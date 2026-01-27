รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. พังงา เช็กเบอร์-พรรค 2 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.พังงา พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 2 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
อย่างที่ทราบว่าการเลือกตั้ง 2569 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับ จ.พังงา มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 2 เขต มีผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตรวมทั้งหมด 11 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อ.เมืองพังงา, อ.ตะกั่วทุ่ง, อ.เกาะยาว, อ.ทับปุด
- เบอร์ 1 : นาย ชนัญ เรืองผล พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย ธราธิป ทองเจิม พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย อมรศักดิ์ หอมจันทร์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 : นาย สรรเพชร พิทย์มณเฑียร พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย อรรถพล ไตรศรี พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 : นาย หร้าหมาน คลเรียน พรรคพลวัต
เขตเลือกตั้งที่ 2
อ.กะปง, อ.ตะกั่วป่า, อ.คุระบุรี, อ.ท้ายเหมือง
- เบอร์ 1 : นางสาว พิจิกา อุราวรรณ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 : นาย สมควร จันทร์แดง พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 : นาย ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 : นาย กุศล ทนังผล พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 : นาย ธีรุตม์ สันหวัง พรรคประชาชน
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
