคประชาชน
-
เบอร์ 4 น.ส.มลิวรรณ แก้วสุข พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 5 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 6 นายบรรพต จิกจักร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 7 นายสุริวรรณ คล้ายเพชร พรรคเพื่อบ้านเมือง
-
เบอร์ 8 นายธนพล คำศรี พรรคประชากรไทย
-
เบอร์ 9 นายประกาศิต ปัญญาใส พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 7
อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.หนองไผ่), อำเภอกุมภวาปี, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
-
เบอร์ 1 นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 2 นายนรเศรษฐ แก้วมาตร พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 3 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคไทยสร้างไทย
-
เบอร์ 4 นายทรงกิตติ สุวรรณทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 5 นายณัฐภณ ทาปุ๋ย พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 6 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 7 นายสุริยา วงศ์อารีย์ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 8 นายคำมอน แสงดี พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 9 น.ส.อรัญญา ใจมั่น พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 10 นายกฤษฎา ศรีสุชาติ พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 8
อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.หนองไฮ), อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง
-
เบอร์ 1 นางศิริพร แสงจันทร์ พรรคประชาธิปไตยใหม่
-
เบอร์ 2 นายภพ สมศรีโหน่ง พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 3 นายอนุเทน สีดาอุบล พรรคประชาชน
-
เบอร์ 4 นางชีวรัตน์ อุปนันท์ พรรคไทยก้าวใหม่
-
เบอร์ 5 นายนวคม เสมา พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 6 นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 7 นายอร่าม ศรีด้วง พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 9 นายภูชิต อุ่นเที่ยว พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 10 นายนพดล สุวรรณชมภู พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 9
อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะ ต.นิคมสงเคราะห์ ต.เชียงยืน ต.เชียงพิณ และ ต.โคกสะอาด), อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ (เฉพาะ ต.เขือน้ำ ต.คำบง ต.โนนทอง ต.หนองหัวคู และ ต.หนองแวง)
-
เบอร์ 1 นายเกษม เบ้าวรรณ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ พรรคกล้าธรรม
-
เบอร์ 3 นายพงศกร กงพาน พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 4 นายสมร ศรีวิพันธ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 5 นายนภาดล ดวงสอนแสง พรรคประชาชน
-
เบอร์ 6 นายวัชระพล ขาวขำ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 7 นายนิธิศ ประกอบใส พรรคพลังประชารัฐ
-
เบอร์ 8 นายนิธิศ รอดชมภู พรรคไทยก้าวใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 10
อำเภอบ้านผือ (ยกเว้น ต.ที่อยู่ในเขต 9), อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง
-
เบอร์ 1 นายกิตติพัทธ์ ปราบพาล พรรคเศรษฐกิจ
-
เบอร์ 2 น.ส.สุภาวดี วงษ์คำ พรรคประชาชน
-
เบอร์ 3 นายทัชภูมิ ทองทิพย์ พรรคภูมิใจไทย
-
เบอร์ 4 นายอภิวัฒน์ โรมเมือง พรรครวมไทยสร้างชาติ
-
เบอร์ 5 นางเทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย
-
เบอร์ 6 นายชาติชาย จันทร์สวย พรรคประชาธิปัตย์
-
เบอร์ 7 นายจักรภัทร ชื่นชมกุล พรรคกล้าธรรม
ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้งล่วงหน้า – วันจริง – ประชามติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ ดังนี้
1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า
- วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ล่วงหน้าไว้แล้ว)
2. วันเลือกตั้งทั่วไป
- วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ข้อควรระวังสำคัญ ในการเข้าคูหาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ นอกจากจะมีการเลือกตั้ง สส. (แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ) แล้ว ยังมีการจัด การออกเสียงประชามติ พ่วงไปด้วยในวันเดียวกัน ดังนั้น ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมความพร้อม ศึกษาข้อมูล และออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุดรธานี
