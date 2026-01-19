ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:46 น.
70
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569

เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัคร สส. ลพบุรี 2569 ครบทั้ง 4 เขต รวม 37 คน เตรียมความพร้อมก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. และวันเลือกตั้งจริง 8 ก.พ. นี้

สนามเลือกตั้งลพบุรีปี 2569 มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองยักษ์ใหญ่และพรรคหน้าใหม่เสนอตัวชิงเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 37 คน เพื่ออาสาเข้ามาเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องชาวละโว้ วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครแยกตามเขตเลือกตั้งจำนวน 4 เขต เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมก่อนวันหย่อนบัตร ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองลพบุรี (เฉพาะ ทม.เขาสามยอด ทต.เขาพระงาม ทต.โคกตูม ทต.ถนนใหญ่ ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.กกโก), อ.โคกสำโรง

หมายเลข 1 น.ส. ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 2 นาย ยุวภพ กระเป๋าทอง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นาย พิชัย เกียรติวินัยสกุล พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 4 นาย เจตน์สฤษฎิ์ ปัญญาอัศวนิรัญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 5 น.ส. ภัทรฤทัย วรปัญญา พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 6 นาง ปวีณา วัชราวรกุล พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 7 นาย ประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 8 นาย นรินทร์ คลังผา พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 9 นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 10 พลโท สิทธิชัย คัตตะพันธ์ พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 11 นาย สาธิต ทวีผล พรรคประชาชน

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.เมืองลพบุรี (ยกเว้น ทม.เขาสามยอด ทต.เขาพระงาม ทต.โคกตูม ทต.ถนนใหญ่ ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.กกโก), อ.ท่าวุ้ง

หมายเลข 1 นาย ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์ พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ธันว์ยากร คำวงศ์ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 3 น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย ณฐพงศ์ นรสิงห์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 5 นาย สิทธิชัย หล่อประสงค์สุข พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย พีรพัฒน์ เกิดเอี่ยม พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย ธนกฤต หงษ์ยนต์ พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 8 นาย รุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 9 นาย ปัณณทัต มากผล พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.บ้านหมี่, อ.หนองม่วง, อ.สระโบสถ์, อ.โคกเจริญ

หมายเลข 1 น.ส. กัญญาภัค กอกัน พรรคปวงชนไทย
หมายเลข 2 นาย พหล วรปัญญา พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 พันเอก สุชาติ คัดสูงเนิน พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 นาย พรอนันต์ ไชยชาติ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 น.ส. กาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 7 นาย ชัยอนันต์ มานะกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นาย ประดิษฐ์ บวรกิติอนันต์ พรรคประชาชน
หมายเลข 9 นาย อเนก สนามทอง พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.ชัยบาดาล, อ.ลำสนธิ, อ.พัฒนานิคม, อ.ท่าหลวง

หมายเลข 1 นาย พบพล แสงสกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 2 นาย ณรงค์ศักดิ์ ตาลช่วง พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 น.ส. ศิริทิพย์ ผกามาศ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 4 นาย เทียนชัย สุขมั่น พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย วรวงศ์ วรปัญญา พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 น.ส. พรรณี บัวรักษา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย สนั่น พรหมสุข พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 8 นาย สงกรานต์ แรงกลาง พรรคประชาชน

พี่น้องชาวลพบุรีอย่าลืมออกไปใช้สิทธิตามวันที่กำหนด สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00–17.00 น.) ส่วนเลือกตั้งจริงและออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (08.00–17.00 น.) ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนของท่านให้พร้อม เพื่อรักษาสิทธิในการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่เพื่อจังหวัดลพบุรี

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

