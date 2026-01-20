รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร แบบแบ่งเขต รวม 4 เขต จำนวน 30 รายชื่อ ก่อนถึงัวนเลือกตั้ง 2569 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. และ 8 ก.พ. 69
เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้ง 2569 เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จังหวัดกำแพงเพชร เมืองกล้วยไข่ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 4 เขต มีผู้สมัคร สส.จำนวน 30 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.วังน้ำคู้ ต.วัดจันทร์ ต.วัดพริก ต.ท่าทอง ต.บ้านคลอง ต.บึงพระ ต.อรัญญิก ต.พลายชุมพล และ ทต.บ้านใหม่)
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.หนองปลิง ต.เทพนคร ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย ต.นครชุม ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต.วังทอง ต.ลานดอกไม้ ต.คณฑี ต.ท่าขุนราม ต.นาบ่อคำ ต.ทรงธรรม และ ต.ธำมรงค์)
- หมายเลข 1 น.ส.นันทิตา โต๊ะดอนทอง พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นายไผ่ ลิกค์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายพิบูลย์ รื่นสันต์ ทรายทองวัฒนา พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 4 นายปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 5 นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 6 พันตำรวจโท ทวีวัขร ปิติปภาดา พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นายศรลิน อินทะชัย พรรคภูมิใจไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พรานกระต่าย, อ.ลานกระบือ, อ.โกสัมพีนคร, อ.ไทรงาม (เฉพาะ ต.มหาชัย ต.พานทอง ต.หนองคล้า และ ต.หนองทอง), อ.เมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ต.สระแก้ว)
- หมายเลข 1 นายธนากร รัตนากร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 2 นายสุกิจ ศุภกิจเจริญ พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 น.ส.กาญจนา เสือจู พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 6 นายสมชาย ผลมา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7 นายเรวัตร์ อินทพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.คลองขลุง, อ.คลองลาน, อ.ปางศิลาทอง, อ.เมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ต.ไตรตรึงษ์)
- หมายเลข 1 นายอรุดนทัย ชุมเสน พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 2 นายธวัชชัย อาบทอง พรรคใหม่
- หมายเลข 3 น.ส.มาลิณี กลางชาติ พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 4 นายนพพล ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นางชัญญาฌ์ภัช เรืองระยับชัย พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 น.ส.พิชญา อาภรณ์รัตน์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 7 นายนพพล ศรีแปงวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 8 นายศักดา บุญสังวาลย์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 9 นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ขาณุวรลักษบุรี, อ.บึงสามัคคี, อ.ทรายทองวัฒนา, อ.ไทรงาม (เฉพาะ ต.หนองแม่แตง ต.ไทรงาม และ ต.หนองไม้กอง)
- หมายเลข 1 นายอัศนัย แดงศรี พรรคประชาชน
- หมายเลข 2 นายรุ่งเจริญ โชติมั่ง พรรคใหม่
- หมายเลข 3 นายธานันท์ หล่าวเจริญ พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 พันตำรวจเอก กำลาภ โตทองสุข พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายพลเดช ศรีแปงวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 7 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายปรีชา เพ็งภู่ พรรคพลังประชารัฐ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569
- รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: