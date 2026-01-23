รายชื่อผู้สมัคร สส. มหาสารคาม แบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. มหาสารคาม อย่างเป็นทางการ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.มหาสารคาม อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดมหาสารคาม แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองมหาสารคาม
- หมายเลข 1 นายธีระวัฒน์ พรรณะ พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายชยพล โบราณมูล พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 3 นายปัญญา ประทุมชัย พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 4 นายทองหล่อ พลโคตร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7 นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายกิจอนันต์ วิริยะสุข พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 9 พันตำรวจเอก ชัยสิทธิ์ ภความนตรี พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 10 นายรณรงค์ ชารีคง พรรคประชาธิปไตยใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอวาปีปทุม , อำเภอแกดำ , อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ)
- หมายเลข 1 นางสาวขวัญอิสรา ศรีสังข์ พรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 2 นายสมพร คุ้มพงษ์พันธ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 3 นายสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นายพิบูลย์ จันทศิลป์ พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 8 นายธงชัย เบอร์ไธสง พรรคประชาชน
- หมายเลข 9 นายทวีศักดิ์ ปะหุปะไพ พรรคประชาธิปไตยใหม่
- หมายเลข 10 นายอำนาจธรรม ฮามคำไพ พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 11 นายบัญชา บัณฑิตเสน พรรคไทยพร้อม
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย , อำเภอนาดูน , อำเภอยางสีสุราช
- หมายเลข 1 นายจักรกริช ด่านแก้ว พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายภาสกร โยธะไชยสาร พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 3 นางสาวบังอร มุมกลาง พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 4 นายปัญญา ภูเฮืองแก้ว พรรคคลองไทย
- หมายเลข 5 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7 นางศิริพร หลิน พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นายธีราพัทธ์ พาณิชย์ พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 9 เรือตรี กุลธร แก้ววิเศษ พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 10 นายกิติศักดิ์ พิมดา พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 11 นายประมวล พานมาตย์ พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ) , อำเภอนาเชือก
- หมายเลข 1 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายวันชนะ ชัยรุ่งเรือง พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายวิเชียร จงชูวณิชย์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายอำนาจ ทบทอบ พรรคประชาธิปไตยใหม่
- หมายเลข 5 นายเกษม สิงพร พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 6 นายชนินทร์ มีนาสันติรักษ์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 นายเนตร แก้วลาด พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 8 นายประสงค์ กันพล พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอโกสุมพิสัย , อำเภอกุดรัง , อำเภอกันทรวิชัย (เฉพาะตำบลเขวาใหญ่)
- หมายเลข 1 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นางสาวพัชราศิณี ศิริโกมุท พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 3 นายโกศล คาดพันโน พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยชัย วะทา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 5 นายประภาส เนื่องแก้ว พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 6 นายปรัตธนกรณ์ โยธาราช พรรคประชาชน
- หมายเลข 7 นายคำดี แสงไพร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 8 นางสาววิภาวี ลืออุติกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 9 นายเศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท พรรคไทยพร้อม
- หมายเลข 10 นางสุภาพร ทองเจริญ พรรคทางเลือกใหม่
- หมายเลข 11 นายกิตติ รัตนแสง พรรคประชาธิปไตยใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอกันทรวิชัย (ยกเว้นตำบลเขวาใหญ่) , อำเภอเชียงยืน , อำเภอชื่นชม
- หมายเลข 1 นางคมคาย อุดรพิมพ์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นางเพียงพิศ เดชมาลา พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายบุรินทร์ นามโร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 นายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายจักริน แดนสมปัดสา พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 6 นางธัญลักษณ์ อุทัยจอม พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 8 นายสรเชษฐ์ โพธิรุกข์ พรรคไทยก้าวหน้า
- หมายเลข 9 นายภาสกร สิทธิหาโคตร พรรคเศรษฐกิจ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6)
