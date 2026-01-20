ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:12 น.
56
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร แบบแบ่งเขต รวม 4 เขต จำนวน 30 รายชื่อ ก่อนถึงัวนเลือกตั้ง 2569 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. และ 8 ก.พ. 69

เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้ง 2569 เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัดกำแพงเพชร เมืองกล้วยไข่ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 4 เขต มีผู้สมัคร สส.จำนวน 30 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.วังน้ำคู้ ต.วัดจันทร์ ต.วัดพริก ต.ท่าทอง ต.บ้านคลอง ต.บึงพระ ต.อรัญญิก ต.พลายชุมพล และ ทต.บ้านใหม่)

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.หนองปลิง ต.เทพนคร ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย ต.นครชุม ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต.วังทอง ต.ลานดอกไม้ ต.คณฑี ต.ท่าขุนราม ต.นาบ่อคำ ต.ทรงธรรม และ ต.ธำมรงค์)

  • หมายเลข 1 น.ส.นันทิตา โต๊ะดอนทอง พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายไผ่ ลิกค์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 3 นายพิบูลย์ รื่นสันต์ ทรายทองวัฒนา พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 4 นายปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายชัยพันธ์ ศรีคชไกร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 6 พันตำรวจโท ทวีวัขร ปิติปภาดา พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นายศรลิน อินทะชัย พรรคภูมิใจไทย

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พรานกระต่าย, อ.ลานกระบือ, อ.โกสัมพีนคร, อ.ไทรงาม (เฉพาะ ต.มหาชัย ต.พานทอง ต.หนองคล้า และ ต.หนองทอง), อ.เมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ต.สระแก้ว)

  • หมายเลข 1 นายธนากร รัตนากร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 2 นายสุกิจ ศุภกิจเจริญ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 น.ส.กาญจนา เสือจู พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 6 นายสมชาย ผลมา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายเรวัตร์ อินทพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 2

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.คลองขลุง, อ.คลองลาน, อ.ปางศิลาทอง, อ.เมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ต.ไตรตรึงษ์)

  • หมายเลข 1 นายอรุดนทัย ชุมเสน พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 2 นายธวัชชัย อาบทอง พรรคใหม่
  • หมายเลข 3 น.ส.มาลิณี กลางชาติ พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 4 นายนพพล ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นางชัญญาฌ์ภัช เรืองระยับชัย พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 น.ส.พิชญา อาภรณ์รัตน์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 7 นายนพพล ศรีแปงวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นายศักดา บุญสังวาลย์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 9 นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 3

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ขาณุวรลักษบุรี, อ.บึงสามัคคี, อ.ทรายทองวัฒนา, อ.ไทรงาม (เฉพาะ ต.หนองแม่แตง ต.ไทรงาม และ ต.หนองไม้กอง)

  • หมายเลข 1 นายอัศนัย แดงศรี พรรคประชาชน
  • หมายเลข 2 นายรุ่งเจริญ โชติมั่ง พรรคใหม่
  • หมายเลข 3 นายธานันท์ หล่าวเจริญ พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 5 พันตำรวจเอก กำลาภ โตทองสุข พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายพลเดช ศรีแปงวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 7 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายปรีชา เพ็งภู่ พรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เขต 4

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

1 นาที ที่แล้ว
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง บันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS ข่าว

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง บันเทิง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจงแล้ว ชาล็อตแอดมิทด่วนตัดพ้อพิษความเครียด ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผดส.สุดทน รถทัวร์เจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่ง “น่าเกลียดมาก” ซัน วงศธร ขอชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:12 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ?

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button