รายชื่อผู้สมัคร สส. สกลนคร 7 เขต 62 คน ใครเป็นใครดูเลย เลือกตั้ง 2569
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. สกลนคร ครบ 7 เขต รวม 62 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์ผู้สมัครจากเพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาชน กล้าธรรม เตรียมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนและพรรคที่ใช่
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัด “สกลนคร” แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 7 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 62 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ อ.เมืองสกลนคร (ยกเว้น ต.หนองลาด ต.โคกก่อง ต.ม่วงลาย ต.ดงชน และ ต.โนนหอม) มีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน
- เบอร์ 1 นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 นางยุพาวรรณ จักรพิมพ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายเสน่ห์ เพ็ชร์รุ่ง (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 4 นายตวงสิทธิ์ พงษ์พิศ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 5 นายตวงภัทร ตีรสวัสดิชัย (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายสิรภพ สมผล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 7 นายวิชิต แก้วกัญญา (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 8 นายอภิวัฒน์ มีชัย (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 9 นายบุญญามี วงค์ศรีดา (พรรคทางเลือกใหม่)
- เบอร์ 10 นายไชยสนิท พานาดา (พรรคเพื่อบ้านเมือง)
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.กุสุมาลย์, อ.โพนนาแก้ว, อ.โคกศรีสุพรรณ, อ.เต่างอย และ อ.เมืองสกลนคร (เฉพาะ ต.โคกก่อง ต.ม่วงลาย ต.ดงชน และ ต.โนนหอม) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 นายภาสพล อุฬารกุล (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 3 น.ส.เพชรา อัคราชศรี (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 4 นายชาตรี หล้าพรหม (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 5 น.ส.ณภัชชา ศิลปะรายะ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายนิยม เวชกามา (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 7 น.ส.นัฐภรณ์ วงค์ชาชม (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 8 นายวิชิต ม่อมพะเนาว์ (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.อากาศอำนวย, อ.พรรณานิคม, อ.เมืองสกลนคร (เฉพาะ ต.หนองลาด) และ อ.วานรนิวาส (เฉพาะ ต.นาซอ) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายประเวศ จันทร์ตื้อ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 นายชูพงศ์ คำจวง (พรรคโอกาสใหม่)
- เบอร์ 3 นายสิริวุฒิ ศุภวุฒิ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 4 น.ส.จิรัชยา สัพโส (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายครองโชค เฟือยงาราช (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 6 นายอภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 7 น.ส.ศรีประไพ ประสงค์ใด (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 8 นายทนงศิลป์ วจีสิงห์ (พรรคกล้าธรรม)
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.กุดบาก, อ.วาริชภูมิ, อ.ภูพาน, อ.นิคมน้ำอูน และ อ.ส่องดาว (ยกเว้น ต.ท่าศิลา) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายไพบูลย์ มาตยาคุณ (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 2 นายสุวิทย์ สุดพุด (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 นายปริยัติ วงศ์ธิเบศร์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายอครเดช ยังแสนภูม (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 6 นายพัฒนา สัพโส (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 7 นางปรานี วัฒนาประดิษฐชัย (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 8 นายประยง บุญยอด (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 9 ส.อ.ชัยวัน ราชชมภู (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.สว่างแดนดิน และ อ.ส่องดาว (เฉพาะ ต.ท่าศิลา) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายธีระชัย โสนาเรือ (พรรคพลวัต)
- เบอร์ 2 น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 3 นายบัญชา จันทศรี (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 4 น.ส.อภิญญา พันทะสา (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายชัยมงคล ไชยรบ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายประยงค์ ไชยพร (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 7 น.ส.ยุพวรรณ์ สิทธิคงศักดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 8 นางสมร เขียวเชย (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 9 นางเกษา พลข้อ (พรรคเศรษฐกิจ)
เขตเลือกตั้งที่ 6
พื้นที่ อ.พังโคน, อ.เจริญศิลป์ และ อ.วานรนิวาส (เฉพาะ ต.ธาตุ ต.เดื่อศรีคันไชย ต.ศรีวิชัย ต.คอนสวรรค์ ต.หนองสนม และ ต.ขัวก่าย) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายสุรศักดิ์ เดชโฮม (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 2 น.ส.ธัญญ์ลภัสส์ โสรินทร์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 3 นายฉลอง สุวรรณโคตร (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 น.ส.สกุณา สาระนันท์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายบรม เอ่งฉ้วน (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 7 นายรุ่งเรืองชัย โสภา (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 8 นายธนัฐ จันทร์มาลา (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 9 นายกิตติศักดิ์ ฮาบพนม (พรรคไทยพร้อม)
เขตเลือกตั้งที่ 7
พื้นที่ อ.บ้านม่วง, อ.คำตากล้า และ อ.วานรนิวาส (ยกเว้น ต.ที่อยู่ในเขต 3 และ 6) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายตี๋ธีระยุทธ รัศมี (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 2 นายสิงห์โต ฮกทวายทา (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายอิสรพงษ์ อุประ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 4 นายอภิชิต ถาบุตร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 5 น.ส.วนิดา พรหมชาติ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 6 นางทัศนีย์ ศรีถาพร (พรรคปวงชนไทย)
- เบอร์ 7 นายพจนาถ ธานะราช (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 8 นายเพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง (พรรคไทยพร้อม)
- เบอร์ 9 นายจักรพงศ์ อินทลบ (พรรคเศรษฐกิจ)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2569 โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตหรือล่วงหน้าไว้แล้วเท่านั้น ส่วนวันเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิได้ สามารถดำเนินการแจ้งเหตุได้สองช่วงเวลา คือรอบแรกระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 และรอบหลังระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569
ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ร่วมกันตรวจสอบรายชื่อและเตรียมความพร้อมเพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คัดเลือกตัวแทนเข้าสู่สภาเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสกลนคร, FB/สกลนคร ซิตี้
