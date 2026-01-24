รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต เลือกตั้ง 2569 พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่

ข่าวการเมือง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 17:01 น.
อัปเดต รายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต จำนวน 33 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เช็กรายละเอียดที่นี่ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569

วันอาทิตย์ที่ 1 และอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะเป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและคนไทยทั้งประเทศจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อเลือกคนดีเข้าสภาและบริหารประเทศ วันนี้ (23 ม.ค. 2569) The Thaiger จึงได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร สส.สระบุรี ทั้ง 4 เขต จำนวน 33 รายชื่อ พร้อมหมายเลขประจำตัวมาให้ตรวจสอบกันแบบชัด ๆ ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสระบุรี (ยกเว้น ต.หนองโน), อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.แก่งคอย (เฉพาะ ต.ห้วยแห้ง)

เบอร์ 1 นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ พรรคไทยก้าวใหม่

เบอร์ 2 นายสมพล ปิดกวงษ์ พรรคกล้าธรรม

เบอร์ 3 นายกฤช ธนธรรมเจริญ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายศรีวรพงษ์ ฤาชา พรรคเศรษฐกิจ

เบอร์ 5 นายขุนทอง แสนวิเศษ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายบุญมี สรรพคุณ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายสรพัช ศรีปราชญ์ พรรคประชาชน

เบอร์ 8 นายวิเนตร จานพิมพ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 9 นายทวีจิตร พัฒน์ชนะ พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.แก่งคอย (ยกเว้น ต.ห้วยแห้ง), อ.มวกเหล็ก, อ.วังม่วง

เบอร์ 1 พลตำรวจตรี ศุภากรณ์ จันทาบุตร พรรคไทยก้าวใหม่

เบอร์ 2 นายทรงวุฒิ สารจันทึก พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 3 นายธงชัย กอบเกื้อชัยพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นายจิโรจ เวชชลานนท์ พรรคประชาชน

เบอร์ 5 นายอรรถพล วงษ์ประยูร พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายชัยยุตต์ เกิดหลำ พรรคกล้าธรรม

เบอร์ 7 นายสุเทพ สีมาลา พรรคปวงชนไทย

เบอร์ 8 นายสมบัติ อำนาคะ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 9 นายกฤษณุชัย บุญทรัพย์ทวีชัย พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.หนองแค, อ.วิหารแดง, อ.หนองแซง, อ.เมืองสระบุรี (เฉพาะ ต.หนองโน)

เบอร์ 1 นายสอน สุริยันต์ พรรคปวงชนไทย

เบอร์ 2 นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ พรรคประชาชน

เบอร์ 3 นายณัฐพล ศรีบุญจันทร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 4 นายธนะชัย จรานุพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายกฤษดา อินทร์พาเพียร พรรคกล้าธรรม

เบอร์ 7 นายวัชรพล รวมพล พรรคประชากรไทย

เบอร์ 8 น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.พระพุทธบาท, อ.บ้านหมอ, อ.เสาไห้, อ.หนองโดน, อ.ดอนพุด

เบอร์ 1 นายสมบูรณ์ มีนาค พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 2 นายวสันต์ ศรีสอาด พรรคไทยก้าวใหม่

เบอร์ 3 นายพิธาน ทรงกัมพล พรรคประชาชน

เบอร์ 4 น.ส.ปิยธิดา เอี่ยมสุวรรณ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคกล้าธรรม

เบอร์ 6 นายเจษฎา น้ำทรง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 7 นายเฉลิมเกียรติ ครูประเสริฐ พรรคเศรษฐกิจ

อ้างอิงจาก : FB สนง.กกต.จว. สระบุรี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 17:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

