รายชื่อผู้สมัคร สส. มุกดาหาร แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 17:33 น.
รายชื่อผู้สมัคร สส. มุกดาหาร แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. มุกดาหาร อย่างเป็นทางการ ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.มุกดาหาร อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลคำอาฮวน ตำบลดงเย็น ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลบ้านโคก ตำบลคำป่าหลาย ตำบลกุดแข้ ตำบลนาสีนวน และตำบลโพนทราย) , อำเภอดอนตาล , อำเภอหว้านใหญ่

  • หมายเลข 1 นางราตรี เจริญศรี พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 5 นายพนมชัย พันธุ์พุทธ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 7 ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม พรรคเสรีรวมไทย
  • หมายเลข 8 นายสุนทร มีสิทธิ์ พรรคเพื่อบ้านเมือง
  • หมายเลข 9 ร.ต.ต.สมบูรณ์ ยงยุทธ พรรคประชาธิปไตยใหม่
  • หมายเลข 10 นายชินกร ขวัญเมือง พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 11 นายณัฐพล พรมวิชา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลผึ่งแดด ตำบลดงมอน และตำบลนาโสก) , อำเภอคำชะอี , อำเภอนิคมคำสร้อย , อำเภอดงหลวง , อำเภอหนองสูง

  • หมายเลข 1 นายเลขาดำไตรสรณคมน์ หนองเรือง พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นางสาวปภาสิริ ประทุมลี พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 3 นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 4 นางสาวปิยธิดา บุตรกาล พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายณกร ชารีพันธ์ พรรคประชาชน
  • หมายเลข 6 นายประพันธ์ คนหาญ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายก้องบุญ ชาธิราช พรรคเพื่อบ้านเมือง
  • หมายเลข 8 นายวรสิงฆ์ บับพาน พรรคทางเลือกใหม่

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2)

