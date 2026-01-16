รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กหมายเลขผู้สมัคร และ ชื่อพรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 อย่าลืมไปใช้สิทธิ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 69 และวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 69
การเลือกตั้ง 2569 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับจังหวัดพิจิตร มีการจัดแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต และมีผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 22 คน ประชาชนชาวเมืองชาละวันสามารถตรวจสอบรายชื่อ – หมายเลขผู้สมัคร และสังกัดพรรคการเมืองของแต่ละผู้สมัคร สส. ได้ที่นี่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหา ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. 69 และวันเลือกตั้งทั่วไป 8 ก.พ. 69
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพิจิตร, อ.สามง่าม, อ.วชิรบารมี
หมายเลข 1 นายพรชัย อินทร์สุข พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นายไกรรินทร์ ทั่งทอง พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นายเกรียงไกร เดชอุปการ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 นางกมลพิชญ์ เหลียวสุวรรณ พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 5 นายชนกฤติ โหมอ่อน พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิจิตร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 8 นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ตะพานหิน, อ.ทับคล้อ, อ.ดงเจริญ, อ.วังทรายพูน, อ.สากเหล็ก
หมายเลข 1 นายภูดิท อิสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นายวชรพล เดชอ่อน พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 4 นางบัวลอย โพธิ์หลาย พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นายวัชรินทร์ แทนจำรัส พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 6 นายชัยณรงค์ คล้ายเนียม พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นายนิทัศน์ จันทเดช พรรคเศรษฐกิจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.โพทะเล, อ.บางมูลนาก, อ.บึงนาราง, อ.โพธิ์ประทับช้าง
หมายเลข 1 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นายวิทยา มาลา พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นายศราวุธ ปลอดภัย พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 5 พันเอก มนู ชูจิตร พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 6 นายลิขิต มุกดา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นายภัทรกัปป์ ด่านรุ่งโรจน์ พรรคประชาชน
ขั้นตอนการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องทำตามทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ก่อนเข้าคูหา ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
- เตรียมตัวก่อนเข้าคูหา ตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หมายเลขพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อ และเตรียมหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (แม้หมดอายุสามารถใช้ได้) หรือเอกสารราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รวมถึงแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนที่ภาครัฐรับรอง
- แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ยื่นหลักฐาน และแจ้งลำดับที่ต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
- รับบัตรเลือกตั้ง สส. ซึ่งรอบนี้จะได้บัตรทั้งหมด 2 ใบ นั่นคือ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต บัตรสีเขียว และบัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู
- เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ทั้ง 2 ใบ
- หย่อนบัตรเลือกตั้ง สส. ลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่ระบุสำหรับบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตสีเสียว และแบบบัญชีรายชื่อ สีชมพู
- เดินไปจุดคูหาออกเสียงประชามติ พร้อมแสดงตนขอใช้สิทธิ
- รับบัตรออกเสียงประชามติ บัตรสีเหลือง และลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติ
- เข้าคูหาลงคะแนนออกเสียงประชามติ
- หย่อนบัตรประชามติ และออกจากที่เลือกตั้ง
สรุป ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 3 ใบ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จะได้รับบัตร 2 ใบ คือ สีเขียว สำหรับเลือก สส. แบบแบ่งเขต และสีชมพู สำหรับเลือกพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ) และการออกเสียงประชามติ จะได้รับบัตร 1 ใบ สีเหลือง
แล้วอย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2569 กันในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า และในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับวันเลือกตั้งทั่วไปที่ทาง กกต. กำหนด
