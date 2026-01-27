ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. สุพรรณบุรี ครบทั้ง 5 เขต เลือกตั้ง 2569 เช็กเลย ใครเบอร์ไหน พรรคอะไร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:01 น.
75
รายชื่อผู้สมัคร สส. สุพรรณบุรี 2569

เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. สุพรรณบุรี 2569 ครบทั้ง 5 เขต รวม 46 คน ตรวจสอบข้อมูลให้พร้อมก่อนเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ 1 และ 8 ก.พ.นี้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยรายชื่อผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี ทั้ง 5 เขต รวมทั้งสิ้น 46 คน จากหลากหลายพรรคการเมือง โดยทีมข่าวได้รวบรวมหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครและพรรคต้นสังกัดแบบครบจบในที่เดียว เพื่อให้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการตัดสินใจ กาให้ถูกคน เลือกให้ถูกพรรค ในวันสำคัญที่จะกำหนดอนาคตประเทศ

เขตเลือกตั้งที่ 1

อ.เมืองสุพรรณบุรี

หมายเลข 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 น.ส. พิรุณวัลย์ บ้านพลูหลวง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นาย ศุภกิจ กลิ่นหอม พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 4 ดาบตำรวจ ชูชาติ สุขสวัสดิ์ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 5 นาย ประยูร อินสกุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 น.ส. สุรภี สถิตสวรรยา พรรคพลวัต
หมายเลข 7 นาย สมเกียรติ เสรีวิพุธ พรรคประชาชน
หมายเลข 8 นาย อัฒพล สถิตสวรรยา พรรคไทยภักดี
หมายเลข 9 นาย บุญชู จันทร์สุวรรณ พรรคกล้าธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 2

อ.บางปลาม้า, อ.สองพี่น้อง (เฉพาะ ทม.สองพี่น้อง ต.บางตาเถร ต.บางเลน ต.ศรีสำราญ ต.ดอนมะนาว ต.บ้านกุ่ม ต.หัวโพธิ์ ต.เนินพระปรางค์ ต.บ้านช้าง ต.บางตะเคียน ต.บางพลับ และ ต.ต้นตาล)

หมายเลข 1 น.ส. นุศรา ศรีสังข์งาม พรรคประชาชน
หมายเลข 2 น.ส. นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ พรรคพลวัต
หมายเลข 3 นาย ชัยพร สีถัน พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย กฤศ ทรัพย์ประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาย สัมพันธ์ ศรีสังข์งาม พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 นาย พงศ์พิชาญ ดามาพงศ์ พรรคกล้าธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 3

อ.อู่ทอง, อ.สองพี่น้อง (เฉพาะ ทต.ทุ่งคอก ต.ทุ่งคอก ต.หนองบ่อ และ ต.บ่อสุพรรณ)

หมายเลข 1 น.ส. ชัญษร สังข์วรรณะ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย จาภัส พรมมา พรรคพลวัต
หมายเลข 3 น.ส. กุลธิดา เหมาเพชรอนันเมฆ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย นพดล มาตรศรี พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 พันตำรวจเอก มงคล สุนทรวิภาต พรรคประชาชน
หมายเลข 6 นาย ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ พรรคกล้าธรรม

เขตเลือกตั้งที่ 4

อ.ด่านช้าง, อ.เดิมบางนางบวช, อ.หนองหญ้าไซ (เฉพาะ ต.แจงงาม ต.หนองขาม ต.ทัพหลวง และ ต.หนองโพธิ์)

หมายเลข 1 นาย ยุทธนา โพธสุธน พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นาย ภิญโญ สุนทรวิภาต พรรคประชาชน
หมายเลข 3 น.ส. วิรธิดา โกยชัย พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 ว่าที่ร้อยตำรวจโท นายชินทัต อุบลแย้ม พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาย ศรัณย์กร โชติวิชญทรรศน์ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 7 นาย วัฒนา ยั่งยืน พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 8 นาย สหรัฐ กุลศรี พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 5

อ.ศรีประจันต์, อ.สามชุก, อ.ดอนเจดีย์, อ.หนองหญ้าไซ (เฉพาะ ทต.หนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ และ ต.หนองราชวัตร)

หมายเลข 1 น.ส. นุชวรา ยังนึก พรรคพลวัต
หมายเลข 2 นาย สมศักดิ์ เฟื่องฟูลอย พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นาย ภานรินทร์ อินสกุล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย ประภัตร โพธสุธน พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาง พัสพร แก้วเขียว พรรคไทยสร้างไทย

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรี เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม และออกไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตบ้านเกิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

