รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต เลือกตั้ง 2569 พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่
อัปเดต รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต จำนวน 33 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569
วันอาทิตย์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและคนไทยทั้งประเทศจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อเลือกคนดีเข้าสภาและบริหารประเทศ วันนี้ (23 ม.ค. 2569) The Thaiger จึงได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต จำนวน 33 รายชื่อ พร้อมหมายเลขประจำตัวมาให้ตรวจสอบกันแบบชัด ๆ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสระบุรี (ยกเว้น ต.หนองโน), อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.แก่งคอย (เฉพาะ ต.ห้วยแห้ง)
เบอร์ 1 นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 2 นายสมพล ปิดกวงษ์ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 3 นายกฤช ธนธรรมเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 4 นายศรีวรพงษ์ ฤาชา พรรคเศรษฐกิจ
เบอร์ 5 นายขุนทอง แสนวิเศษ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 6 นายบุญมี สรรพคุณ พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 7 นายสรพัช ศรีปราชญ์ พรรคประชาชน
เบอร์ 8 นายวิเนตร จานพิมพ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 9 นายทวีจิตร พัฒน์ชนะ พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.แก่งคอย (ยกเว้น ต.ห้วยแห้ง), อ.มวกเหล็ก, อ.วังม่วง
เบอร์ 1 พลตำรวจตรี ศุภากรณ์ จันทาบุตร พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 2 นายทรงวุฒิ สารจันทึก พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 3 นายธงชัย กอบเกื้อชัยพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 4 นายจิโรจ เวชชลานนท์ พรรคประชาชน
เบอร์ 5 นายอรรถพล วงษ์ประยูร พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 6 นายชัยยุตต์ เกิดหลำ พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 7 นายสุเทพ สีมาลา พรรคปวงชนไทย
เบอร์ 8 นายสมบัติ อำนาคะ พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 9 นายกฤษณุชัย บุญทรัพย์ทวีชัย พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.หนองแค, อ.วิหารแดง, อ.หนองแซง, อ.เมืองสระบุรี (เฉพาะ ต.หนองโน)
เบอร์ 1 นายสอน สุริยันต์ พรรคปวงชนไทย
เบอร์ 2 นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ พรรคประชาชน
เบอร์ 3 นายณัฐพล ศรีบุญจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 4 นายธนะชัย จรานุพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 5 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 6 นายกฤษดา อินทร์พาเพียร พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 7 นายวัชรพล รวมพล พรรคประชากรไทย
เบอร์ 8 น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.พระพุทธบาท, อ.บ้านหมอ, อ.เสาไห้, อ.หนองโดน, อ.ดอนพุด
เบอร์ 1 นายสมบูรณ์ มีนาค พรรคประชาธิปัตย์
เบอร์ 2 นายวสันต์ ศรีสอาด พรรคไทยก้าวใหม่
เบอร์ 3 นายพิธาน ทรงกัมพล พรรคประชาชน
เบอร์ 4 น.ส.ปิยธิดา เอี่ยมสุวรรณ์ พรรคภูมิใจไทย
เบอร์ 5 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคกล้าธรรม
เบอร์ 6 นายเจษฎา น้ำทรง พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 7 นายเฉลิมเกียรติ ครูประเสริฐ พรรคเศรษฐกิจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร สส. ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต ทั้ง 8 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร สส. ยโสธร แบบแบ่งเขต ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
- รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต
อ้างอิงจาก : FB สนง.กกต.จว. สระบุรี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: