คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้

คนขับรถเมล์สาย 24 สัญญาไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ย้ำผู้โดยสารฝากชีวิตไว้กับคนขับ ใครจอดขวางจะดันให้หมด ยอมชนเองดีกว่ารถไฟชน
จากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 ราย ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟคนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Worawut Prathong ซึ่งเป็นคนขับรถเมล์สาย 24 ประชานิเวศน์ 3 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “สวัสดีวันจันทร์ ผมขับรถเมล์จะไม่คร่อมทางรถไฟเด็ดขาด ใครจอดขวางข้างหน้าจะดันให้หมด ยอมชนเองดีกว่าดีกว่าให้รถไฟมาชน”
โดยโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากทั้งเรื่องปาดซ้ายบ้าง รวมถึงย้ำเตือนกับคนขับว่าผู้โดยสารฝากชีวิตไว้กับคนขับ ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้ตอบกลับว่า “ครับผมเขาฝากชีวิตไว้กับคนขับ”
