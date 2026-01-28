รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สตูล เช็กเบอร์-พรรค 2 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.สตูล พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 2 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.สตูล มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 14 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองสตูล, อ.ควนโดน, อ.ควนกาหลง (เฉพาะ ต.ทุ่งนุ้ย)
- เบอร์ 1 : นาย บุคอรีย์ สนูวงศ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 : นาย ณัฐพล สาดอาหลี พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 3 : นาย พีรพัฒน์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : นาย วัชรพงศ์ เกษา พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย ธนาคม พจนาพิทักษ์ พรรคไทยก้าวใหม่
- เบอร์ 6 : นาย นาวี พรหมทรัพย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 7 : นาย สุลต่าน อิสมาแอลซาห์ พรรคกล้าธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.ละงู, อ.ท่าแพ, อ.ทุ่งหว้า, อ.มะนัง, อ.ควนกาหลง (ยกเว้น ต.ทุ่งนุ้ย)
- เบอร์ 1 : นางสาว สายพิณ ณ พัทลุง พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : จ่าเอก กฤษ ศรีสน พรรคประชาชน
- เบอร์ 3 : นาย สัญญา จงจิตร พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 : นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 5 : นาย อนุสรณ์ ชายเหตุ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 6 : นาย สุชาติ ใบมะหาด พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 7 : นาย ณรงค์ องสารา พรรคไทยก้าวใหม่
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
