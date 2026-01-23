ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. มหาสารคาม แบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:11 น.
69

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. มหาสารคาม อย่างเป็นทางการ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.มหาสารคาม อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดมหาสารคาม แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองมหาสารคาม

  • หมายเลข 1 นายธีระวัฒน์ พรรณะ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายชยพล โบราณมูล พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 3 นายปัญญา ประทุมชัย พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 4 นายทองหล่อ พลโคตร พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายกิจอนันต์ วิริยะสุข พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 9 พันตำรวจเอก ชัยสิทธิ์ ภความนตรี พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 10 นายรณรงค์ ชารีคง พรรคประชาธิปไตยใหม่
รายชื่อผู้สมัคร สส มหาสารคาม
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอวาปีปทุม , อำเภอแกดำ , อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ)

  • หมายเลข 1 นางสาวขวัญอิสรา ศรีสังข์ พรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 2 นายสมพร คุ้มพงษ์พันธ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 3 นายสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายประวัติ ทองสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายพิบูลย์ จันทศิลป์ พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 8 นายธงชัย เบอร์ไธสง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 9 นายทวีศักดิ์ ปะหุปะไพ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 10 นายอำนาจธรรม ฮามคำไพ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 11 นายบัญชา บัณฑิตเสน พรรคไทยพร้อม
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย , อำเภอนาดูน , อำเภอยางสีสุราช

  • หมายเลข 1 นายจักรกริช ด่านแก้ว พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายภาสกร โยธะไชยสาร พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 3 นางสาวบังอร มุมกลาง พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 4 นายปัญญา ภูเฮืองแก้ว พรรคคลองไทย
  • หมายเลข 5 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นางศิริพร หลิน พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นายธีราพัทธ์ พาณิชย์ พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 9 เรือตรี กุลธร แก้ววิเศษ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 10 นายกิติศักดิ์ พิมดา พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 11 นายประมวล พานมาตย์ พรรคประชากรไทย
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ) , อำเภอนาเชือก

  • หมายเลข 1 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายวันชนะ ชัยรุ่งเรือง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายวิเชียร จงชูวณิชย์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายอำนาจ ทบทอบ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 5 นายเกษม สิงพร พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 6 นายชนินทร์ มีนาสันติรักษ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นายเนตร แก้วลาด พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นายประสงค์ กันพล พรรคพลังประชารัฐ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม

เขตเลือกตั้งที่ 5

อำเภอโกสุมพิสัย , อำเภอกุดรัง , อำเภอกันทรวิชัย (เฉพาะตำบลเขวาใหญ่)

  • หมายเลข 1 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นางสาวพัชราศิณี ศิริโกมุท พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 3 นายโกศล คาดพันโน พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยชัย วะทา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายประภาส เนื่องแก้ว พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 6 นายปรัตธนกรณ์ โยธาราช พรรคประชาชน
  • หมายเลข 7 นายคำดี แสงไพร พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 8 นางสาววิภาวี ลืออุติกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 9 นายเศรษฐวัฒน์ ศิริโกมุท พรรคไทยพร้อม
  • หมายเลข 10 นางสุภาพร ทองเจริญ พรรคทางเลือกใหม่
  • หมายเลข 11 นายกิตติ รัตนแสง พรรคประชาธิปไตยใหม่
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม

เขตเลือกตั้งที่ 6

อำเภอกันทรวิชัย (ยกเว้นตำบลเขวาใหญ่) , อำเภอเชียงยืน , อำเภอชื่นชม

  • หมายเลข 1 นางคมคาย อุดรพิมพ์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 2 นางเพียงพิศ เดชมาลา พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายบุรินทร์ นามโร พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายจักริน แดนสมปัดสา พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 6 นางธัญลักษณ์ อุทัยจอม พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายวรเวช ศิริประเสริฐศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 8 นายสรเชษฐ์ โพธิรุกข์ พรรคไทยก้าวหน้า
  • หมายเลข 9 นายภาสกร สิทธิหาโคตร พรรคเศรษฐกิจ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดมหาสารคาม

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6)

