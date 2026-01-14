รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเบอร์แต่ละพรรคทั้ง 7 เขต เลือกตั้ง 69 วันที่ 1 และ 8 ก.พ.นี้ เช็กสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่นี่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยจำนวนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 51 คน มีรายชื่อ แบ่งตามเขต ดังนี้
เช็กลิสต์ผู้สมัคร สส. สุราษฎร์ธานี 7 เขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นตำบลวัดประดู และตำบลขุนทะเล)
หมายเลข 1 นาย รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษณ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย กฤตภาส พรหมมากร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นางสาว กานสินี โอภาสรังสรรค์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นาย วัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 นาย นุกูล พูลสวัสดิ์ พรรคไทนก้าวใหม่
หมายเลข 7 นาย ชาติพงศ์ กุลรัตน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 8 นาย วัชระ ไชยชำนิ พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เกาะพะงัน, อ.เกาะสมุย, อ.ดอนสัก, อ.กาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)
หมายเลข 1 นาย ศาสตรา ชูศักดิ์ พรรคโอกาสใหม่
หมายเลข 2 นาง สาวลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 3 นาย โรจน์พิศาล อินทรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 4 นาย วรินทร วิชัยดิษฐ พรรตประชาชน
หมายเลข 5 นาย พิพิธ รัตนรักษ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาย ศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี พรรคไทรวมพลัง
หมายเลข 7 นาย ภูวิช เกลี้ยงมล พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 8 นาย พงษ์ศักดิ์ กุลเมือง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 9 นาย ภูรวิช บูลยะธนิน พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เวียงสระ, อ.บ้านนาสาร (ยกเว้นตำบลทุ่งเตา และตำบลทุ่มเตาใหม่), อ.เคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)
หมายเลข 1 นาย วัชรพล ประกายแก้วสกุล พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย สิทธิภร จันทรบูรณ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาย สิทธิกร เกษมณี พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย กฤษพน หวานแก้ว พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคไทรวมพลัง
หมายเลข 6 นาย ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.พุนพิน, อ.คีรีรัฐนิคม, อ.บ้านตาขุน
หมายเลข 1 นาย สุพจน์ บานเย็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 2 นาย นพดล บัวนา พรรคไทรวมพลัง
หมายเลข 3 นาย สมพล สิงหพล พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย พันธ์ศักดิ์ บุญแทน พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 นาย สมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นาย นามบัญญัติ ย่องบุตร มะโรตระกูล พรรคประชาชน
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.พระแสง, อ.ชัยบุรี, อ.พนม, อ.เคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)
หมายเลข 1 นาย วิเชียร จันทร์บัว พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นางสาว ฌาณิกา เมืองนอน พรรคไทรวมพลัง
หมายเลข 3 นาย เรืองเดช เติมทอง พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 4 นาย สุเมตตา ชัยสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย ปรเมษฐ์ จินา พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาย ศิภาพัชร์ เทวางกูร พรรคประชาชน
หมายเลข 7 นาย บรรจง จันทร์ช่วง พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 นาย ธนโชติ ติณพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ท่าชนะ, อ.ไชยา, อ.ท่าฉาง, อ.วิภาวดี
หมายเลข 1 นางสาว กัญญารัตน์ เพ็งสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นาย บุญยงค์ จรัสจรูญฤทธิ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นาย นิรัตน์ ลิ้นเกลื่อน พรรคไทรวมพลัง
หมายเลข 4 นางสาว ศิริพรรณ ประจวง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นางสาว อนงค์นาถ จ่าแก้ว พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นาย พิชัย ชมภูพล พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 7 นาย ณัฐพงษ์ สาโรจน์ พรรคไทยก้าวใหม่
หมายเลข 8 นาย ถนอม ศักดิ์เพชร พรรคทางเลือกใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 7 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะตำบลขุนทะเล และตำบลวัดประดู่), อ.กาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)
หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรี วัชระพงศ์ ฉิมแก้ว พรรคประชาชน
หมายเลข 2 นาย ธานินท์ นวลวัฒน์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นาย สันติ พุทธศรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 นางสาว ฐิติม รักษ์จินดา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นาย วศุธน เรืองขนาบ พรรคเพือไทย
หมายเลข 6 นาย พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว พรรคกล้าธรรม
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง และหน่วยลงคะแนนได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิในวันที่อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เลือกไปใช้สิทธิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อผู้สมัคร สส. นนทบุรี 8 เขต เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ใครเบอร์ไหน พรรคอะไร ดูที่นี่
- วิธีเช็กสิทธิเลือกตั้ง-ประชามติออนไลน์ 8 ก.พ. 69 กรอกเลขบัตรฯ รู้ผลทันที
- “ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: