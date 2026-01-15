รายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เช็กพรรค-เบอร์ ปักหมุดวันเลือกตั้ง 2569
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. ประจวบคีรีขันธ์ เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจสอบเบอร์-พรรคทุกเขตที่นี่
ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเลือกตั้งปี 2569 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือเมืองสามอ่าว ในปีนี้ถือเป็นสนามประลองกำลังครั้งสำคัญที่คอการเมืองห้ามกะพริบตา เพราะขุนพลจากทั้งพรรคการเมืองใหญ่และพรรคหน้าใหม่ตบเท้าลงชิงชัยเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่ออาสาเข้ามาเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีผู้เสนอตัวลงสนามรวมทั้งสิ้น 22 คน ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อ หมายเลข และพรรคสังกัด แยกรายเขตมาให้ท่านตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันหย่อนบัตร
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้น ต.ห้วยทราย), อ.กุยบุรี, อ.สามร้อยยอด, อ.ปราณบุรี (เฉพาะ ต.ปากน้ำปราณ และ ทต.ปากน้ำปราณ)
หมายเลข 1 นาย ไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 2 นาย สรานนท์ ใยบำรุง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 3 นาย สังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย ธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย มรกต โอ่เอี่ยม พรรคประชาชน
หมายเลข 6 นาย อุดร โพธิ์พ่วง พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หัวหิน, อ.ปราณบุรี (ยกเว้น ต.ปากน้ำปราณ และ ทต.ปากน้ำปราณ)
หมายเลข 1 นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นาย ศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 3 นาย อำนวย สุดกระแสร์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย กฤษณะ พุกดำ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 น.ส. มิ่งขวัญ น่วมทอง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 6 นาย จรูญ เจริญศักดิ์ พรรคมิติใหม่
หมายเลข 7 น.ส. นักษา กาญจนคีรีรัตน์ พรรคประชาชน
หมายเลข 8 นาย สายันต์ รักเมือง พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 9 นาย เอกธิปป์ ตนประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทับสะแก, อ.บางสะพาน, อ.บางสะพานน้อย, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.ห้วยทราย)
หมายเลข 1 นาย ปณิธาน ประจวบเหมาะ พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 2 นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นาย ศุภวิท กำเนิดแสง พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 พันตำรวจเอก เอกราช หุ่นงาม พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 5 นาย นิติ ปลั่งศรีสกุล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 น.ส. วรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย พงษ์พันธ์ เผ่าประทาน พรรคภูมิใจไทย
ชาวประจวบคีรีขันธ์โปรดเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมจะมีการเลือกตั้งหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. และ วันเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง >> คลิก จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ ชื่อ, เขต/หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
นอกจากการตรวจสอบรายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานเขต หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง
