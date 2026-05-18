ข่าวกีฬา

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 16:28 น.
50
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

แหล่งข่าว กสทช. อัปเดตดีลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ชี้ราคาแพงหูฉี่ทะลุ 1,300 ล้านบาท สวนทางเวลาแข่งขันช่วงดึกถึงเช้า ทำภาคเอกชนลังเลร่วมทุน เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. 19 พฤษภาคมนี้เพื่อหาข้อสรุป

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 โดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความคุ้มค่าอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องราคา เงื่อนไข โอกาสในการขายโฆษณา และความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ

ฝ่ายไทยพยายามเจรจาโดยใช้กรอบวงเงินเดิมจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว ประมาณ 600 ล้านบาทเป็นฐานต่อรอง แต่การเจรจากลับติดอุปสรรคใหญ่ เมื่อตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ (เอเย่นต์) ยืนกรานตัวเลขขั้นต่ำที่ไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้

แหล่งข่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก แต่ต้องพิจารณาความคุ้มค่าด้วย เพราะการแข่งขันมีระยะเวลาเพียง 1 เดือน ขณะที่สมาคมกีฬาบางแห่งมองว่ารัฐควรนำงบก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปทำประโยชน์อื่นให้ประชาชนมากกว่า

นอกจากนี้ ฟุตบอลโลก 2026 จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ทำให้เวลาแข่งขันตรงกับช่วง 03.00 น. ถึง 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เวลาแข่งขันช่วงดึกถึงเช้าตรู่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการรับชม ธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงอาจทำรายได้ไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อน ๆ ภาคเอกชนจึงประเมินว่าโอกาสคืนทุนจากการขายโฆษณามีน้อยมาก ทำให้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดแสดงความสนใจร่วมลงขันอย่างชัดเจน

เมื่อนำราคาไปเทียบกับตลาดต่างประเทศ ยิ่งทำให้เห็นปัญหาเรื่องความคุ้มค่าชัดเจนยิ่งขึ้น ประเทศจีนเสนอซื้อลิขสิทธิ์ควบ 2 สมัย (ปี 2026 และ 2030) ในราคา 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,800 ล้านบาท) ส่วนอินเดียขอซื้อที่ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,050 ล้านบาท) ซึ่งทั้งสองประเทศมีประชากรมากกว่าไทยหลายเท่า การที่ไทยมีประชากร 60 กว่าล้านคน แต่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 1,300 ล้านบาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหัวสูงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังรวบรวมและประเมินข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้การใช้งบประมาณเหมาะสมที่สุด โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมนำวาระนี้เข้าหารือเพื่อหาทางออกอีกครั้งในการประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค. ข่าวกีฬา

ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot; บันเทิง

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

42 นาที ที่แล้ว
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ ข่าว

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม ข่าว

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! คอนเสิร์ต &quot;The Weeknd&quot; เช็กที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง เช็กเลยที่นี่ อีเว้นท์

มาแล้ว! คอนเสิร์ต “The Weeknd” เช็กรายละเอียดที่นั่ง-ราคาบัตร กดวันไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ตอบกลับคำขอโทษของ มายด์ ลภัสลัล ชี้ขอดูที่การกระทำมากกว่าคำพูด บันเทิง

ทราย สก๊อต ฝากถึง มายด์ ลภัสลัล หลังโพสต์ขอโทษ ขอรอดูจากการกระทำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนขับรถไฟสารภาพเสพยาบ้า-กัญชาครั้งละหลายเม็ด เสพครั้งสุดท้าย 10 วันก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทราย สก๊อต&quot; เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น &quot;นักอนุรักษ์ฯ&quot; กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก บันเทิง

“ทราย สก๊อต” เล่าทั้งน้ำตา เผยเหตุผลเป็น “นักอนุรักษ์ฯ” กับสิ่งที่ไม่เคยมีตอนเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวไม่มาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ข่าว

สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่เตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ ข่าว

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2 ข่าวต่างประเทศ

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศ.ดร.อมร” อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก ข่าว

เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 16:28 น.
50
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ทราย สก๊อต&quot; ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น &quot;ทราย สมุทร&quot;

“ทราย สก๊อต” ยันออกจากตระกูลเดิม เปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น “ทราย สมุทร”

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
รถไฟสินค้าก่อนพุ่งชนรถเมล์แยกมักกะสัน ไม่พบภาพคนขับประจำที่ควบคุมรถ

รู้แล้วช็อก วงจรปิดชี้ชัด ไม่พบคนขับนั่งควบคุมรถไฟ ก่อนเหตุสลดชนรถเมล์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

ญาติแฉคลิป อำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยแชมป์โลก เสพยาอาละวาด จี้ถามสังคมควรให้โอกาสอีกไหม

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button