รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครนายก แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. นครนายก อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครนายก อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดชัยนาท แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี
- หมายเลข 1 พลตำรวจตรี สุรพล บุญมา พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 2 นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 3 นายปริญ โอวาทกานนท์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 4 นายสำเร็จ ศรีจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 5 พลโท วีรากร ประกอบ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์
- หมายเลข 1 นายธวัชชัย ถนนทอง พรรคแรงงานสร้างชาติ
- หมายเลข 2 นายสำราญ ตลับเพ็ชร์ พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายธนานุพงษ์ มีมา พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 4 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 5 นายสมชาย หวังสวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 6 นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร พรรคภูมิใจไทย
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)
