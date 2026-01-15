ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 18:04 น.
58
รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง 2569

เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจสอบเบอร์-พรรคทุกเขตที่นี่

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเลือกตั้งปี 2569 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือเมืองสามอ่าว ในปีนี้ถือเป็นสนามประลองกำลังครั้งสำคัญที่คอการเมืองห้ามกะพริบตา เพราะขุนพลจากทั้งพรรคการเมืองใหญ่และพรรคหน้าใหม่ตบเท้าลงชิงชัยเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่ออาสาเข้ามาเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีผู้เสนอตัวลงสนามรวมทั้งสิ้น 22 คน ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อ หมายเลข และพรรคสังกัด แยกรายเขตมาให้ท่านตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันหย่อนบัตร

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้น ต.ห้วยทราย), อ.กุยบุรี, อ.สามร้อยยอด, อ.ปราณบุรี (เฉพาะ ต.ปากน้ำปราณ และ ทต.ปากน้ำปราณ)

หมายเลข 1 นาย ไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย สรานนท์ ใยบำรุง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 3 นาย สังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย ธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย มรกต โอ่เอี่ยม พรรคประชาชน
หมายเลข 6 นาย อุดร โพธิ์พ่วง พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หัวหิน, อ.ปราณบุรี (ยกเว้น ต.ปากน้ำปราณ และ ทต.ปากน้ำปราณ)

หมายเลข 1 นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นาย ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 3 นาย อำนวย สุดกระแสร์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย กฤษณะ พุกดำ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 น.ส. มิ่งขวัญ น่วมทอง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 6 นาย จรูญ เจริญศักดิ์ พรรคมิติใหม่
หมายเลข 7 น.ส. นักษา กาญจนคีรีรัตน์ พรรคประชาชน
หมายเลข 8 นาย สายันต์ รักเมือง พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 9 นาย เอกธิปป์ ตนประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทับสะแก, อ.บางสะพาน, อ.บางสะพานน้อย, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.ห้วยทราย)

หมายเลข 1 นาย ปณิธาน ประจวบเหมาะ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 2 นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาย ศุภวิท กำเนิดแสง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 พันตำรวจเอก เอกราช หุ่นงาม พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 5 นาย นิติ ปลั่งศรีสกุล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 น.ส. วรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย พงษ์พันธ์ เผ่าประทาน พรรคภูมิใจไทย

ชาวประจวบคีรีขันธ์โปรดเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมจะมีการเลือกตั้งหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. และ วันเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง >> คลิก จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ ชื่อ, เขต/หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

นอกจากการตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานเขต หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ภาพจาก : กรมการปกครอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

24 วินาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569

30 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 17 มกราคม 2569 เลขเด็ด

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ดใบเต็ม งวดหวยวันครู 17/1/69 ลุ้นเข้าตรงรางวัลเลขท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปอร์ และ ยิหวา ควงคู่เข้าพิธีทำบุญแบบล้านนา ณ เชียงใหม่ บันเทิง

ยิหวา ปรียากานต์-เปอร์ เข้าพิธีล้านนาที่บ้านเกิด เสริมมงคลชีวิต งดงามดั่งภาพวาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ตรัง เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 4 เขต : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” 2 โครงการ ‘เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2’ พร้อมขึ้นบัญชีดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโม่ พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 15 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 17 มกราคม 2569 Line News

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด งวด 17/1/69 จัดให้ชุดใหญ่ แนวทางนำโชค คอหวยจดเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สุดจะทน “จ๋าย ไททศมิตร” ตั้งคำถาม ‘ถ้าพระราม 2 สร้างเสร็จ ใครกล้าขึ้นบ้าง?’ หลังเหตุเครนถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดชีวิตปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69 Line News

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์อัดคลิปขอโทษคนไทย ปมเหยียดภาษาอังกฤษ ข่าวต่างประเทศ

สาวฟิลิปปินส์ แซะภาษาอังกฤษคนไทย ทัวร์ลงยับ ยอมขอโทษ ไม่มีเจตนาเหยียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กระบี่ เบอร์พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก ข่าวการเมือง

สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม. บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ 17 ผู้สมัคร สส. แพร่ 3 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ ครบทุกเขต 17 คน เบอร์เลือกตั้ง 69 แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” เผย “พรรคส้ม” อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก ข่าว

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจดทะเบียน 1 วัน เสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟเสียชีวิต ข่าว

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ “ทักษิณ” เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ ข่าว

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 18:04 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตจีนเศร้า “จางชุน” เทพธิดารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหันในวัยแค่ 29 ปี

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 17 มกราคม 2569

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ปล่อยเลขเด็ดใบเต็ม งวดหวยวันครู 17/1/69 ลุ้นเข้าตรงรางวัลเลขท้าย

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
เปอร์ และ ยิหวา ควงคู่เข้าพิธีทำบุญแบบล้านนา ณ เชียงใหม่

ยิหวา ปรียากานต์-เปอร์ เข้าพิธีล้านนาที่บ้านเกิด เสริมมงคลชีวิต งดงามดั่งภาพวาด

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569

ด่วน! อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” 2 โครงการ ‘เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2’ พร้อมขึ้นบัญชีดำ

เผยแพร่: 15 มกราคม 2569
Back to top button