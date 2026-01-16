ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เลือกตั้ง 2569

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:38 น.
56
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก : areeya9056.wordpress

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กหมายเลขผู้สมัคร และ ชื่อพรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 อย่าลืมไปใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 69 และวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 69

การเลือกตั้ง 2569 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับจังหวัดพิจิตร มีการจัดแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต และมีผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 22 คน ประชาชนชาวเมืองชาละวันสามารถตรวจสอบรายชื่อ – หมายเลขผู้สมัคร และสังกัดพรรคการเมืองของแต่ละผู้สมัคร สส. ได้ที่นี่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 และวันเลือกตั้งทั่วไป 8 ก.พ. 69

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพิจิตร, อ.สามง่าม, อ.วชิรบารมี

หมายเลข 1 นายพรชัย อินทร์สุข พรรคกล้าธรรม

หมายเลข 2 นายไกรรินทร์ ทั่งทอง พรรคประชาชน

หมายเลข 3 นายเกรียงไกร เดชอุปการ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลข 4 นางกมลพิชญ์ เหลียวสุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ

หมายเลข 5 นายชนกฤติ โหมอ่อน พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 6 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 8 นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ตะพานหิน, อ.ทับคล้อ, อ.ดงเจริญ, อ.วังทรายพูน, อ.สากเหล็ก

หมายเลข 1 นายภูดิท อิสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 3 นายวชรพล เดชอ่อน พรรคกล้าธรรม

หมายเลข 4 นางบัวลอย โพธิ์หลาย พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 5 นายวัชรินทร์ แทนจำรัส พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลข 6 นายชัยณรงค์ คล้ายเนียม พรรคประชาชน

หมายเลข 7 นายนิทัศน์ จันทเดช พรรคเศรษฐกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพทะเล, อ.บางมูลนาก, อ.บึงนาราง, อ.โพธิ์ประทับช้าง

หมายเลข 1 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พรรคกล้าธรรม

หมายเลข 2 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 3 นายวิทยา มาลา พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 4 นายศราวุธ ปลอดภัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลข 5 พันเอก มนู ชูจิตร พรรคเศรษฐกิจ

หมายเลข 6 นายลิขิต มุกดา พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 7 นายภัทรกัปป์ ด่านรุ่งโรจน์ พรรคประชาชน

ขั้นตอนการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องทำตามทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ก่อนเข้าคูหา ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
  2. เตรียมตัวก่อนเข้าคูหา ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลขพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อ และเตรียมหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (แม้หมดอายุสามารถใช้ได้) หรือเอกสารราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมถึงแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนที่ภาครัฐรับรอง
  3. แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ยื่นหลักฐาน และแจ้งลำดับที่ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  4. รับบัตรเลือกตั้ง สส. ซึ่งรอบนี้จะได้บัตรทั้งหมด 2 ใบ นั่นคือ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต บัตรสีเขียว และบัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู
  5. เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ทั้ง 2 ใบ
  6. หย่อนบัตรเลือกตั้ง สส. ลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่ระบุสำหรับบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตสีเสียว และแบบบัญชีรายชื่อ สีชมพู
  7. เดินไปจุดคูหาออกเสียงประชามติ พร้อมแสดงตนขอใช้สิทธิ
  8. รับบัตรออกเสียงประชามติ บัตรสีเหลือง และลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติ
  9. เข้าคูหาลงคะแนนออกเสียงประชามติ
  10. หย่อนบัตรประชามติ และออกจากที่เลือกตั้ง

สรุป ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 3 ใบ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จะได้รับบัตร 2 ใบ คือ สีเขียว สำหรับเลือก สส. แบบแบ่งเขต และสีชมพู สำหรับเลือกพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ) และการออกเสียงประชามติ จะได้รับบัตร 1 ใบ สีเหลือง

แล้วอย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 กันในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับวันเลือกตั้งทั่วไปที่ทาง กกต. กำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร กกต.พิจิตร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 5 เขต เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569

21 วินาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 17 1 69 ดูดวง

2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด &quot;ทหาร&quot; ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี ข่าวต่างประเทศ

รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาราไกลเดอร์ตกทะเลฟลอริดา ความสูง 500 ฟุต ก่อนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์ ข่าวต่างประเทศ

คลิป ระทึกดิ่ง 500 ฟุต พาราไกลเดอร์ ตกทะเลฟลอริดา รอดปาฏิหาริย์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก สาวออสซี่ตื่นมาเจอ “งูหลาม” ยาว 2.5 เมตร นอนบนหน้าอก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เชียงราย ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ หวยงวด 17/1/69 Line News

เลขเด็ด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เชียงราย ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ หวยงวด 17/1/69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระนอง เช็กเบอร์-พรรค 1 เขต : เลือกตั้ง 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายศุภณัฐเตือนอนุทินเกี่ยวกับการเลิกสัญญาอิตาเลียนไทย ข่าวการเมือง

“ศุภณัฐ” เตือน “อนุทิน” สั่งเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” ระวังโดนฟ้องกลับ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่เผยโฉมคนสำคัญมอบดอกไม้ให้วันเกิด 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เฉลยแล้ว คนให้กุหลาบช่อโต ฉลองวัย 30 ที่แท้คือคนสำคัญของใจ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 16 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์ บันเทิง

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน รวม 3 เขต เบอร์พรรคอะไร เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab ประกาศรางวัล “GrabAds Trailblazer Awards 2026” ชูแคมเปญสุดเจ๋ง ฉีกกรอบการใช้สื่อโฆษณา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอกยอล” อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานวีนลูกค้ามองหน้าตอนรอของเวฟ ล่าสุด CP ALL แจงแล้ว ข่าว

ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 2569 พร้อมหมายเลขและพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 10 เขต 94 คน : เลือกตั้ง 2569

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ เผยรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่ ข่าว

ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:38 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 17 1 69

2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด &quot;ทหาร&quot; ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
พาราไกลเดอร์ตกทะเลฟลอริดา ความสูง 500 ฟุต ก่อนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์

คลิป ระทึกดิ่ง 500 ฟุต พาราไกลเดอร์ ตกทะเลฟลอริดา รอดปาฏิหาริย์

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button