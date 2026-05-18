ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.
แหล่งข่าว กสทช. อัปเดตดีลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ชี้ราคาแพงหูฉี่ทะลุ 1,300 ล้านบาท สวนทางเวลาแข่งขันช่วงดึกถึงเช้า ทำภาคเอกชนลังเลร่วมทุน เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. 19 พฤษภาคมนี้เพื่อหาข้อสรุป
แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 โดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประเมินความคุ้มค่าอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องราคา เงื่อนไข โอกาสในการขายโฆษณา และความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ
ฝ่ายไทยพยายามเจรจาโดยใช้กรอบวงเงินเดิมจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว ประมาณ 600 ล้านบาทเป็นฐานต่อรอง แต่การเจรจากลับติดอุปสรรคใหญ่ เมื่อตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์ (เอเย่นต์) ยืนกรานตัวเลขขั้นต่ำที่ไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้
แหล่งข่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก แต่ต้องพิจารณาความคุ้มค่าด้วย เพราะการแข่งขันมีระยะเวลาเพียง 1 เดือน ขณะที่สมาคมกีฬาบางแห่งมองว่ารัฐควรนำงบก้อนใหญ่ขนาดนี้ไปทำประโยชน์อื่นให้ประชาชนมากกว่า
นอกจากนี้ ฟุตบอลโลก 2026 จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ทำให้เวลาแข่งขันตรงกับช่วง 03.00 น. ถึง 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เวลาแข่งขันช่วงดึกถึงเช้าตรู่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการรับชม ธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงอาจทำรายได้ไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อน ๆ ภาคเอกชนจึงประเมินว่าโอกาสคืนทุนจากการขายโฆษณามีน้อยมาก ทำให้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเอกชนรายใดแสดงความสนใจร่วมลงขันอย่างชัดเจน
เมื่อนำราคาไปเทียบกับตลาดต่างประเทศ ยิ่งทำให้เห็นปัญหาเรื่องความคุ้มค่าชัดเจนยิ่งขึ้น ประเทศจีนเสนอซื้อลิขสิทธิ์ควบ 2 สมัย (ปี 2026 และ 2030) ในราคา 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,800 ล้านบาท) ส่วนอินเดียขอซื้อที่ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,050 ล้านบาท) ซึ่งทั้งสองประเทศมีประชากรมากกว่าไทยหลายเท่า การที่ไทยมีประชากร 60 กว่าล้านคน แต่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 1,300 ล้านบาท จึงทำให้ต้นทุนต่อหัวสูงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญ
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังรวบรวมและประเมินข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้การใช้งบประมาณเหมาะสมที่สุด โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมนำวาระนี้เข้าหารือเพื่อหาทางออกอีกครั้งในการประชุมวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
